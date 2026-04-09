ఆ స్టార్లకు ఇదే లాస్ట్ IPL సీజనా?- లిస్ట్లో ధోనీతోటు ముగ్గురు ఇండియన్ ప్లేయర్లు!
వాళ్లకు ఇదే లాస్ట్ ఐపీఎల్ సీజన్! - ఎంఎస్ ధోనీ కూడా రిటైర్మెంట్ ప్రకటించే అవకాశం!- సీనియర్ల కెరీర్కు ఇదే ఆఖరి సీజన్ కానుందా?
Published : April 9, 2026 at 9:01 PM IST
IPL Retirement Rumours : క్రికెట్ ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఐపీఎల్ 2026 ఆసక్తిగా సాగుతోంది. ఇప్పటికే 14 మ్యాచ్లు ముగియగా, పాయింట్ల పట్టికలో జట్ల మధ్య పోటీ మెల్లమెల్లగా పెరుగుతోంది. అయితే ఈ సీజన్ కేవలం పరుగుల వరదకే కాదు, కొందరు దిగ్గజ ఆటగాళ్ల వీడ్కోలుకు కూడా వేదిక కాబోతోందనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. వయసు పెరగడం, ఫిట్నెస్ సమస్యలు అలాగే ఫ్రాంచైజీల మారుతున్న వ్యూహాల నేపథ్యంలో ఐపీఎల్ 2026 కొందరి ఆటగాళ్లకు ఆఖరి సీజన్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా గత దశాబ్ద కాలంగా లీగ్ను శాసించిన ఆటగాళ్ల పేర్లు ఈ జాబితాలో ఉండటం అభిమానులను కలవరపెడుతోంది. ఆ దిగ్గజ ఆటగాళ్లు ఎవరో చూద్దాం!
మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ
ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఎంఎస్ ధోనీ స్థానం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. 2008 నుంచి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టుకు ఐకాన్ ఆటగాడిగా ఉన్న ధోనీ, ఈ సీజన్ తర్వాత ఆటకు స్వస్తి పలికే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. గత ఐదేళ్ల నుంచి ఈ మాట వినిపిస్తున్నా ఈసారి నిజం కావచ్చని తెలుస్తోంది. మోకాలి గాయం కారణంగా ఈ సీజన్ ప్రారంభ మ్యాచ్లకు ఆయన దూరమయ్యాడు. ఇప్పటికే సంజు శాంసన్ను జట్టులోకి తీసుకోవడం ద్వారా సీఎస్కే తన తదుపరి వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ను సిద్ధం చేసుకుంది. ధోనీ వయసు ప్రస్తుతం 44 ఏళ్లు కాబట్టి, ఈ సీజన్ మధ్యలో జట్టుతో చేరి ఆడినా, ఇదే అతనికి ఎమోషనల్ ఫేర్వెల్ సీజన్ అయ్యేలా కనిపిస్తోంది.
Official Statement— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 28, 2026
MS Dhoni is currently undergoing rehabilitation for a calf strain. As a result, he is likely to miss the first two weeks of TATA IPL 2026.
జయదేవ్ ఉనాద్కత్
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) తరపున ఆడుతున్న అనుభవజ్ఞుడైన పేసర్ జయదేవ్ ఉనాద్కత్ భవిష్యత్తు కూడా ఇప్పుడు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. 2010 నుంచి ఐపీఎల్లో ఉన్న ఉనాద్కత్, నిలకడైన ప్రదర్శన చేయడంలో తరచుగా తడబాటుకు గురవుతున్నాడు. గత ఏడాది 7 మ్యాచ్ల్లో 11 వికెట్లు తీసి పర్వాలేదనిపించినా, వచ్చే ఏడాదికి అతని వయసు 35 ఏళ్లు అవుతుంది. నేటితరం యువ ఆటగాళ్లతో పోటీ పడటం సవాల్గా మారిన క్రమంలో, ఈ సీజన్లో అద్భుతాలు చేయకపోతే, ఉనాద్కత్ ఐపీఎల్ ప్రయాణానికి ఇదే చివరి అంకం కావచ్చు.
జయంత్ యాదవ్
గుజరాత్ టైటాన్స్ (GT) జట్టులో ఉన్న ఆఫ్ స్పిన్నర్ జయంత్ యాదవ్ పరిస్థితి కూడా ఆందోళనకరంగానే ఉంది. 2022 నుంచి ఈ జట్టులో ఉన్నప్పటికీ, గత రెండు సీజన్లలో (2024, 2025) ఆయన ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఆడే అవకాశం దక్కించుకోలేకపోయాడు. కేవలం బెంచ్ వరకే పరిమితం అవుతున్న జయంత్ వయసు ఇప్పటికే 36 ఏళ్లు దాటింది. ఒక స్పెషలిస్ట్ స్పిన్నర్గా జట్టులో తన స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి ఆయనకు ఈ సీజన్లో అవకాశాలు రావడం చాలా కీలకం. ఒకవేళ ఈసారి కూడా ఛాన్స్ దక్కకపోతే రిటైర్మెంట్ ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
అజింక్య రహానే
ప్రస్తుతం కేకేఆర్ కెప్టెన్గా ఉన్న అజింక్య రహానే భవిష్యత్తు ఈ సీజన్ ఫలితాలపైనే ఆధారపడి ఉంది. 37 ఏళ్ల రహానేను టెస్ట్ స్పెషలిస్ట్గా చూస్తుండటం. కానీ ఈమధ్య కాలంలో టీ20ల్లో అతని స్ట్రైక్ రేట్ మరింత పెరిగింది. ఒకవేళ ఈ సీజన్లో రహానే బ్యాటర్గా రాణించకపోతే, వచ్చే ఏడాది మెగా వేలంలో కొనుగోలు చేసే అవకాశం తక్కువ. గతంలో సీఎస్కే తరపున మెరుపులు మెరిపించిన రహానే, ఈసారి తన సత్తా చాటకపోతే ఐపీఎల్ కెరీర్కు ముగింపు పలకక తప్పదు.
ఇషాంత్ శర్మ
భారత వెటరన్ పేసర్ ఇషాంత్ శర్మ ప్రస్తుతం గుజరాత్ టైటాన్స్ తరపున ఆడుతున్నాడు. 37 ఏళ్ల ఈ పొడవైన పేసర్ గత సీజన్లో 7 మ్యాచ్ల్లో కేవలం 4 వికెట్లే తీసి ఎకానమీ రేటును భారీగా పెంచుకున్నాడు. ఈ సీజన్లో కూడా ప్లేయింగ్ 11లో చోటు దక్కడం కష్టంగా మారింది. దేశవ్యాప్తంగా ఎంతోమంది యువ ఫాస్ట్ బౌలర్లు దూసుకొస్తుండటంతో, ఇషాంత్ శర్మకు ఐపీఎల్ 2026 తర్వాత తలుపులు మూసుకుపోయే అవకాశం ఉంది. అందుకే ఈ సీజన్ను తన కెరీర్ ఆఖరి చాప్టర్గా భావిస్తున్నట్లు సమాచారం.
మిచెల్ స్టార్క్
2024 కేకేఆర్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన ఆస్ట్రేలియా పేసర్ మిచెల్ స్టార్క్, ఈసారి దిల్లీ క్యాపిటల్స్ తరపున బరిలోకి దిగాల్సి ఉంది. అయితే గాయం కారణంగా ప్రస్తుతం మ్యాచ్లకు దూరమయ్యారు. 36 ఏళ్ల వయసులో అంతర్జాతీయ క్రికెట్, లీగ్ క్రికెట్ రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేయడం స్టార్క్కు సవాల్గా మారింది. భవిష్యత్తులో కేవలం ఆస్ట్రేలియా జట్టుకే పరిమితం అవ్వాలని ఆయన భావిస్తే, ఐపీఎల్ 2026 ఆఖరి సీజన్ కావచ్చు. వేగవంతమైన బౌలింగ్ చేయడానికి ఫిట్నెస్ సహకరించకపోవడమే ఇక్కడ ప్రధాన సమస్యగా మారింది.
మార్కస్ స్టోయినిస్
పంజాబ్ కింగ్స్ (PBKS) రూ. 11 కోట్లకు రిటైన్ చేసుకున్న మార్కస్ స్టోయినిస్ కెరీర్ కూడా ఇప్పుడు సంధిగ్ధంలో ఉంది. 36 ఏళ్ల వయసులో ఆల్ రౌండర్ ఆటగాడిగా గతంలో ఎన్నో రికార్డులను అందుకున్నాడు. కానీ ఈమధ్య తన బాధ్యతలను నెరవేర్చడంలో విఫలమవుతున్నాడు. పంజాబ్ జట్టు భారీ అంచనాలు పెట్టుకున్నా, ఈ సీజన్లో ప్రదర్శన ఆశాజనకంగా లేకపోతే వచ్చే ఏడాది విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. వయసు రీత్యా మళ్లీ వేలంలో కొత్త జట్టు అతన్ని తీసుకోవడం అంత ఈజి కాదు, అందుకే ఈ సీజనే ఆఖరిది కావచ్చు.