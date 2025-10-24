IPL తొలి యాడ్ డిజైనర్ పాండే మృతి!- అడ్వడైజింగ్ ఐకాన్కు మోదీ సంతాపం
ప్రముఖ ప్రకటనల రూపకర్త పీయూష్ పాండే కన్నుమూత
Published : October 24, 2025 at 3:03 PM IST
IPL Karmayudh SONG : భారత అడ్వడైజింగ్ ఐకాన్ పీయూష్ పాండే (70) మృతి చెందారు. కొంతకాలంగా ఆరోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్న పాండే, శుక్రవారం తెల్లవారుజామున తుది శ్వాస విడిచారు. ఆయన మృతి చెందినట్లు ప్రముఖ ప్రకటనల కంపెనీ ఓగిల్వీ సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించింది. పాండే ఏన్నో ఏళ్లుగా అడ్వడైజింగ్ రంగంలో రాణిస్తూ, తనదైన ముద్ర వేశారు. బిజినెస్ కంపెనీలకు అడ్వడైజింగ్ డిజైన్స్తో పాటు పాండే, ఇండియా క్యాష్ రిచ్ లీగ్ ఐపీఎల్కు కూడా సహకారం అందించారని మీకు తెలుసా?
IPLకు పాండే కంట్రిబ్యూషన్!
1982లో ఓగిల్వీ ద్వారా పీయూష్ పాండే వాణిజ్య ప్రకటనల రంగంలో అడుగుపెట్టారు. భారత్ అడ్వడైజింగ్ రంగంలో ఫారిన్ కల్చర్ ఎక్కువగా సమయంలో పాండే భారతీయ సంస్కృతి, కామెడీ, లోకల్ భాషలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ యాడ్స్ డిజైన్ చేశారు. ఇవి అప్పట్లో అందరినీ ఆకర్షించాయి. తన ఆలోచనలతో యాడ్స్ డిజైన్ చేస్తూ పాండే అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించారు. ఈ క్రమంలోనే ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ తొలి ఎడిషన్కు పాండే తనవంతు కృషి చేశారు.
2008లో ఐపీఎల్ తొలి సీజన్ ప్రారంభమైంది. అప్పుడు దేశంలో ఇలాంటి టోర్నమెంట్ కొత్తది కావడంతో, ఇది ఎక్కువ మందికి చేరేలా ప్రచారం చేయాలనుకున్నారు. దీంతో అప్పటి నిర్వాహకులు పాండేను రంగంలోకి దింపారు. ఐపీఎల్ తొలి ఎడిషన్ యాడ్ కోసం ఆయన కర్మయుద్ధ్ (Karmayudh)అనే పాటను డిజైన్ చేశారు.
ఈ యాడ్ ఫిల్మ్ కోసం పాటలు, విజువల్స్, సంగీతాన్ని అందించడంలో పాండే ప్రధాన పాత్ర పోషించారు. ఇది అప్పట్లో సూపర్ సక్సెస్ అయ్యింది. క్రికెట్ అభిమానులే కాకుండా అందరూ దీనికి కనెక్ట్ అయ్యారు. తొలి ఎడిషన్ అత్యధికమందికి చేరడంలో పాండే తన యాడ్ ఫిల్మ్తో సహకారం అందించారు. అలా ఈ టోర్నీ 18 ఏడిషన్లు పూర్తి చేసుకున్నప్పటికీ ఇంకా ఇది అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది.
ఇలా ఫేమస్!
ఓగిల్వీ ఇండియాకు పాండే చీఫ్ క్రియేటివ్ ఆఫీసర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్గానూ విధులు నిర్వహించారు. ఫెవికాల్, క్యాడ్బరీ డెయిరీ మిల్క్, ఓగిల్వీ ఇండియా, హచ్ (వొడాఫోన్), ఏషియన్ పెయింట్స్ వంటి ప్రఖ్యాత కంపెనీలకు పాండే రూపొందించిన యాడ్లు ఇప్పటికీ ప్రత్యేకమే! యాడ్స్ మాత్రమే కాకుండా బాలీవుడ్ బిగ్బీ అమితాబ్ బచ్చన్తో కలిసి పాండే పలు ప్రచార కార్యక్రమాల్లోనూ పాల్గొన్నారు.
A career‑defining gem from Piyush Pandey Ji and among the finest ads Indian television has ever seen. Om Shanti 🕉️ 🙏 pic.twitter.com/3mkGMtk0Jv— Saffron Hawk (@SaffronHawk) October 24, 2025
మోదీ సంతాపం!
పాండే మృతిపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సంతాపం ప్రకటించారు. వాణిజ్య ప్రకటనల రంగంలో ఆయన తన సృజనాత్మకతతో గొప్ప పేరును సంపాదించారన్నారని అన్నారు. ఆయన రూపొందించిన యాడ్స్ భారత ప్రజల మనసుల్లో చెరగని ముద్ర వేశాయని అన్నారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో మోదీ పోస్ట్ షేర్ చేశారు. కాగా, 2016లో భారత ప్రభుత్వం పాండేకు పద్మశ్రీ అవార్డును కూడా అందించింది.