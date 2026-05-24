IPL ప్లేఆఫ్స్​ ఫైట్ : నాలుగు జట్లు- ఒక్క టైటిల్- మ్యాచ్​ల కంప్లీట్ షెడ్యూల్ ఇదే!

IPL 2026 - ముగిసిన ప్లేఆఫ్స్ రేస్- ఆఖరి జట్టుపై క్లారిటీ- అర్హత సాధించిన నాలుగో టీమ్​గా రాజస్థాన్ రాయల్స్!

IPL 2026 Playoffs (Source : IANS)
Published : May 24, 2026 at 9:51 PM IST

IPL 2026 Playoffs : 2026 ఐపీఎల్​లో ప్లేఆఫ్స్​ జట్లపై కంప్లీట్ క్లారిటీ వచ్చేసింది. ఇప్పటికే రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, గుజరాత్ టైటాన్స్, సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ అర్హత సాధించగా, మిగిలిన ఒక్క బెర్త్ కోసం ఉత్కంఠ కొనసాగింది. అయితే ఇవాళ వాంఖడే వేదికగా ముంబయి ఇండియన్స్​తో రాజస్థాన్ రాయల్స్ విజయం సాధించడంతో ఈ సస్పెన్స్​కు తెర పడింది. నాలుగో బెర్తును రాజస్థాన్ కైవసం చేసుకుంది. దీంతో పంజాబ్, కోల్​కతా జట్లు ఎలిమినేట్ అయ్యాయి. అయితే ఈ ప్లేఆఫ్స్ మ్యాచ్​లు ఎప్పుడు? ఎక్కడ జరగనున్నాయో కంప్లీట్ డీటెయిల్స్​పై ఓ లుక్కేద్దాం!

క్వాలిఫయర్ 1
పాయింట్ల పట్టికలో టాప్ 2లో నిలిచిన ఆర్సీబీ- గుజరాత్ జట్ల క్వాలిఫయర్ 1 లో తలపడనున్నాయి. ఇందులో నెగ్గిన జట్టు నేరుగా ఫైనల్​కు దూసుకెళ్తుంది. అందుకే ఇరుజట్లు ఈ మ్యాచ్​ను కీలకం భావిస్తున్నాయి. ఈ మ్యాచ్​లో విజయం సాధించి తొలుత ఫైనల్​ బెర్త్ పట్టేయాలని తీవ్రంగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. ఇక ఓడిన జట్టుకు రెండో అవకాశం ఉంటుంది. ఆ జట్టు క్వాలిఫయర్ 2కు వెళ్తుంది. మరి అంత కీలకమైన ఈ మ్యాచ్ మంగళవారం (మే 26)నాడు జరగనుంది. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మకమైన మ్యాచ్​కు ధర్మశాల వేదిక కానుంది. రాత్రి 7 గంటలకు టాస్, 7.30 గంటలు ఆట ప్రారంభం అవుతుంది.

ఎలిమినేటర్
పట్టికలో మూడు, నాలుగు స్థానాల్లో ఉన్న సన్​రైజర్స్- గుజరాత్ టీమ్స్ ఎలిమేటర్​లో అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి. అయితే ఇక్కడ ఓడిన జట్టుకు మరో అవకాశం ఉండదు. అది నేరుగా ఇంటికి వెళ్లాల్సిందే. అందుకే అటు సన్​రైజర్స్, ఇటు రాజస్థాన్ రెండు జట్లూ గెలుపు కోసం తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తాయనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఇందులో నెగ్గిన జట్టు క్వాలిఫయర్​ 2 కు వెళ్తుంది. ఈ మ్యాచ్​ బుధవారం (మే 27)నాడు జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్​ చండీగఢ్​ వేదికగా రాత్రి 7.30 గంటలకు షురూ కానుంది. .

క్వాలిఫయర్ 2
క్వాలిఫయర్ 1లో ఓడిన జట్టు- ఎలిమినేటర్​లో గెలిచిన జట్టు, ఈ క్వాలిఫయర్ 2లో తలపడతాయి. ఇక్కడ విజయం సాధించిన టీమ్ టైటిల్ ఫైట్​కు అర్హత సాధిస్తుంది. ఆ తర్వాత ఫైనల్​లో నెగ్గిన జట్టు ఛాంపియన్​గా నిలుస్తుంది. ఈ లెక్కన మూడు, నాలుగు స్థానాల్లో ఉన్న టీమ్స్​ ఛాంపియన్​గా నిలవాలంటే వరుసగా మూడు మ్యాచ్​ల్లో నెగ్గాల్సిందే! క్వాలిఫయర్ 2 మ్యాచ్​ చండీగఢ్ వేదికగా మే 29 (శుక్రవారం), ఫైనల్​ మ్యాచ్ అహ్మదాబాద్ వేదికగా మే 31 (ఆదివారం) ఉండనున్నాయి.

ప్లేఆఫ్స్ షెడ్యూల్

  • క్వాలిఫైయర్ 1 : మే 26 - రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు vs గుజరాత్ టైటాన్స్- ధర్మశాల
  • ఎలిమినేటర్ : మే 27 - సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ vs రాజస్థాన్ రాయల్స్-చండీగఢ్
  • క్వాలిఫైయర్ 2: మే 29 - క్వాలిఫైయర్ 1 విజేత vs ఎలిమినేటర్ విజేత- చండీగఢ్
  • ఫైనల్ మ్యాచ్ : మే 31- క్వాలిఫైయర్ 1 విజేత vs క్వాలిఫైయర్ 2 విజేత- అహ్మదాబాద్

కాగా, ఈ సీజన్​లో లీగ్​ మ్యాచ్​లాగానే ప్లేఆఫ్స్ మ్యాచ్​లను కూడా స్టార్​స్పోర్ట్స్ నెట్​వర్క్ ఛానెళ్లలో లైవ్ చూడవచ్చు. అలాగే ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్​ఫామ్​ జియోస్టార్ కూడా లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అందిస్తుంది. అయితే వీటికి ఆయా సబ్​స్క్రిప్షన్ ప్లాన్​ ఉండాలి!

