మార్చి 26 నుంచి IPL సంబరం- 67 రోజులపాటు సందడే సందడి

IPL Opening Match
IPL Opening Match (Source : Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 16, 2025 at 3:16 PM IST

IPL 2026 First Match : 2026 ఐపీఎల్​ సీజన్​కు సంబంధించిన షెడ్యూల్ దాదాపు ఖరారైనట్లు తెలుస్తోంది. వచ్చే ఏడాది మార్చి 26న టోర్నీ ప్రారంభమై మే 31న ఫైనల్​తో ముగుస్తుందని సమాచారం. ఈ మేరకు క్రీడా వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. అయితే ఇవాళ వచ్చే సీజన్​ కోసం ప్లేయర్ల మినీ వేలం అబుదాబీ వేదికగా జరుగుతోంది. ఈ వేలం సందర్భంగా సోమవారం సాయంత్రం ఐపీఎల్ నిర్వాహకులు సమావేశం అయ్యారు. ఈ మీటింగ్​లోనే వచ్చేకు సీజన్​కు సంబంధించిన తేదీలపై నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

అలాగే ఓపెనింగ్ మ్యాచ్​కు బెంగళూరు చిన్నస్వామి స్టేడియం వేదిక కానుందని తెలుస్తోంది. ఈ ఏడాది జూన్​లో ఆర్సీబీ విజయోత్సవాల వేళ తొక్కిసలాట జరిగిన నేపథ్యంలో చిన్నస్వామిలో మ్యాచ్​లు నిర్వహించడం నిషేధించారు. దీంతో వచ్చే ఏడాది ఆర్సీబీ హోం గ్రౌండ్ మ్యాచ్​లు ఇంకో స్టేడియానికి తరలించనున్నారని వార్తలు వచ్చాయి. కానీ, చిన్నస్వామి మ్యాచ్​లకు అక్కడి నుంచి తరలించేందుకు కర్ణాటక ప్రభుత్వం ఒప్పుకోవడం లేదు. అయితే అన్ని భద్రతా చర్యలతో అక్కడ మ్యాచ్​లు నిర్వహించేలా చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఐపీఎల్ - పీఎస్ఎల్ క్లాష్
పాకిస్థాన్ డొమెస్టిక్ టోర్నీ పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్ (PSL) కూడా అదే రోజు ప్రారంభం కానుంది. పీఎస్ఎల్ టోర్నీ 2026 మార్చి 26న ప్రారంభం కానుంది. దాదాపు ఐపీఎల్ కూడా అప్పడే ప్రారంభం కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో మరోసారి ఐపీఎల్- పీఎల్​ఎల్ ఒకే విండోలో జరిగేలా కనిపిస్తోంది. గతేడాది కూడా ఈ రెండు టోర్నీలు ఏప్రిల్- మే విండోలోనే జరిగాయి. కానీ ఇప్పుడు ఐపీఎల్ మార్చి 26 డేట్ కన్ఫార్మ్ అయితే- రెండు టోర్నీలు ఒకే రోజు షురూ అవుతాయి. ఇలా జరగడం ఇదే తొలిసారి కానుంది.

