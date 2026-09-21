Asian Games
ఆసియా గేమ్స్ 2026 - రెండో రోజు భారత్ ఈవెంట్లు- షెడ్యూల్ ఇదే
Published : September 21, 2026 at 6:45 AM IST
Asian Games 2026 : ఆసియా క్రీడలు రసవత్తరంగా సాగుతున్నాయి. తొలి రోజే రెండు పతకాలు సాధించిన భారత్ రెండోరోజు మరిన్ని క్రీడల్లో పోటీ పడనుంది. బ్యాడ్మింటన్, బాక్సింగ్ సహా మరికొన్ని క్రీడాంశాల్లో భారత అథ్లెట్లు బరిలో దిగనున్నారు. మరి ఆసియా గేమ్స్లో ఇవాళ భారత్ ఆడనున్న ఆటలు ఏవి? బరిలో దిగనున్న క్రీడాకారులు ఎవరు? అనే కంప్లీట్ షెడ్యూల్ మీ కోసం.
రెండో రోజు భారత్ ఈవెంట్లు ఇవే
- బ్యాడ్మింటన్: పురుషుల టీమ్ ప్రీ- క్వార్టర్ (రౌండ్ ఆఫ్ 16)
- బాక్సింగ్: పురుషుల 70కిలోల విభాగం (రౌండ్ ఆఫ్ 32)
- హాకీ: భారత్ vs ఇండోనేసియా (మహిళల పూల్ బి)
- కబడ్డీ: జపాన్ vs భారత్ (పురుషుల గ్రూప్ ఎ), బంగ్లాదేశ్ vs భారత్ (మహిళల గ్రూప్ ఎ)
- మిక్స్డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ : పురుషుల సంప్రదాయ 77కిలోల విభాగం, మహిళల సంప్రదాయ -60కిలోల విభాగం
- రోయింగ్: పురుషుల వివిధ ప్రాథమిక పోటీలు
- షూటింగ్: పురుషుల 10మీ ఎయిర్ రైఫిల్ (టీమ్, వ్యక్తిగత ఫైనల్స్), పురుషుల, మహిళల స్కీట్ క్వాలిఫికేషన్
- సాఫ్ట్ టెన్నిస్: మిక్స్డ్ డబుల్స్ (క్వార్టర్ ఫైనల్స్, పతక రౌండ్లు)
- స్విమ్మింగ్ : పురుషుల 50మీ ఫ్రీస్టైల్, 50మీ బ్యాక్స్ట్రోక్, 100మీ బ్రెస్ట్స్ట్రోక్, 4x200మీ ఫ్రీస్టైల్ రిలే
- టేబుల్ టెన్నిస్: పురుషుల, మహిళల టీమ్ గ్రూప్/నాకౌట్ దశలు, మహిళల డబుల్స్ మొదటి రౌండ్
- వుషు: మహిళల చాంగ్క్వాన్ ఫైనల్స్, సాండా ఎలిమినేషన్ రౌండ్లు
India's Schedule for Day 2 at AG 2026 🇮🇳— The Khel India (@TheKhelIndia) September 20, 2026
- Men 10m Air Rifle Final & Skeet Day 1
- Wushu & Soft Tennis matches
- Multiple Swimming Final based on Qualify
- Crucial MMA clash of Suchika Tariyal
- India’s Kabaddi matches starting Tom pic.twitter.com/DCeBZKTZ5x