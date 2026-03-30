ఆడుతూ పాడుతూ- CSKపై రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఘనవిజయం

ఐపీఎల్​ 2026 చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వర్సెస్ రాజస్థాన్ రాయల్స్- మ్యాచ్ హైలెట్స్ ఇవే!

RR vs CSK IPL 2026 (Source : AP News)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 30, 2026 at 10:38 PM IST

RR vs CSK IPL 2026 : సోమవారం జరిగిన ఐపీఎల్ మ్యాచ్​లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​పై 8 వికెట్ల తేడాతో రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఘన విజయం సాధించింది. ఎక్కడా తడబడకుండా ఆడుతూపాడుతూ విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకుంది.

ముందు బ్యాటింగ్ చేసిన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​ 127 పరుగులు చేసింది. కుర్రాళ్లతో నిండిన సీఎస్కే భారీ అంచనాలతో దిగింది. కానీ ప్రారంభం నుంచే టపటపా వికెట్లు కోల్పోయింది. సంజు శాంసన్ (6), రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (6) స్వల్ప స్కోర్లకే వెనుదిరిగారు. శాంసన్​ను బర్గర్, రుతురాజ్​ను ఆర్చర్ క్లీన్ బౌల్డ్ చేశారు. వన్​ డౌన్​లో దిగిన ఆయుశ్ మాత్రే (0) డకౌట్ అయ్యాడు. ఇక మ్యథ్యూ షార్ట్ (2)ను సందీప్ పెవిలియన్ చేర్చాడు. దీంతో 5.3 ఓవర్లకే కీలక నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి చెన్నై పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది.

పవర్ ప్లే తర్వాత కూడా వికెట్ల పతనం కొనసాగింది. ఎనిమిదో ఓవర్ వేసిన రవీంద్ర జడేజా రెండో బంతికి సర్ఫరాజ్​ ఖాన్ (17), ఆరో బంతికి శివమ్ దూబె (6)ను ఔట్ చేసి సీఎస్కేను కోలుకోని దెబ్బ తీశాడు. కాసేపటికే బ్రిజేష్ శర్మ బౌలింగ్​లో కర్ణ్ శర్మ ఎల్​బీడబ్ల్యూగా ఔటయ్యాడు. బౌలర్ నూర్ అహ్మద్ 9 బంతులు ఎదుర్కొని 1 పరుగు చేసి ఆర్చర్ బౌలింగ్​లో పెవిలియన్ చేరాడు. దీంతో 82 పరుగులకు చెన్నై 8 వికెట్లు నష్టపోయింది. ఇక రవి బిష్ణోయ్‌ బౌలింగ్‌లో అతడికే క్యాచ్‌ ఇచ్చి మ్యాట్‌ హెన్రీ (5) తొమ్మిదో వికెట్​గా వెనుదిరిగాడు. సందీప్‌ శర్మ బౌలింగ్‌లో జెమీ ఓవర్టన్‌ (43) రనౌట్‌ అయ్యాడు. కాగా, 7 పరుగులతో అన్షుల్‌ కాంబోజ్‌ నాటౌట్​గా నిలిచాడు.

ఆడుతూ పాడుతూ
128 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ దూకుడుగా ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించింది. అయితే వైభవ్‌ సూర్యవంశీకి సున్నా పరుగుల వద్ద లైఫ్‌ లభించింది. అతడు ఇచ్చిన క్యాచ్‌ను కార్తిక్‌ శర్మ డ్రాప్‌ చేశాడు. దీనితో వైభవ్​ పరుగుల వరద పారించాడు. కేవలం 15 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచురీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. కానీ ఆ ఆనందం ఎక్కువ సేపు నిలువలేదు. అన్షుల్‌ కాంబోజ్‌ బౌలింగ్‌లో వైభవ్‌ సూర్యవంశీ (52) సర్ఫరాజ్ ఖాన్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. ఈ విధంగా రాజస్థాన్ రాయల్స్ తన తొలి వికెట్​ను కోల్పోయింది. ఆ తరువాత అన్షుల్‌ కాంబోజ్‌ బౌలింగ్‌లో ధ్రువ్‌ జురేల్‌ (18) బౌల్డ్‌ అయ్యాడు. అయినా రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఎక్కడా తడబడలేదు. జైస్వాల్‌ (38), రియాన్‌ పరాగ్‌ (14) తమ టీమ్​కు మంచి విజయాన్ని అందించారు.

జడ్డూ రేర్​ ఫీట్
ఈ మ్యాచ్​తో రవీంద్ర జడేజా తన పాత ఫ్రాంచైజీ రాజస్థాన్ రాయల్స్​లో రీ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అతడు 2009లో ఆర్​ఆర్​కు ప్రాతనిధ్యం వహించిన జడ్డూ ఆ తర్వాత కొచ్చి, చెన్నై, గుజరాత్ లయన్స్ జట్లకు ఆడాడు. ఇక 214 మ్యాచ్​ల తర్వాత మళ్లీ రాజస్థాన్ జెర్సీలో ఆడుతున్నాడు. ఇలా అత్యధిక మ్యాచ్​ల తర్వాత పాత జట్టులో రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన మూడో క్రికెటర్​గా జడ్డూ నిలిచాడు. ఈ లిస్ట్​లో భువనేశ్వర్ కుమార్ టాప్​లో ఉన్నాడు. 2009లో ఆర్సీబీకి ఆడిన అతడు మళ్లీ గతేడాది అదే జట్టులోకి చేరాడు. ఈ మధ్యలో భువి 238 మ్యాచ్​లు ఆడాడు.

పాత జట్టులోకి రీ ఎంట్రీ ఇచ్చే మధ్యలో అత్యధిక మ్యాచ్​లు ఆడిన ప్లేయర్లు

  • 238 మ్యాచ్​లు - భువనేశ్వర్ కుమార్ (ఆర్సీబీ, 2009-2025)
  • 225 మ్యాచ్​లు - కర్ణ్ శర్మ (ఆర్సీబీ, 2009-2023)
  • 214 మ్యాచ్​లు - రవీంద్ర జడేజా (రాజస్థాన్ రాయల్స్, 2009-2026)**
  • 206 మ్యాచ్​లు - మన్‌దీప్ సింగ్ (కేకేఆర్, 2010-2023)

