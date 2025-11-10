ఆ ఓటమే టీమ్ఇండియాకు 'గేమ్ఛేంజర్'- ఆ తర్వాతే మనోళ్ల అసలు ఆట మొదలైంది
2022లో ఘోర భారత్ ఓటమి- ఆ తర్వాత మనోళ్ల మైండ్సెట్లో మార్పు
Published : November 10, 2025 at 5:11 PM IST
T20 World Cup Semi Final : ప్రతీ జట్టు ప్రయాణంలో కొన్ని చేదు జ్ఞాపకాలు ఉంటాయి. కొన్ని ఓటములు మామూలుగా ఉంటాయి, కానీ కొన్ని ఓటములు మాత్రం జట్టు తలరాతనే మార్చేస్తాయి. సరిగ్గా మూడేళ్ల కిందట, ఇదే రోజున (నవంబర్ 10, 2022), టీమ్ఇండియాకు అలాంటి ఒక ఘోర అవమానమే ఎదురైంది. ఆ ఓటమి ప్రతీ ఫ్యాన్ గుండెను బద్దలు చేసింది. కానీ, ఆ ఓటమే మన జట్టులో కొత్త కసిని రగిలించింది. ఆ ఒక్క ఓటమి తర్వాత, టీమ్ఇండియా ఆటతీరు పూర్తిగా మారిపోయింది. ఇంతకీ ఏంటా ఓటమి? ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది?
ఆ రోజు 10 వికెట్ల ఘోర అవమానం!
2022 T20 వరల్డ్ కప్ ఆస్ట్రేలియాలోని అడిలైడ్ వేదిక. ఇంగ్లాండ్తో సెమీఫైనల్. ఆ మ్యాచ్ను ఏ ఇండియన్ ఫ్యాన్ మర్చిపోలేడు. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా 168 పరుగులతో ఫర్వాలేదనిపించినా బౌలింగ్లో మాత్రం పూర్తిగా చేతులెత్తేసింది. ఇంగ్లాండ్ ఓపెనర్లు అలెక్స్ హేల్స్, జోస్ బట్లర్ మన బౌలర్లను ఆట ఆడుకున్నారు. ఒక్క వికెట్ కూడా తీయలేకపోయాం. 169 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఇంగ్లాండ్ వికెట్ కోల్పోకుండా 16 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. దీంతో భారత్ టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది. ఆ ఓటమి తర్వాత "మనం మారాలి, డీకే" అంటూ రోహిత్ శర్మ అప్పట్లో చెప్పిన ఒక్క మాట ఇప్పటికీ వైరల్గా అవుతూనే ఉంది.
On This Day in 2022, England Gave India The Most Brutal Thrashing of Cricket History. Record-Breaking Partnership of 170 Runs Between Jos Buttler and Alex Hales. England Chased Down 169 Runs in Just 16 Overs that too in a World Cup SF in Adelaide on a Difficult Pitch for Batting. pic.twitter.com/sogPVdeYaJ— Aryan Goel (@Aryan42832Goel) November 10, 2025
ఆ తర్వాతే మొదలైంది వేట
ఆ ఓటమి తర్వాత టీమ్ఇండియా మేనేజ్మెంట్, ముఖ్యంగా కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ, కోచ్ రాహుల్ ద్రవిడ్ తీవ్రమైన విమర్శలు ఎదుర్కొన్నారు. 'డిఫెన్సివ్' T20 ఆటే ఈ ఓటమికి కారణమని అందరూ అన్నారు. సరిగ్గా ఇక్కడే అసలు మార్పు మొదలైంది. "మనం మారాలి" అని ఫిక్స్ అయిన టీమ్ఇండియా, తమ ఆటతీరును పూర్తిగా మార్చేసింది. పవర్ప్లేలో నెమ్మదిగా ఆడటం మానేసి, మొదటి బాల్ నుంచే దూకుడుగా ఆడటం మొదలుపెట్టింది. T20 ఫార్మాట్కు కావాల్సిన కొత్త కుర్రాళ్లకు, ఫియర్లెస్ క్రికెట్ ఆడే ప్లేయర్లకు జట్టులో చోటు దక్కింది.
అవమానం తర్వాత మొదలైన 'డామినేషన్'
ఆ మార్పు ఎలాంటి ఫలితాలను ఇచ్చిందో మనం కళ్లారా చూశాం. ఆ ఓటమి తర్వాత జరిగిన ప్రతీ మల్టీ నేషనల్ ఈవెంట్లో భారత్ డామినేట్ చేసింది. వరుసగా మూడు ఐసీసీ టోర్నమెంట్లో ఫైనల్ చేరింది. 2023 వన్డే వరల్డ్ కప్లో ఫైనల్ వరకు ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఓడిపోకుండా వెళ్లడం, 2024 T20 వరల్డ్ కప్ గెలిచి 17 ఏళ్ల కలను నెరవేర్చడం, 2025 ఆసియా కప్ ట్రోఫీ ముద్దాడడం ఇవన్నీ ఆ రోజు తీసుకున్న నిర్ణయం వల్లే సాధ్యమయ్యాయి. ఈ మార్పునకు, ఈ డామినేషన్కు అసలు సిసలైన క్రెడిట్ కచ్చితంగా రోహిత్- ద్రవిడ్ ద్వయానికే దక్కుతుందని ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు.
WORLD CHAMPIONS MEET THE WORLD’S MOST LOVED LEADER! 🇮🇳— BJP (@BJP4India) July 4, 2024
Prime Minister Shri @narendramodi welcomed the triumphant Indian Cricket Team to his residence following its T20 World Cup 2024 win in Barbados. 🏆 pic.twitter.com/NoT3cBMxlT
ఫ్యాన్స్ రియాక్షన్ నవంబర్ 19 వద్దు
సోషల్ మీడియాలో పెట్టగానే ఫ్యాన్స్ రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. ఆ ఓటమి తర్వాతే మన ఆట మారింది, దానికి రోహిత్ & ద్రవిడ్లకు క్రెడిట్ ఇవ్వాలి అని నెటిజన్లు మెచ్చుకున్నారు. కానీ, మరో యూజర్ మాత్రం, "ఈ చేదు జ్ఞాపకాన్ని ఎందుకు గుర్తుచేస్తారు భయ్యా దయచేసి నవంబర్ 19 (2023 వన్డే వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ ఓటమి) గురించి మాత్రం పోస్ట్ చేయకండి" అని రిక్వెస్ట్ చేయడం ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఏదేమైనా, ఆ 2022 ఓటమి మాత్రం భారత్ క్రికెట్ను మార్చిన ఒక కీలక ఘట్టం అని చెప్పాలి.
