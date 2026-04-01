ఐపీఎల్​ 2026 : పంజాబ్ కింగ్స్ బోణీ- ఉత్కంఠ మ్యాచ్​లో పోరాడి ఓడిన గుజరాత్

ఐపీఎల్​ 2026- పంజాబ్‌ కింగ్స్ vs గుజరాత్ టైటాన్స్ మ్యాచ్ హైలెట్స్ ఇవే!

Published : April 1, 2026 at 6:59 AM IST

Punjab Kings Vs Gujarat Titans : 2026 ఐపీఎల్​ సీజన్​ను పంజాబ్ కింగ్స్​ విజయంతో ప్రారంభించింది. మంగళవారం చండీగఢ్‌ వేదికగా గజరాత్​ టైటాన్స్​తో జరిగిన హోరాహోరీ మ్యాచ్​లో విజయం సాధించింది. మూడు వికెట్ల తేడాలో లక్ష్యాన్ని సాధించింది.

ముందు టాస్ గెలిచిన పంజాబ్‌ కింగ్స్ జట్టు బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీనితో క్రీజ్​లోకి వచ్చిన గుజరాత్‌ ఓపెనర్లు సాయి సుదర్శన్‌, శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ తమ జట్టుకు మంచి ఓపెనింగ్ ఇచ్చారు. అయితే మార్కో యాన్సెన్‌ బౌలింగ్‌లో శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి సాయి సుదర్శన్‌ (13) వెనుతిరిగాడు. తరువాత యుజ్వేంద్ర చాహల్‌ బౌలింగ్‌లో శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ (39) కూపర్‌ కానెల్లీకి క్యాచ్‌ ఇచ్చి పెవిలియన్​కు చేరాడు. 119 పరుగుల వద్ద గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ మూడో వికెట్‌ కోల్పోయింది. విజయ్‌కుమార్‌ వైశాఖ్‌ బౌలింగ్‌లో గ్లెన్‌ ఫిలిప్స్‌ (25) క్యాచ్ ఔట్​ అయ్యాడు. చాహల్‌ బౌలింగ్‌లో జేవియర్‌కు క్యాచ్ ఇచ్చి 4వ వికెట్​గా జోస్‌ బట్లర్‌ (38) వెనుతిరిగాడు. ఈ పరిస్థితుల్లో పరుగుల కోసం గుజరాత్ జట్టు చెమటోడ్చాల్సి వచ్చింది. విజయ్‌కుమార్‌ వైశాఖ్‌ బౌలింగ్‌లో అర్ష్‌దీప్‌సింగ్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌ (18) వెనుతిరిగాడు. ఆ వెంటనే విజయ్‌ కుమార్‌ బౌలింగ్‌లో అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి షారుఖ్‌ ఖాన్‌ (4) ఔటయ్యాడు. దీంతో నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ 6 వికెట్ల నష్టానికి 162 పరుగులు చేసింది. కాగా, రాహుల్‌ తెవాతియా (11), రషీద్‌ ఖాన్‌ (0) నాటౌట్‌గా నిలిచారు.

163 పరుగుల లక్ష్యం
163 పరుగుల లక్ష్యంతో దిగిన పంజాబ్​ కింగ్స్​కు ఆదిలోనే గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ 7 పరుగుల వద్ద తొలి వికెట్‌ కోల్పోయింది. కగిసో రబాడ బౌలింగ్‌లో అశోక్‌ శర్మకు క్యాచ్‌ ఇచ్చి ప్రియాంశ్‌ ఆర్య వెనుతిరిగాడు. కానీ మరో వికెట్ పడకుండా ప్రభుసిమ్రన్‌, కూపర్‌ కానెల్లీ 31 బంతుల్లో 50 పరుగుల భాగస్వామ్యం నమోదు చేశారు. అయితే పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ 83 పరుగుల వద్ద రెండో వికెట్‌ కోల్పోయింది. రషీద్‌ ఖాన్‌ బౌలింగ్‌లో ప్రభుసిమ్రన్‌ సింగ్‌ (37) ప్రసిద్ధ్‌ కృష్ణకు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. ఆ తరువాత ప్రసిద్ధ్‌ బౌలింగ్‌లో శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ (18), వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చాడు. ఈ విధంగా పంజాబ్​ జట్టు మూడో వికెట్ కోల్పోయింది. ఆ తరువాత పంజాబ్ జట్టు వికెట్లు పటాపాటా పడిపోయాయి. నెహాల్‌ వధేరా (3), శశాంక్‌ సింగ్‌ (4), స్టాయినిస్ (0) వెంటవెంటనే ఔట్ అయిపోయారు.

పంజాబ్ కింగ్స్‌: ప్రభ్‌సిమ్రన్‌ సింగ్‌ (వికెట్‌ కీపర్‌), కూపర్‌ కానెల్లీ, శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ (కెప్టెన్‌), నెహాల్‌ వధేరా, శశాంక్‌ సింగ్‌, మార్కస్‌ స్టోయినిస్‌, మార్కో యాన్సెన్‌, జేవియర్‌ బార్ట్‌లెట్‌, విజయ్‌ కుమార్‌ వైశాఖ్‌, అర్షదీప్‌ సింగ్‌, యుజ్వేంద్ర చాహల్‌

గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌: సాయి సుదర్శన్‌, శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ (కెప్టెన్‌), జోస్‌ బట్లర్‌ (వికెట్‌ కీపర్‌), వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌, గ్లెన్‌ ఫిలిప్స్‌, ఎమ్‌ షారుఖ్‌ ఖాన్‌, రాహుల్‌ తెవాతియా, రషీద్‌ ఖాన్‌, కగిసో రబాడా, అశోక్‌ శర్మ, మహ్మద్‌ సిరాజ్‌

