మినీ వేలంలో చెన్నై, కోల్కతానే గేమ్ఛేంజర్- రెండు జట్ల దగ్గరే రూ. 100కోట్ల పర్స్!
ఐపీఎల్ మినీ వేలం- ఎవరిదగ్గర ఎంత డబ్బు ఉందంటే?
Published : November 16, 2025 at 12:39 PM IST
IPL Remaining Purse 2026 : అన్ని ఫ్రాంచైజీలు తమతమ రిటైన్షన్, రిలీజ్ ప్లేయర్ల లిస్ట్ను రీసెంట్గా రిలీజ్ చేశాయి. ఇందులో కోల్కతా నైట్రైడర్స్ అత్యధికంగా అందరికంటే ఎక్కువ మంది ఆటగాళ్లను వదిలేసుకుంది. దీంతో కేకేఆర్ వద్దే అందరికంటే అత్యధికంగా డబ్బు ఉంది. కోల్కతా తర్వాత చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వద్ద కూడా భారీగానే నిధులు ఉన్నాయి. దీంతో ఈ రెండు ఫ్రాంచైజీలు డిసెంబర్లో జరగనున్న మినీ వేలంలో గేమ్ఛేంజర్గా మారుతాయనడంలో సందేహం లేదు. ఈ క్రమంలోనే మినీ వేలంలో ఎవరి దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉంది? ఎంతమంది ప్లేయర్లను కొనుగోలు చేయవచ్చు? అనేది చూద్దాం!
కోల్కతా నైట్రైటర్స్
గతేడాది రూ.23.75 కోట్లు భార ధరకు దక్కించుకున్న వెంకటేశ్ అయ్యర్, సీనియర్ ప్లేయర్ అండ్రీ రస్సెల్ (రూ.12 కోట్లు)ను కేకేఆర్ రిలీజ్ చేసింది. దీంతో ఈ ఇద్దరి నుంచే కోల్కతాకు రూ.35.75 మిగిలాయి. ఇక ఓవరాల్గా కోల్కతా రూ.64.30 కోట్లతో మినీ వేలానికి వెళ్లనుంది. ఇక ఈ జట్టు ఇంకా 13 మంది ప్లేయర్లను గరిష్ఠంగా కొనుగోలు చేయవచ్చు.
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్
కేకేఆర్ తర్వాత అత్యధిక డబ్బు ఉన్నది చెన్నై దగ్గరే. రూ.43.40 కోట్లతో చెన్నై వేలానికి వెళ్తుంది. ఇంకా 9 మందిని కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంది. అందరికంటే ఈ రెండు ఫ్రాంచైజీల వద్దే ఎక్కువగా డబ్బు ఉండడంతో మినీ వేలంలో కావాల్సిన ఆటగాళ్ల కోసం కాస్త అధిక ధర అయినా పెట్టుకునే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ ఇద్దరి తర్వాత హైదరాబాద్ వద్ద రూ.25.50 కోట్లు ఉన్నాయి. ఇక అత్యల్పంగా ముంబయి ఇండియన్స్ వద్ద రూ.2.75 కోట్లు ఉన్నాయి. ముంబయికి ఇంకా ఐదు ప్లేయర్లు కావాల్సి ఉంది.
|ఫ్రాంచైజీ
|మిగిలిన డబ్బు
|మిగిలిన స్లాట్లు
|కోల్కతా
|రూ.64.30 కోట్లు
|13
|చెన్నై సూపర్ కింగ్స్
|రూ.45.40 కోట్లు
|9
|సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్
|రూ.25.50 కోట్లు
|10
|లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్
|రూ.22.95 కోట్లు
|6
|దిల్లీ క్యాపిటల్స్
|రూ.21.80 కోట్లు
|8
|రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు
|రూ.16.40 కోట్లు
|8
|రాజస్థాన్ రాయల్స్
|రూ.16.05 కోట్లు
|9
|గుజరాత్ టైటాన్స్
|రూ.12.90 కోట్లు
|8
|పంజాబ్ కింగ్స్
|రూ. 11.50 కోట్లు
|4
|ముంబయి ఇండియన్స్
|రూ. 2.75 కోట్లు
|5
వేలంలో 71మంది ప్లేయర్లు
కాగా, ఈ మినీ వేలం వచ్చే నెల 16న అబుదాబి వేదికగా జరగనుంది. ఇందులో మొత్తం 71 మంది ఆటగాళ్లు అందుబాటులో ఉండనున్నారు. అందులో మ్యాక్స్వెల్, జోష్ ఇంగ్లిస్, జేమీసన్, రస్సెల్, డుప్లెసిస్, ఎన్రీచ్ నోకియా, డేవిడ్ మిల్లర్పై ఆయా ఫ్రాంచైజీల కళ్లు ఉండనున్నాయి. ఓవరాల్గా వేలంలో ఉన్న ప్లేయర్లు వీళ్లే!
- మతిశా పతిరన, రాహుల్ త్రిపాఠి, అండ్రీ సిద్ధార్థ్, ఆండ్రీ సిద్ధార్థ్, రచిన్ రవీంద్ర, దీపక్ హుడా, విజయ్ శంకర్, షేక్ రషీద్, కమలేశ్ నగార్కోటి
- అభినవ్ మనోహర్, అథర్వ తైడే, సచిన్ బేబీ,వియాన్ ముల్డర్, సిమర్జీత్ సింగ్, రాహుల్ చాహర్, ఆడమ్ జంపా
- బెవాన్ జాకబ్స్, కరణ్ శర్మ, KL శ్రీజిత్, లిజాడ్ విలియమ్స్, ముజీబ్ ఉర్ రెహమాన్, PSN రాజు, రీస్ టాప్లీ, విఘ్నేష్ పుత్తూరు
- వానిందు హసరంగ, మహీశ్ తీక్షణ, ఫజల్ హక్ ఫారూఖీ, ఆకాశ్ మధ్వాల్, కుమార్ కార్తికేయ, కునాల్ రాథోడ్, అశోక్ శర్మ
- కరీం జనత్, కుల్వంత్ కుజ్రోలియా, గెరాల్డ్ కోయెట్జీ, డాసున్ శనక, మహిపాల్ లోమ్రోర్
- ఆండ్రీ రస్సెల్, మొయిన్ అలీ, అన్రిచ్ నోకియా, క్వింటన్ డి కాక్, రహ్మానుల్లా గుర్బాజ్, స్పెన్సర్ జాన్సన్, లువ్నిత్ సిసోడియా, చేతన్ సకారియా, వెంకటేశ్ అయ్యర్
- జోష్ ఇంగ్లిస్, ఆరోన్ హార్డీ, గ్లెన్ మాక్స్వెల్, కుల్దీప్ సేన్, ప్రవీణ్ దూబే
- స్వస్తిక్ చికారా, మయాంక్ అగర్వాల్, టిమ్ సీఫెర్ట్, లియామ్ లివింగ్స్టోన్, మనోజ్ భాండాగే, లుంగి ఎన్గిడి, బ్లెస్సింగ్ ముజారబానీ, మోహిత్ రాథీ
- ఫాఫ్ డు ప్లెసిస్, జేక్ ఫ్రేజర్ మెక్గుర్క్, సెడిక్వాల్లా అటల్, మన్వంత్ కుమార్, మోహిత్ శర్మ, దర్శన్ నల్కండే
- ఆర్యన్ జుయల్, డేవిడ్ మిల్లర్, యువరాజ్ చౌదరి, రాజవర్ధన్ హంగర్గేకర్, ఆకాష్ దీప్, రవి బిష్ణోయ్, షమర్ జోసెఫ్
