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Asian Games

ఆసియా గేమ్స్ 2026 - రెండో రోజు భారత్ ఈవెంట్లు- షెడ్యూల్ ఇదే

Asian Games
ఆసియా గేమ్స్ 2026 (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2026 at 6:45 AM IST

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Asian Games 2026 : ఆసియా క్రీడలు రసవత్తరంగా సాగుతున్నాయి. తొలి రోజే రెండు పతకాలు సాధించిన భారత్ రెండోరోజు మరిన్ని క్రీడల్లో పోటీ పడనుంది. బ్యాడ్మింటన్, బాక్సింగ్ సహా మరికొన్ని క్రీడాంశాల్లో భారత అథ్లెట్లు బరిలో దిగనున్నారు. మరి ఆసియా గేమ్స్​లో ఇవాళ భారత్ ఆడనున్న ఆటలు ఏవి? బరిలో దిగనున్న క్రీడాకారులు ఎవరు? అనే కంప్లీట్ షెడ్యూల్ మీ కోసం.

రెండో రోజు భారత్ ఈవెంట్లు ఇవే

  • బ్యాడ్మింటన్: పురుషుల టీమ్ ప్రీ- క్వార్టర్ (రౌండ్ ఆఫ్ 16)
  • బాక్సింగ్: పురుషుల 70కిలోల విభాగం (రౌండ్ ఆఫ్ 32)
  • హాకీ: భారత్ vs ఇండోనేసియా (మహిళల పూల్ బి)
  • కబడ్డీ: జపాన్ vs భారత్ (పురుషుల గ్రూప్ ఎ), బంగ్లాదేశ్ vs భారత్ (మహిళల గ్రూప్ ఎ)
  • మిక్స్​డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ : పురుషుల సంప్రదాయ 77కిలోల విభాగం, మహిళల సంప్రదాయ -60కిలోల విభాగం
  • రోయింగ్: పురుషుల వివిధ ప్రాథమిక పోటీలు
  • షూటింగ్: పురుషుల 10మీ ఎయిర్ రైఫిల్ (టీమ్, వ్యక్తిగత ఫైనల్స్), పురుషుల, మహిళల స్కీట్ క్వాలిఫికేషన్
  • సాఫ్ట్ టెన్నిస్: మిక్స్‌డ్ డబుల్స్ (క్వార్టర్ ఫైనల్స్, పతక రౌండ్లు)
  • స్విమ్మింగ్ : పురుషుల 50మీ ఫ్రీస్టైల్, 50మీ బ్యాక్‌స్ట్రోక్, 100మీ బ్రెస్ట్‌స్ట్రోక్, 4x200మీ ఫ్రీస్టైల్ రిలే
  • టేబుల్ టెన్నిస్: పురుషుల, మహిళల టీమ్ గ్రూప్/నాకౌట్ దశలు, మహిళల డబుల్స్ మొదటి రౌండ్
  • వుషు: మహిళల చాంగ్‌క్వాన్ ఫైనల్స్, సాండా ఎలిమినేషన్ రౌండ్లు

TAGGED:

ASIAN GAMES SCHEDULE 2026 INDIA
ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ షెడ్యూల్
ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ మెడల్స్
ASIAN GAMES 2026

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