ముకుల్ ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్- కోల్కతాపై లఖ్నవూ విజయం
LSG's Mukul Choudhary during KKR clash in IPL 2026 (ANI)
Published : April 10, 2026 at 6:54 AM IST
IPL 2026 LSG Vs KKR : ఐపీఎల్ 2026లో భాగంగా కోల్కతా నైట్రైడర్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ మూడు వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన కోల్కతా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 181/4 స్కోరు చేసింది. ఆ లక్ష్యాన్ని లఖ్నవూ సరిగ్గా 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. ఒక దశలో 128 పరుగులకే 7 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడిన లఖ్నవూను ముకుల్ చౌదరి (54*) ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడి విజయ తీరాలకు చేర్చాడు.