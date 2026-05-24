IPL ప్లేఆఫ్స్ ఫైట్ : నాలుగు జట్లు- ఒక్క టైటిల్- మ్యాచ్ల కంప్లీట్ షెడ్యూల్ ఇదే!
IPL 2026 - ముగిసిన ప్లేఆఫ్స్ రేస్- ఆఖరి జట్టుపై క్లారిటీ- అర్హత సాధించిన నాలుగో టీమ్గా రాజస్థాన్ రాయల్స్!
Published : May 24, 2026 at 9:51 PM IST
IPL 2026 Playoffs : 2026 ఐపీఎల్లో ప్లేఆఫ్స్ జట్లపై కంప్లీట్ క్లారిటీ వచ్చేసింది. ఇప్పటికే రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, గుజరాత్ టైటాన్స్, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ అర్హత సాధించగా, మిగిలిన ఒక్క బెర్త్ కోసం ఉత్కంఠ కొనసాగింది. అయితే ఇవాళ వాంఖడే వేదికగా ముంబయి ఇండియన్స్తో రాజస్థాన్ రాయల్స్ విజయం సాధించడంతో ఈ సస్పెన్స్కు తెర పడింది. నాలుగో బెర్తును రాజస్థాన్ కైవసం చేసుకుంది. దీంతో పంజాబ్, కోల్కతా జట్లు ఎలిమినేట్ అయ్యాయి. అయితే ఈ ప్లేఆఫ్స్ మ్యాచ్లు ఎప్పుడు? ఎక్కడ జరగనున్నాయో కంప్లీట్ డీటెయిల్స్పై ఓ లుక్కేద్దాం!
క్వాలిఫయర్ 1
పాయింట్ల పట్టికలో టాప్ 2లో నిలిచిన ఆర్సీబీ- గుజరాత్ జట్ల క్వాలిఫయర్ 1 లో తలపడనున్నాయి. ఇందులో నెగ్గిన జట్టు నేరుగా ఫైనల్కు దూసుకెళ్తుంది. అందుకే ఇరుజట్లు ఈ మ్యాచ్ను కీలకం భావిస్తున్నాయి. ఈ మ్యాచ్లో విజయం సాధించి తొలుత ఫైనల్ బెర్త్ పట్టేయాలని తీవ్రంగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. ఇక ఓడిన జట్టుకు రెండో అవకాశం ఉంటుంది. ఆ జట్టు క్వాలిఫయర్ 2కు వెళ్తుంది. మరి అంత కీలకమైన ఈ మ్యాచ్ మంగళవారం (మే 26)నాడు జరగనుంది. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మకమైన మ్యాచ్కు ధర్మశాల వేదిక కానుంది. రాత్రి 7 గంటలకు టాస్, 7.30 గంటలు ఆట ప్రారంభం అవుతుంది.
ఎలిమినేటర్
పట్టికలో మూడు, నాలుగు స్థానాల్లో ఉన్న సన్రైజర్స్- గుజరాత్ టీమ్స్ ఎలిమేటర్లో అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి. అయితే ఇక్కడ ఓడిన జట్టుకు మరో అవకాశం ఉండదు. అది నేరుగా ఇంటికి వెళ్లాల్సిందే. అందుకే అటు సన్రైజర్స్, ఇటు రాజస్థాన్ రెండు జట్లూ గెలుపు కోసం తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తాయనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఇందులో నెగ్గిన జట్టు క్వాలిఫయర్ 2 కు వెళ్తుంది. ఈ మ్యాచ్ బుధవారం (మే 27)నాడు జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్ చండీగఢ్ వేదికగా రాత్రి 7.30 గంటలకు షురూ కానుంది. .
క్వాలిఫయర్ 2
క్వాలిఫయర్ 1లో ఓడిన జట్టు- ఎలిమినేటర్లో గెలిచిన జట్టు, ఈ క్వాలిఫయర్ 2లో తలపడతాయి. ఇక్కడ విజయం సాధించిన టీమ్ టైటిల్ ఫైట్కు అర్హత సాధిస్తుంది. ఆ తర్వాత ఫైనల్లో నెగ్గిన జట్టు ఛాంపియన్గా నిలుస్తుంది. ఈ లెక్కన మూడు, నాలుగు స్థానాల్లో ఉన్న టీమ్స్ ఛాంపియన్గా నిలవాలంటే వరుసగా మూడు మ్యాచ్ల్లో నెగ్గాల్సిందే! క్వాలిఫయర్ 2 మ్యాచ్ చండీగఢ్ వేదికగా మే 29 (శుక్రవారం), ఫైనల్ మ్యాచ్ అహ్మదాబాద్ వేదికగా మే 31 (ఆదివారం) ఉండనున్నాయి.
ప్లేఆఫ్స్ షెడ్యూల్
- క్వాలిఫైయర్ 1 : మే 26 - రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు vs గుజరాత్ టైటాన్స్- ధర్మశాల
- ఎలిమినేటర్ : మే 27 - సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ vs రాజస్థాన్ రాయల్స్-చండీగఢ్
- క్వాలిఫైయర్ 2: మే 29 - క్వాలిఫైయర్ 1 విజేత vs ఎలిమినేటర్ విజేత- చండీగఢ్
- ఫైనల్ మ్యాచ్ : మే 31- క్వాలిఫైయర్ 1 విజేత vs క్వాలిఫైయర్ 2 విజేత- అహ్మదాబాద్
కాగా, ఈ సీజన్లో లీగ్ మ్యాచ్లాగానే ప్లేఆఫ్స్ మ్యాచ్లను కూడా స్టార్స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్ ఛానెళ్లలో లైవ్ చూడవచ్చు. అలాగే ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ జియోస్టార్ కూడా లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అందిస్తుంది. అయితే వీటికి ఆయా సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్ ఉండాలి!
