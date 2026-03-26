ఐపీఎల్ 2026 పూర్తి షెడ్యూల్ వచ్చేసింది- మే24 వరకు నాన్ స్టాప్ పోరు- ఈసారి వేదికల్లో కీలక మార్పులు!
మార్చి 28 నుంచి మే 24 వరకు ఐపీఎల్ 2026 లీగ్ దశ మ్యాచ్లు- మొత్తం 13 వేదికల్లో 70 లీగ్ మ్యాచ్లను నిర్వహించనున్నట్లు బీసీసీఐ క్లారిటీ
Published : March 26, 2026 at 8:21 PM IST
IPL 2026 Schedule : క్రికెట్ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఐపీఎల్ 2026 పూర్తి షెడ్యూల్ను బీసీసీఐ అధికారికంగా ప్రకటించింది. గతంలో కేవలం మొదటి 20 మ్యాచ్ల వివరాలను మాత్రమే వెల్లడించిన బోర్డు, ఇప్పుడు లీగ్ దశలోని మొత్తం 70 మ్యాచ్ల వేదికలు అలాగే తేదీలను ఖరారు చేసింది. దేశంలోని నాలుగు రాష్ట్రాల్లో జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల తేదీలపై స్పష్టత రావడంతో, భద్రతాపరమైన ఇబ్బందులు లేకుండా షెడ్యూల్ను రూపొందించారు. మార్చి 28న డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ మధ్య జరిగే పోరుతో మొదలయ్యే ఈ పరుగుల పండగ, మే 24 వరకు నిరంతరాయంగా సాగనుంది. ఈసారి షెడ్యూల్లో వేదికల ఎంపిక అలాగే డబుల్ హెడర్ల విషయంలో బీసీసీఐ కొన్ని ఆసక్తికరమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే!
రెండో దశ ఉత్కంఠ- ఏప్రిల్ 13 నుంచి షురూ
ఐపీఎల్ 2026 రెండో దశ మ్యాచ్లు ఏప్రిల్ 13 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆ రోజు హైదరాబాద్ వేదికగా సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్లు తలపడనున్నాయి. మొదటి దశ ఏప్రిల్ 12తో ముగుస్తుండగా, మరుసటి రోజు నుంచే రెండో దశ సందడి మొదలవుతుంది. ఈ విడతలో మొత్తం 50 మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి. లీగ్ దశ ముగిసే సమయానికి పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలో నిలిచేందుకు జట్ల మధ్య పోటీ మరింత ఆసక్తికరంగా సాగే అవకాశం ఉంది. ప్లేఆఫ్స్ వేదికలు, ఫైనల్ తేదీలను బీసీసీఐ తర్వాత ప్రకటిస్తుందని సమాచారం.
ముంబయి వర్సెస్ చెన్నై
ఐపీఎల్లో అత్యధిక ఫ్యాన్ బేస్ ఉన్న ముంబై ఇండియన్స్, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మధ్య జరిగే మ్యాచుల కోసం ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆత్రుతగా ఉంటారు. ఈ పోరు మొదటి మ్యాచ్ ఏప్రిల్ 23న ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో జరగనుంది. ఇక రెండో పోరు మే 2న చెన్నైలోని చెపాక్ స్టేడియం వేదికగా నిర్వహించనున్నారు. ఈ రెండు మ్యాచ్లు లీగ్ దశలోనే హైలైట్గా నిలవనున్నాయి. జట్ల బలాబలాలను బట్టి ఈ మ్యాచ్లు ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది.
🚨 News 🚨— IndianPremierLeague (@IPL) March 26, 2026
BCCI announces schedule for second phase of #TATAIPL 2026 🗓️
The remainder of the league stage, comprising 50 matches, will be played from April 13 to May 24, 2026, across 12 venues in India 🏟️
