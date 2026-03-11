ETV Bharat / sports

వరుణ్ చక్రవర్తికి భారీ షాక్- వరల్డ్​కప్ నెగ్గినా స్పిన్నర్​కు తప్పని నిరాశ!

టీమ్ఇండియా మిస్టరీ స్పిన్నర్​ వరుణ్​కు షాక్- టాప్​ ప్లేస్​కు దూసుకొచ్చిన అఫ్గానిస్థాన్ ప్లేయర్

varun chakravarthy
varun chakravarthy (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 11, 2026 at 3:31 PM IST

3 Min Read
Varun Chakravarthy T20 : గతకొన్ని రోజులుగా బౌలింగ్​ విభాగంలో టాప్​లో కొనసాగిన టీమ్ఇండియా స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి అగ్రస్థానం గల్లంతైంది. ఈ టోర్నీలో పేలవ ఫామ్ కొనసాగించిన వరుణ్​ రెండో స్థానానికి పడిపోయాడు. అఫ్గానిస్థాన్ బౌలర్ రషీద్ ఖాన్ ఒక స్థానం మెరుగుపర్చుకొని 753 రేటింగ్స్​తో టాప్​ ప్లేస్​లోకి దూకుకెళ్లాడు. వరుణ్ 740 రేటింగ్స్​తో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. గతవారం 771 రేటింగ్స్​తో టాప్​లో ఉన్న వరుణ్ ఈవారం 31 పాయింట్లు కోల్పోయాడు. దీంతో వరల్డ్​కప్ నెగ్గిన జోష్​లో ఉన్న అతడికి ఒక రకంగా ఇది నిరాశే అని చెప్పవచ్చు!

టాప్ 5 బౌలర్లు

  • రషీద్ ఖాన్ (అఫ్గానిస్థాన్)- 753 రేటింగ్స్
  • వరుణ్ చక్రవర్తి (భారత్) - 740 రేటింగ్స్
  • అబ్రార్ అహ్మద్ (పాకిస్థాన్)- 736 రేటింగ్స్
  • ఆదిల్ రషీద్ (ఇంగ్లాండ్)- 721 రేటింగ్స్
  • కర్బిన్ బోష్ (సౌతాఫ్రికా)- 704 రేటింగ్స్

టీ20 వరల్డ్​కప్ హీరో, టీమ్ఇండియా యంగ్ బ్యాటర్ సంజు శాంసన్ మరోసారి ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్​లో సత్తా చాటాడు. ఈ టోర్నీలో అద్భుత ప్రదర్శనతో 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నీ' అవార్డు దక్కించుకున్న అతడు, తాజా ర్యాకింగ్స్​లో ఏకంగా 18 స్థానాలు మెరుగుపర్చుకున్నాడు. దీంతో ప్రస్తుతం అతడు 637 రేటింగ్ పాయింట్స్​తో 22వ స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఇక ఫైనల్​లో న్యూజిలాండ్​పై హాఫ్ సెంచరీ సాధించడంతో భారత ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ తన అగ్రస్థానం పదిలంగా ఉంచుకున్నాడు. అదే మ్యాచ్​లో అర్ధ శతకం చేసిన ఇషాన్ కిషన్ కూడా రెండు స్థానాలు మెరుగుపర్చుకొని రెండో స్థానానికి ఎగబాకాడు.

అభిషేక్ vs ఇషాన్
టీ20 ర్యాంకింగ్స్​లో టీమ్ఇండియా యువ ఆటగాళ్ల మధ్య తీవ్ర పోటీ ఏర్పడింది. తాజా ర్యాకింగ్స్​లో 875 రేటింగ్స్​తో అభిషేక్ టాప్​లో ఉన్నప్పటికీ, 871 రేటింగ్స్​తో ఇషాన్ కిషన్ అతడికి చాలా దగ్గరగా వచ్చాడు. కేవలం నాలుగు రేటింగ్స్​ దూరంలో నిలిచి రెండో ప్లేస్​లో కొనసాగుతున్నాడు. అయితే భారత్​కు మరో రెండు నెలల దాకా టీ20 మ్యాచ్​లు లేకపోవడం వల్ల వీళ్ల పాయింట్లు అలాగే ఉండనున్నాయి. కానీ అదే సమయంలో ఇతర దేశాలు ఆయా సిరీస్​ల్లో ఆడనున్నాయి. దీంతో రానున్న రోజుల్లో ర్యాంకుల్లో మార్పులు జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. ​

ఒక్క వారంలోనే భారీ తేడా
సూపర్ 8లో వెస్టిండీస్​ మ్యాచ్​కు ముందు శాంసన్ టీ20 ర్యాకింగ్స్​లో 65వ స్థానంలో ఉన్నాడు. అయితే ఆ మ్యాచ్​లో వీరోచిత ఇన్నింగ్స్​తో జట్టును గెలిపించిన తర్వాత అతడు ఏకంగా 25 స్థానాలు ఎగబాకి 40వ ర్యాంక్​కు చేరుకున్నాడు. ఇక గతవారం సెమీఫైనల్​లో ఇంగ్లాండ్, పైనల్​లో కివీస్​పై వరుస హాఫ్ సెంచరీలతో తాజాగా మరో 18 స్థానాలు మెరుగుపర్చుకొని 637 రేటింగ్స్​తో ఇప్పుడు 22వ ర్యాంకుకు చేరుకున్నాడు. అయితే​ శాంసన్​కు టీ20 కెరీర్​లో ఇదే అత్యుత్తమమైన రేటింగ్ పాయింట్లు కావడం విశేషం.

ఈ టోర్నీలో రాణించిన కివీస్ బ్యాటర్ టిమ్ సీఫెర్ట్ నాలుగు స్థానాలు ఎగబాకి ఆరో స్థానానికి చేరుకున్నాడు. అయితే టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ మాత్రం రెండు ప్లేస్​లు దిగజారి 9వ ర్యాంక్​కు పడిపోయాడు. అలాగే సెమీఫైనల్​లో భారత్​పై సెంచరీ చేసిన జాకబ్ బెతెల్ 17 స్థానాలు ఎగబాకి 16వ ర్యాంక్​కు చేరుకోగా, ఇంకో సెమీస్​లో సౌతాఫ్రికాపై 33 బంతుల్లోనే శతకం బాదిన ఫిన్ అలెన్ 7 ప్లేస్​లు మెరుగుపడి 20వ స్థానం దక్కించుకున్నాడు.

టాప్ 5 బ్యాటర్లు

  • అభిషేక్ శర్మ (భారత్)- 875 రేటింగ్స్
  • ఇషాన్ కిషన్ (భారత్)- 871 రేటింగ్స్
  • షహిబ్​జాదా ఫర్హాన్ (పాకిస్థాన్)- 848 రేటింగ్స్
  • ఫిల్ సాల్ట్ (ఇంగ్లాండ్)- 798 రేటింగ్స్
  • పాథుమ్ నిస్సాంక (శ్రీలంక)- 766 రేటింగ్స్

