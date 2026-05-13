IPL ప్లే ఆఫ్స్ రేస్- ఆ రెండు జట్లకు టాప్ 2 ఛాన్స్​లు- మరి SRH సంగతేంటంటే?

ఐపీఎల్ లీగ్ స్టేజ్ ముగియడానికి మరో 10 రోజులే మిగిలి ఉంది- 4 బెర్తుల కోసం ఏకంగా 8 జట్ల మధ్య పోటాపోటీగా బిగ్ ఫైట్స్-దూసుకుపోతున్న ఆర్‌సీబీ, గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్లు

Published : May 13, 2026 at 2:57 PM IST

IPL 2026 Playoffs Qualification Scenarios : ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ క్లైమాక్స్‌కు చేరుకుంది. లీగ్ స్టేజ్ ముగియడానికి కేవలం పది రోజులే సమయం ఉండటంతో ఏ జట్లు ప్లే ఆఫ్స్‌నకు చేరుతాయి అనే ఆసక్తి అందరిలోనూ మొదలైంది. ఈసారి పోటీ చాలా ఉత్కంఠగా సాగుతోంది. కోల్​కతా మినహా అన్ని జట్లు కూడా 11 మ్యాచ్​లు ఆడేశాయి. అయినప్పటికీ ఇంకా ఏ జట్టుకు కూడా అధికారికంగా ప్లేఆఫ్స్ బెర్తు ఖరారు కాలేదు. దీంతో పోటీ ఎంత హోరాహోరీగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు!

ఇక ఈ సీజన్​లో పేలవ ప్రదర్శన కనబర్చిన ముంబయి ఇండియన్స్, లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్ ఇప్పటికే టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించాయి. మిగిలిన 8 జట్లు 4 బెర్తుల కోసం నువ్వా నేనా అన్నట్లు తలపడుతున్నాయి. కొన్ని జట్లు వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతుంటే, మరికొన్ని టీమ్స్ కీలక సమయంలో తడబడుతూ అభిమానులను టెన్షన్ పెడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్లేఆఫ్స్​కు చేరేందుకు ఏ జట్టుకు ఎంత అవకాశం ఉంది? ఏ రెండు జట్లు టాప్ 2లో నిలిచే అవకాశం ఉంది? అనే విషయంపై ఓ లుక్కేద్దాం.

ఆర్‌సీబీకి లైన్ క్లియర్- పటిష్ఠంగా గుజరాత్ టైటాన్స్!
డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఈసారి కూడా ఫామ్​ను కొనసాగిస్తోంది. రజత్ పాటిదార్ కెప్టెన్సీలో ఆర్‌సీబీ ప్రస్తుతం 11 మ్యాచుల్లో 14 పాయింట్లతో ఉంది. నెట్ రన్​రేట్ కూడా మెరుగ్గా ఉండటం ఆ టీమ్‌కు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. మరోవైపు శుభ్​మన్ గిల్ సారథ్యంలోని గుజరాత్ టైటాన్స్ 12 మ్యాచుల్లో 16 పాయింట్లు సాధించి ఇప్పటికే ప్లే ఆఫ్స్‌నకు దాదాపు చేరుకుంది. ఈ రెండు జట్లు టాప్ 2 లో ఫినిష్ చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాయి. ఆర్‌సీబీ తన మిగిలిన మ్యాచుల్లో గెలిస్తే టాప్ ప్లేస్ ఖాయం అవుతుంది.

పంజాబ్ కింగ్స్‌కు షాక్
లీగ్ ఫస్ట్ హాఫ్‌లో అదరగొట్టిన పంజాబ్ కింగ్స్, ఇప్పుడు వరుసగా నాలుగు మ్యాచులు ఓడిపోయి డేంజర్ జోన్‌లోకి వెళ్లింది. బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్‌లో వైఫల్యాలు ఆ జట్టును దెబ్బ తీశాయి. ప్రస్తుతం 11 మ్యాచుల్లో 13 పాయింట్లతో ఉన్న పంజాబ్, ప్లే ఆఫ్స్‌కు వెళ్లాలి అంటే మిగిలిన మూడు మ్యాచుల్లో కనీసం రెండు గెలవాల్సి ఉంటుంది. ముంబయి ఇండియన్స్‌తో జరగబోయే మ్యాచ్ పంజాబ్‌కు చావోరేవో లాంటిది. అక్కడ ఓడిపోతే ఆ జట్టుపై ఒత్తిడి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

దూసుకొస్తున్న సన్‌రైజర్స్- రేసులో సీఎస్‌కే!
నెమ్మదిగా టోర్నీని మొదలు పెట్టిన సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఇప్పుడు పీక్ స్టేజ్‌కు చేరుకుంది. ఎస్ఆర్‌హెచ్ గత 8 మ్యాచుల్లో 6 విజయాలు అందుకుని మంచి పొజిషన్​కు వచ్చేసింది. నిన్న గుజరాత్ జట్టుతో గెలిచి ఉంటే ఏ టెన్షన్ లేకుండా ఉండేది. కానీ ఓడడంతో ప్రస్తుతం 14 పాయింట్లతో ఉంది. ఇక నెక్స్ట్ చెన్నై, ఆర్సీబీ జట్లపై తప్పక గెలవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. మరోవైపు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కూడా వరుస విజయాలతో రేసులోకి వచ్చింది. సీఎస్‌కే ప్లే ఆఫ్స్‌కు వెళ్లాలి అంటే మిగిలిన 3 మ్యాచుల్లో కచ్చితంగా గెలవాలి. 18 పాయింట్లు సాధిస్తేనే ఏ ఇబ్బంది లేకుండా టాప్ 4 లో చోటు దక్కుతుంది. మే 15న లఖ్​నవూతో జరగబోయే మ్యాచ్ చెన్నైకి చాలా కీలకం.

కేకేఆర్‌కి మరో చిన్న అవకాశం
అజింక్య రహానే కెప్టెన్సీలోని కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ ఈ సీజన్‌లో ఒక్కసారిగా బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యింది. వరుసగా ఆరు మ్యాచులు ఓడిపోయిన తర్వాత, మళ్లీ వరుసగా నాలుగు గెలిచి రేసులో నిలిచింది. మిగిలిన జట్ల కంటే కేకేఆర్‌కి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఆ టీమ్‌కు ఇంకా 4 మ్యాచులు మిగిలి ఉన్నాయి. పాయింట్ల పట్టికలో గరిష్ఠంగా 17 పాయింట్ల వరకు వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది. ముఖ్యంగా చివరి మూడు మ్యాచులు సొంత మైదానంలో ఆడనుండటం కేకేఆర్‌కి కలిసి వచ్చే అంశం. కాబట్టి తడబడకుండా వెళితే అవకాశం ఉంటుంది.

రాజస్థాన్ రాయల్స్ తడబాటు- నిలకడ లేని ఆట
వైభవ్ సూర్యవంశీ, ధ్రువ్ జురెల్ వంటి ప్లేయర్స్ రాణిస్తున్నా రాజస్థాన్ రాయల్స్‌లో నిలకడ లోపించింది. మొదట్లో వరుసగా నాలుగు గెలిచిన ఆర్ఆర్, తర్వాత 7 మ్యాచుల్లో 5 ఓడిపోయింది. ప్రస్తుతం 11 మ్యాచుల్లో 12 పాయింట్లతో ఉన్న రాజస్థాన్, ప్లే ఆఫ్స్ చేరాలి అంటే మిగిలిన మూడు మ్యాచుల్లో కనీసం రెండింటిలో విజయం సాధించాలి. దిల్లీ క్యాపిటల్స్, ముంబయి ఇండియన్స్‌తో జరగబోయే మ్యాచులు ఆర్ఆర్ భవిష్యత్తును తేల్చనున్నాయి. ఇతర జట్ల ఫలితాల పై కూడా ఈ టీమ్ ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది.

దిల్లీ ఆశలు గల్లంతేనా- ఇక వచ్చే సీజన్ పైనే దృష్టి!
దిల్లీ క్యాపిటల్స్ పరిస్థితి ఈసారి ఏమాత్రం బాగోలేదు. అక్షర్ పటేల్ కెప్టెన్సీలో ఆ జట్టు 12 మ్యాచుల్లో కేవలం 10 పాయింట్లు మాత్రమే సాధించింది. చేతుల్లో ఉన్న కొన్ని మ్యాచ్​లను వదులుకోవడం ఆ జట్టుకు అతిపెద్ద దెబ్బగా మారింది. దిల్లీ మిగిలిన రెండు గెలిస్తే 14 పాయింట్లకు మాత్రమే చేరుకోగలదు. ఇది ప్లే ఆఫ్స్‌కు సరిపోదు. భారీ తేడాతో గెలిచినా ఇతర జట్ల సమీకరణాల వల్ల దిల్లీకి ఛాన్స్ దక్కడం అసాధ్యం అనే చెప్పాలి.

ఈ ఐపీఎల్ 2026 ప్లే ఆఫ్స్ రేసు మాత్రం నెవ్వర్ బిఫోర్ అనేలా సాగుతోంది . ప్రతి మ్యాచ్ ఇప్పుడు ఒక ఫైనల్ మ్యాచ్​లాగే సాగుతోంది. పాయింట్ల పట్టికలో ఉన్న జట్ల మధ్య తేడా చాలా తక్కువగా ఉండటంతో ఆఖరి రోజు వరకు ఉత్కంఠ కొనసాగేలా ఉంది. ఆర్‌సీబీ, గుజరాత్ దాదాపు ఖాయం చేసుకున్నా, మిగిలిన రెండు బెర్తుల కోసం హైదరాబాద్, చెన్నై, పంజాబ్, కోల్‌కతా, రాజస్థాన్ జట్ల మధ్య గట్టి పోటీ నెలకొంది.

