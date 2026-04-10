ముకుల్ ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్- కోల్​కతాపై లఖ్​నవూ విజయం

కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో లఖ్‌నవూ సూపర్ జెయింట్స్‌ విజయం

LSG's Mukul Choudhary during KKR clash in IPL 2026 (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 10, 2026 at 6:54 AM IST

IPL 2026 LSG Vs KKR : ఐపీఎల్ 2026లో భాగంగా కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో లఖ్‌నవూ సూపర్ జెయింట్స్‌ మూడు వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన కోల్‌కతా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 181/4 స్కోరు చేసింది. ఆ లక్ష్యాన్ని లఖ్‌నవూ సరిగ్గా 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. ఒక దశలో 128 పరుగులకే 7 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడిన లఖ్‌నవూను ముకుల్‌ చౌదరి (54*) ధనాధన్‌ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడి విజయ తీరాలకు చేర్చాడు.

