రాజస్థాన్కు జడేజా- సీఎస్కేకు శాంసన్: ఐపీఎల్- 2026 ట్రేడ్పై బీసీసీఐ ప్రకటన
IPL 2026 - ప్లేయర్ ట్రేడ్ అప్డేట్ల వివరాలు
Published : November 15, 2025 at 11:10 AM IST
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్)-2026 సీజన్ కోసం ట్రేడ్ అయిన ఆటగాళ్ల పూర్తి జాబితాను వారి ధరలతో సహా బీసీసీఐ అధికారికంగా ప్రకటించింది. శనివారం( నవంబర్ 15) రిటెన్షన్ గడువుకు ఆఖరి రోజు కావడంతో ఆటగాళ్ల పూర్తి జాబితాను బీసీసీఐ వెల్లడించింది. ఈ జాబితాను పరిశీలించగా పలువురు అగ్రశ్రేణి ఆటగాళ్లు ఫ్రాంచైజీలు మారడం గమనార్హం. ఫ్రాంచైజీలు మారిన వారిలో టాప్ ప్లేయర్స్ రవీంద్ర జడేజా, సంజూ శాంసన్ కూడా ఉన్నారు. రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టుకు జడేజా, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టుకు శాంసన్ వెళ్లినట్లు ఐపీఎల్ కూడా దృవీకరించింది.