IPL క్లైమాక్స్ : 60 మ్యాచ్లు ముగిసినా తేలని ప్లే ఆఫ్స్ లెక్కలు- ఆఖరి వారంలో క్రేజీ క్లాషెస్
60 మ్యాచ్లు ముగిసినా ప్లేఆఫ్స్కు చేరుకోని జట్లు- చివరి వారంలో జరగబోయే 14 మ్యాచులే ప్లే ఆఫ్స్ డిసైడర్స్!- 16 పాయింట్లతో టాప్లో దూసుకుపోతున్న ఆర్సీబీ, గుజరాత్
Published : May 17, 2026 at 3:00 PM IST
IPL 2026 Playoff Race : ఐపీఎల్ అంటేనే విపరీతమైన పోటీ, అన్లిమిటెడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ప్రస్తుత 19వ ఎడిషన్ కూడా అంతే హోరాహోరీగా, ఆసక్తిభరితంగా సాగుతోంది. టోర్నమెంట్లో ఇప్పటిదాకా 60 మ్యాచ్లు ముగిసినా ఏ జట్టు కూడా అధికారికంగా ప్లేఆఫ్స్ బెర్తు ఖరారు చేసుకోలేదంటేనే లీగ్ ఎంత హోరాహోరీగా సాగుతుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ముంబయి, లఖ్నవూ ఇప్పటికే నిష్క్రమించడంతో మిగిలిన 8 జట్లు కూడా పోటీలోనే ఉన్నాయి. దీంతో లీగ్ స్టేజ్ మ్యాచ్లకు ఇదే చివరి వారం కావడంతో ఇకపై పోటీ మరింత రసవత్తరంగా ఉండడం ఖాయంగా కనిపిస్తుంది. లీగ్లో ఆఖరి వారంలో జరగబోయే ఆ 'క్రేజీ' మ్యాచ్లు ఏయే జట్ల జాతకాలను మార్చబోతున్నాయి? అసలు ఈ ఉత్కంఠ భరిత క్లైమాక్స్ వెనుక ఉన్న పక్కా లెక్కలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
పాయింట్ల పట్టికలో ఆర్సీబీ హవా- గుజరాత్ గట్టి పోటీ!
ఈ సీజన్లో ఇప్పటివరకు 60 మ్యాచులు పూర్తయ్యాయి. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ప్రస్తుతం 12 మ్యాచుల్లో 8 విజయాలతో 16 పాయింట్లు సాధించి టేబుల్ టాప్లో కొనసాగుతోంది. ఆర్సీబీ రన్ రేట్ కూడా ప్లస్ వన్లో ఉండటం ఆ టీమ్కు పెద్ద అడ్వాంటేజ్. మరోవైపు శుభ్మన్ గిల్ సారథ్యంలోని గుజరాత్ టైటాన్స్ 13 మ్యాచుల్లో 16 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో ఉంది. ఈ రెండు జట్లు ప్లే ఆఫ్స్కు చాలా దగ్గరగా ఉన్నప్పటికీ, టాప్ 2 స్థానాలను ఖరారు చేసుకోవాలి అంటే ఈ వారం జరగబోయే మ్యాచుల్లో కచ్చితంగా గెలవాల్సి ఉంటుంది.
𝟔𝟎 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡𝐞𝐬 𝐬𝐨 𝐟𝐚𝐫, 𝐲𝐞𝐭 𝐧𝐨 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 🤯— Star Sports (@StarSportsIndia) May 17, 2026
There is only one week left of the league stage, with 8 teams still fighting for those 4 spots ⏳
Win both and it’s straight into the Playoffs 💪
One win keeps the hopes alive 👀
Lose both… and the fate rests on other results 🤯
ఆదివారం అసలైన మజా
ఈరోజు ఆదివారం ఐపీఎల్లో రెండు కీలక మ్యాచులు జరగబోతున్నాయి. మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ధర్మశాల వేదికగా పంజాబ్ కింగ్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది. వరుస ఓటములతో ఉన్న పంజాబ్కు ఈ మ్యాచ్ గెలవడం చాలా ముఖ్యం. ఇక రాత్రి 7:30 గంటలకు దిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో దిల్లీ క్యాపిటల్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ తలపడనున్నాయి. దిల్లీకి ఈ మ్యాచ్ అత్యంత ముఖ్యం. అటు రాజస్థాన్కు టాప్ 4లోకి దూసుకెళ్లేందుకు ఇదొక బెస్ట్ ఛాన్స్. ఈ రెండు మ్యాచుల ఫలితాలు పాయింట్ల పట్టికను మార్చేయనున్నాయి.
గెలిస్తేనే- ప్లే ఆఫ్స్ పక్కా లెక్క ఇదే
లీగ్ స్టేజ్ చివరి వారంలో జరగబోయే ప్రతి మ్యాచ్ ఒక్కో జట్టు పరిస్థితి ఏమిటనేది అర్ధమవుతుంది. మే 18 సోమవారం నాడు చెన్నై చేపాక్ స్టేడియంలో సీఎస్కే, ఎస్ఆర్హెచ్ మధ్య జరిగే పోరు అత్యంత కీలకం కానుంది. ఈ మ్యాచ్లో హైదరాబాద్ గెలిస్తే 16 పాయింట్లతో టాప్ 4 బెర్త్ను దాదాపు ఖరారు చేసుకుంటుంది, ఒకవేళ చెన్నై గెలిస్తే రేసు మరింత సంక్లిష్టంగా మారుతుంది. ఆ మరుసటి రోజు మే 19న జైపూర్లో రాజస్థాన్, లఖ్నవూ తలపడనుండగా.. ఇప్పటికే 12 పాయింట్లతో ఉన్న ఆర్ఆర్కి ఇది మస్ట్ విన్ మ్యాచ్. మే 20న కోల్ కతాలో కేకేఆర్, ముంబయి తలపడనున్నాయి, ప్లే ఆఫ్స్ ఆశలు సజీవంగా ఉండాలి అంటే కోల్ కతా ఈ మ్యాచ్లో భారీ తేడాతో గెలవాల్సిందే.
హై స్కోరింగ్ మ్యాచ్లో కేకేఆర్ విజయం- పోరాడి ఓడిన గుజరాత్
టాప్లో ఉన్నా కన్ఫర్మ్ కాని బెర్త్- అలా జరిగితే ఆర్సీబీ ఇంటికే- ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో ఈ ట్విస్ట్ గమనించారా?