ఐపీఎల్ 2026 వేలం- ఫైనల్ లిస్ట్ ఖరారు- 1,005 ప్లేయర్లు ఔట్
ఐపీఎల్ వేలంలో ప్లేయర్ల లిస్ట్ను ఖరారు చేసిన బీసీసీఐ
Published : December 9, 2025 at 10:53 AM IST
IPL 2026 Auction List : ఐపీఎల్ 2026 ఫీవర్ మొదలైపోయింది. ఇప్పటికే అన్ని జట్లు తాము రిటైన్, వదులుకున్న ప్లేయర్ల లిస్ట్లను ప్రకటించాయి. ఇక తర్వలోనే ఐపీఎల్ వేలం కూడా ప్రారంభం కానుంది. ఈ క్రమంలో ప్లేయర్ల జాబితాను బీసీసీఐ ప్రకటించింది. మొత్తం 350 మంది ప్లేయర్లకు సంబంధించిన ఆక్షన్ను నిర్వహించనుంది. డిసెంబర్ 16 మధ్యాహ్నం 2:30 గంటలకు అబుదాబీలో నిర్వహించనుందని పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఐపీఎల్ ఫ్రాంఛైజీలకు పంపిన మెయిళ్లలో తెలిపింది.
ఈ వేలంలో పాల్గొనడానికి మొదట 1355 మంది ఆటగాళ్లు తమ పేర్లను నమోదు చేసుకున్నారు. ఆ ప్లేయర్ల జాబితా నుంచి 1005 మందిని తొలగించినట్లు ఐపీఎల్ ఫ్రాంఛైజీలకు చేసిన మెయిల్లో బీసీసీఐ పేర్కొంది. అలాగే ఆ జాబితాలో 35 మంది కొత్త ఆటగాళ్ల పేర్లను చేర్చినట్లు తెలిపింది. అయితే డిసెంబర్ 16న జరిగే ఈ బిడ్డింగ్ ప్రక్రియలో మొదట బ్యాటర్లు, ఆల్ రౌండర్లు, వికెట్-కీపర్/బ్యాటర్లు, ఫాస్ట్ బౌలర్లు, స్పిన్ బౌలర్లు అనే విభాగాల వారీగా క్యాప్డ్ ఆటగాళ్లతో ప్రారంభం అవుతుంది. తరువాత, అన్క్యాప్డ్ ఆటగాళ్లకు కూడా ఇదే వరుస క్రమంలో జరిగే అవకాశముంది.