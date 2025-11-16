ETV Bharat / sports

మినీ వేలంలో చెన్నై, కోల్​కతానే గేమ్​ఛేంజర్- రెండు జట్ల దగ్గరే రూ. 100కోట్ల పర్స్!

ఐపీఎల్ మినీ వేలం- ఎవరిదగ్గర ఎంత డబ్బు ఉందంటే?

IPL Remaining Purse 2026
IPL Remaining Purse 2026 (Source : AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 16, 2025 at 12:39 PM IST

IPL Remaining Purse 2026 : అన్ని ఫ్రాంచైజీలు తమతమ రిటైన్షన్, రిలీజ్ ప్లేయర్ల లిస్ట్​ను రీసెంట్​గా రిలీజ్ చేశాయి. ఇందులో కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ అత్యధికంగా అందరికంటే ఎక్కువ మంది ఆటగాళ్లను వదిలేసుకుంది. దీంతో కేకేఆర్ వద్దే అందరికంటే అత్యధికంగా డబ్బు ఉంది. కోల్​కతా తర్వాత చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​ వద్ద కూడా భారీగానే నిధులు ఉన్నాయి. దీంతో ఈ రెండు ఫ్రాంచైజీలు డిసెంబర్​లో జరగనున్న మినీ వేలంలో గేమ్​ఛేంజర్​గా మారుతాయనడంలో సందేహం లేదు. ఈ క్రమంలోనే మినీ వేలంలో ఎవరి దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉంది? ఎంతమంది ప్లేయర్లను కొనుగోలు చేయవచ్చు? అనేది చూద్దాం!

కోల్​కతా నైట్​రైటర్స్
గతేడాది రూ.23.75 కోట్లు భార ధరకు దక్కించుకున్న వెంకటేశ్ అయ్యర్, సీనియర్ ప్లేయర్ అండ్రీ రస్సెల్ (రూ.12 కోట్లు)ను కేకేఆర్ రిలీజ్ చేసింది. దీంతో ఈ ఇద్దరి నుంచే కోల్​కతాకు రూ.35.75 మిగిలాయి. ఇక ఓవరాల్​గా కోల్​కతా రూ.64.30 కోట్లతో మినీ వేలానికి వెళ్లనుంది. ఇక ఈ జట్టు ఇంకా 13 మంది ప్లేయర్లను గరిష్ఠంగా కొనుగోలు చేయవచ్చు.

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్
కేకేఆర్ తర్వాత అత్యధిక డబ్బు ఉన్నది చెన్నై దగ్గరే. రూ.43.40 కోట్లతో చెన్నై వేలానికి వెళ్తుంది. ఇంకా 9 మందిని కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంది. అందరికంటే ఈ రెండు ఫ్రాంచైజీల వద్దే ఎక్కువగా డబ్బు ఉండడంతో మినీ వేలంలో కావాల్సిన ఆటగాళ్ల కోసం కాస్త అధిక ధర అయినా పెట్టుకునే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ ఇద్దరి తర్వాత హైదరాబాద్​ వద్ద రూ.25.50 కోట్లు ఉన్నాయి. ఇక అత్యల్పంగా ముంబయి ఇండియన్స్​ వద్ద రూ.2.75 కోట్లు ఉన్నాయి. ముంబయికి ఇంకా ఐదు ప్లేయర్లు కావాల్సి ఉంది.

ఫ్రాంచైజీమిగిలిన డబ్బు మిగిలిన స్లాట్లు
కోల్​కతారూ.64.30 కోట్లు 13
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ రూ.45.40 కోట్లు9
సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్రూ.25.50 కోట్లు10
లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్రూ.22.95 కోట్లు6
దిల్లీ క్యాపిటల్స్ రూ.21.80 కోట్లు8
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరురూ.16.40 కోట్లు8
రాజస్థాన్ రాయల్స్ రూ.16.05 కోట్లు 9
గుజరాత్ టైటాన్స్రూ.12.90 కోట్లు8
పంజాబ్ కింగ్స్ రూ. 11.50 కోట్లు4
ముంబయి ఇండియన్స్రూ. 2.75 కోట్లు5

వేలంలో 71మంది ప్లేయర్లు
కాగా, ఈ మినీ వేలం వచ్చే నెల 16న అబుదాబి వేదికగా జరగనుంది. ఇందులో మొత్తం 71 మంది ఆటగాళ్లు అందుబాటులో ఉండనున్నారు. అందులో మ్యాక్స్‌వెల్, జోష్‌ ఇంగ్లిస్, జేమీసన్‌, రస్సెల్, డుప్లెసిస్, ఎన్రీచ్ నోకియా, డేవిడ్ మిల్లర్​పై ఆయా ఫ్రాంచైజీల కళ్లు ఉండనున్నాయి. ఓవరాల్​గా వేలంలో ఉన్న ప్లేయర్లు వీళ్లే!

  • మతిశా పతిరన, రాహుల్ త్రిపాఠి, అండ్రీ సిద్ధార్థ్, ఆండ్రీ సిద్ధార్థ్‌, రచిన్ రవీంద్ర, దీపక్ హుడా, విజయ్ శంకర్, షేక్ రషీద్, కమలేశ్‌ నగార్‌కోటి
  • అభినవ్ మనోహర్, అథర్వ తైడే, సచిన్ బేబీ,వియాన్ ముల్డర్, సిమర్జీత్ సింగ్, రాహుల్ చాహర్, ఆడమ్ జంపా
  • బెవాన్ జాకబ్స్, కరణ్ శర్మ, KL శ్రీజిత్, లిజాడ్ విలియమ్స్, ముజీబ్ ఉర్ రెహమాన్, PSN రాజు, రీస్ టాప్లీ, విఘ్నేష్ పుత్తూరు
  • వానిందు హసరంగ, మహీశ్‌ తీక్షణ, ఫజల్ హక్ ఫారూఖీ, ఆకాశ్‌ మధ్వాల్, కుమార్ కార్తికేయ, కునాల్ రాథోడ్, అశోక్ శర్మ
  • కరీం జనత్, కుల్వంత్ కుజ్రోలియా, గెరాల్డ్ కోయెట్జీ, డాసున్ శనక, మహిపాల్ లోమ్రోర్
  • ఆండ్రీ రస్సెల్, మొయిన్ అలీ, అన్రిచ్ నోకియా, క్వింటన్ డి కాక్, రహ్మానుల్లా గుర్బాజ్, స్పెన్సర్ జాన్సన్, లువ్నిత్ సిసోడియా, చేతన్ సకారియా, వెంకటేశ్ అయ్యర్
  • జోష్ ఇంగ్లిస్, ఆరోన్ హార్డీ, గ్లెన్ మాక్స్‌వెల్, కుల్దీప్ సేన్, ప్రవీణ్ దూబే
  • స్వస్తిక్ చికారా, మయాంక్ అగర్వాల్, టిమ్ సీఫెర్ట్, లియామ్ లివింగ్‌స్టోన్, మనోజ్ భాండాగే, లుంగి ఎన్‌గిడి, బ్లెస్సింగ్ ముజారబానీ, మోహిత్ రాథీ
  • ఫాఫ్ డు ప్లెసిస్, జేక్ ఫ్రేజర్ మెక్‌గుర్క్, సెడిక్వాల్లా అటల్, మన్వంత్ కుమార్, మోహిత్ శర్మ, దర్శన్ నల్కండే
  • ఆర్యన్ జుయల్, డేవిడ్ మిల్లర్, యువరాజ్ చౌదరి, రాజవర్ధన్ హంగర్గేకర్, ఆకాష్ దీప్, రవి బిష్ణోయ్, షమర్ జోసెఫ్

