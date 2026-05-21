ముంబయిపై కోల్​కతా విజయం- ప్లేఆఫ్స్ ఆశలు సజీవం

నాలుగు వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందిన కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్​

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 21, 2026 at 7:32 AM IST

IPL 2026 MI Vs KKR : ఐపీఎల్‌ 2026లో భాగంగా ముంబయి ఇండియన్స్‌తో జరిగిన కీలక మ్యాచ్‌లో కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్ నాలుగు వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. ఫలితంగా అజింక రహానే సేన ప్లేఆఫ్స్ ఆశలు సజీవంగా ఉంచుకుంది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ముంబయి జట్టు 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 147 పరుగులు చేసింది. ముంబయి బ్యాటర్లలో కోర్బిన్ బోష్‌ 32, హార్దిక్ పాండ్యా 26, తిలక్ వర్మ 20 పరుగులు చేశారు. కోల్‌కతా బౌలర్లలో సౌరభ దూబే, గ్రీన్‌, కార్తిక్ త్యాగి తలో రెండు వికెట్లు తీశారు. 148 పరుగుల లక్ష్యాన్ని కోల్‌కతా జట్టు 18.5 ఓవర్లలో ఛేదించింది. KKR బ్యాటర్లలో మనీశ్‌ పాండే 45, పావెల్‌ 40, రహానే 21 పరుగులు చేశారు. ముంబయి బౌలర్లలో బోష్ మూడు, దీపక్ చాహర్‌, బుమ్రా, గజన్‌ఫర్ తలో వికెట్ తీశారు. ఈ విజయంతో కోల్‌కతా జట్టు 13 పాయింట్లతో, పాయింట్ల పట్టికలో 8 నుంచి ఆరో స్థానానికి చేరింది. ఫలితంగా చెన్నై జట్టు ప్లేఆఫ్స్‌ రేసు నుంచి నిష్క్రమించింది. ఇప్పటికే బెంగళూరు, గుజరాత్‌, సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్‌ జట్లు ప్లేఆఫ్స్‌కు చేరుకోగా నాలుగో స్థానం కోసం రాజస్థాన్‌, పంజాబ్‌, కోల్‌కతా మధ్య పోటీ నెలకొంది.

