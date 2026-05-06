అహ్మదాబాద్లో IPL ఫైనల్- టికెట్ల వివాదంతో చిన్నస్వామికి నో ఛాన్స్
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026 ఫైనల్ మ్యాచ్ జరిగే వేదిక ఖరారు
Published : May 6, 2026 at 12:59 PM IST
IPL 2026 Final Match Stadium : ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026 ఫైనల్ మ్యాచ్ జరిగే వేదిక ఖరారైంది. ఫైనల్ మ్యాచ్ కోసం అహ్మదాబాద్ మైదానాన్ని ఎంపిక చేశారు. ఈ మేరకు బీసీసీఐ తాజాగా ప్లేఆఫ్స్ షెడ్యూల్ను ప్రకటించింది. టికెట్ వివాదం కారణంగా ఫైనల్ మ్యాచ్ వేదిక రేసు నుంచి బెంగళూరు చిన్నస్వామి స్టేడియాన్ని తొలగించింది.
మే 26న ధర్మశాలలో క్వాలిఫయర్ 1 నిర్వహించనున్నారు. మే 27న చండీగఢ్లో ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది. ఈ స్టేడియంలోనే క్వాలిఫయర్-2 నిర్వహించనున్నారు. మే 31న జరిగే ఫైనల్ మ్యాచ్ కోసం అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంను ఖరారు చేశారు.