మెస్సి కోల్కతా ఈవెంట్లో 'హంగామా'- ఈ కాంట్రవర్సీపై ఇంటర్నేషనల్ మీడియా రియాక్షన్ ఇదే!
మెస్సి గోట్ టూర్లో గందరగోళం- ఇంటర్నేషనల్ మీడియా ఎలా స్పందించిందంటే?
Published : December 14, 2025 at 3:58 PM IST
Messi GOAT Tour : ఫుట్బాల్ దిగ్గజం లియోనల్ మెస్సి 'గోట్ ఇండియా' పర్యటనలో తొలిరోజు కోల్కతా ఈవెంట్లో గందరగోళం జరిగింది. శుక్రవారం కోల్కతా స్టాల్ లేక్ స్టేడియంలో మెస్సి ఈవెంట్ భద్రతా కారణాల వల్ల ఫెయిల్ అయ్యింది. దీంతో ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కోల్కతా ఇమేజ్ దెబ్బతింది. ఈ కాంట్రవర్సీపై అమెరికా నుంచి స్పానిష్, ఫ్రెంచ్ మీడియాలోనూ వార్తలు వచ్చాయి. దీనిపై అంతర్జాతీయ మీడియా పలు రకాలుగా కథనాలు ప్రచురించింది. మరి ఏ పత్రిక ఎలా రాసుకొచ్చిందంటే?
న్యూయార్క్ టైమ్స్
న్యూయార్క్ టైమ్స్ "లియోనెల్ మెస్సి భారత పర్యటన ఈవెంట్ ఆర్గజైనర్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు" అనే శీర్షికన కథనం ప్రచురించింది. అలాగే ఈ కాంట్రవర్సీ గురించి వివరంగా రాసుకొచ్చింది. 'ఎంతో ఆశతో మెస్సిని చూసేందుకు వేలాది మంది స్టేడియానికి వచ్చినా, ప్రేక్షకులకు అతడు సరిగ్గా కనిపించలేదు. అలాగే దాదాపు ఒక గంటసేపు స్టేడియంలోనే ఉండాలని అతడు భావించాడు. కానీ, నిమిషాల్లోనే భద్రతా దళాలు వెంటనే అతన్ని మైదానం నుంచి బయటకు తీసుకెళ్లాయి' అని ఆర్టికల్లో రాసింది. దీంతో పాటు ఘటనపై పోలీసుల స్పందన, అభిమానులకు ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ క్షమాపణలు చెప్పడాన్ని కూడా ప్రస్తావించింది.
#WATCH | Kolkata, West Bengal: Angry fans resort to vandalism at the Salt Lake Stadium in Kolkata, alleging poor management of the event.— ANI (@ANI) December 13, 2025
Star footballer Lionel Messi has left the Salt Lake Stadium in Kolkata.
A fan of star footballer Lionel Messi said, " absolutely terrible… pic.twitter.com/TOf2KYeFt9
BBC ఏమి రాసింది?
"కోల్కతా మెస్సి ఈవెంట్లో ఫ్యాన్స్ కుర్చీలు, బాటిళ్లు విసిరారు" అని టైటిల్తో కథనం ప్రచురించింది. 'అధికారులు, రాజకీయ నాయకులు మెస్సిని స్టేడియంలో చుట్టుముట్టారు. దీంతో అతడు కాస్త ఇబ్బంది పడ్డాడు. దీంతో అతను 22 నిమిషాలే మైదానంలో ఉన్నాడు. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా మెస్సిని బయటకు తీసుకెళ్లారు. దీంతో ఆగ్రహించిన ఫ్యాన్స్ కుర్చీలు, వాటర్ బాటిళ్లను స్టేడియంలోకి విసిరారు. కొంతమంది రూ.12 వేలు ఖర్చుచేసి టికెట్ కొనుగోలు చేశారు. అయినా వాళ్లకు మెస్సి సరిగ్గా కనిపించలేదు" అని బీబీసీ పేర్కొంది.
స్పానిష్- ఫ్రెంచ్ మీడియా ఇలా రాసింది!
కోల్కతా సంఘటన స్పానిష్, ఫ్రెంచ్ మీడియాలో కూడా హెడ్లైన్స్లో నిలిచింది. స్పానిష్ క్రీడా దినపత్రిక మార్కా "పూర్తిగా గందరగోళం" అనే శీర్షికతో ప్రచురించింది. అభిమానులు వేల రూపాయలు ఖర్చు చేసి మ్యాచ్ను చూడటానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ, ఆటగాళ్లు మైదానంలోకి ప్రవేశించి కేవలం 22 నిమిషాల తర్వాత వెళ్లిపోయారని రాసింది. ఇక ఫ్రెంచ్ వార్తాపత్రిక ఎల్ఎక్వైప్ (L'Equip) ఈ ఘటనను "కలవరపరిచేది" అని అభివర్ణించింది. 'మెస్సి ప్రమోషనల్ టూర్లో భాగంగా భారత్లో ఉన్నాడు. కానీ ఈవెంట్లో అతడి చుట్టూ జనాలు చేరి ప్రేక్షకులను నిరాశ పర్చారు' అని ఫ్రెంచ్ మీడియాలో కథనాలు వచ్చాయి.
కోల్కతాలో ఫెయిల్ - హైదరాబాద్ ఈవెంట్ సక్సెస్!
శుక్రవారం కోల్కతా ఈవెంట్ అనంతరం మెస్సి హైదరాబాద్ వచ్చాడు. శుక్రవారం సాయంత్రం 5.30 గంటలకు మెస్సి ఇక్కడ దిగాడు. ఈ పర్యటనలో మెస్సి- తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో కలిసి ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ ఆడాడు. ఈ ఈవెంట్ సూపర్ సక్సెస్ అయ్యింది. అనంతరం ఇవాళ మెస్సి ముంబయిలో పర్యటించనున్నాడు. ఇక డిసెంబర్ 15న దిల్లీ ఈవెంట్తో అతడి టూర్ ముగుస్తుంది.
మెస్సి మేనియా- అతడ్ని చూసేందుకు కొత్త కపుల్ హనీమూన్ క్యాన్సిల్
మెస్సి టూర్లో గందరగోళం- స్టేడియంలోకి వాటర్ బాటిళ్లు విసిరిన ఫ్యాన్స్