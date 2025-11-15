Bihar Election Results 2025

రాజస్థాన్​కు జడేజా- సీఎస్​కేకు శాంసన్​: ఐపీఎల్- 2026 ట్రేడ్​పై బీసీసీఐ ప్రకటన

IPL 2026 - ప్లేయర్ ట్రేడ్ అప్‌డేట్‌ల వివరాలు

Player Trade Updates
Player Trade Updates (IANS)
Published : November 15, 2025 at 11:10 AM IST

ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్)-2026 సీజన్ కోసం ట్రేడ్ అయిన ఆటగాళ్ల పూర్తి జాబితాను వారి ధరలతో సహా బీసీసీఐ అధికారికంగా ప్రకటించింది. శనివారం( నవంబర్ 15) రిటెన్షన్ గడువుకు ఆఖరి రోజు కావడంతో ఆటగాళ్ల పూర్తి జాబితాను బీసీసీఐ వెల్లడించింది. ఈ జాబితాను పరిశీలించగా పలువురు అగ్రశ్రేణి ఆటగాళ్లు ఫ్రాంచైజీలు మారడం గమనార్హం. ఫ్రాంచైజీలు మారిన వారిలో టాప్ ప్లేయర్స్ రవీంద్ర జడేజా, సంజూ శాంసన్ కూడా ఉన్నారు. రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టుకు జడేజా, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​ జట్టుకు శాంసన్ వెళ్లినట్లు ఐపీఎల్ కూడా దృవీకరించింది.

