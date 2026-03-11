వరుణ్ చక్రవర్తికి భారీ షాక్- వరల్డ్కప్ నెగ్గినా స్పిన్నర్కు తప్పని నిరాశ!
టీమ్ఇండియా మిస్టరీ స్పిన్నర్ వరుణ్కు షాక్- టాప్ ప్లేస్కు దూసుకొచ్చిన అఫ్గానిస్థాన్ ప్లేయర్
Published : March 11, 2026 at 3:31 PM IST
Varun Chakravarthy T20 : గతకొన్ని రోజులుగా బౌలింగ్ విభాగంలో టాప్లో కొనసాగిన టీమ్ఇండియా స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి అగ్రస్థానం గల్లంతైంది. ఈ టోర్నీలో పేలవ ఫామ్ కొనసాగించిన వరుణ్ రెండో స్థానానికి పడిపోయాడు. అఫ్గానిస్థాన్ బౌలర్ రషీద్ ఖాన్ ఒక స్థానం మెరుగుపర్చుకొని 753 రేటింగ్స్తో టాప్ ప్లేస్లోకి దూకుకెళ్లాడు. వరుణ్ 740 రేటింగ్స్తో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. గతవారం 771 రేటింగ్స్తో టాప్లో ఉన్న వరుణ్ ఈవారం 31 పాయింట్లు కోల్పోయాడు. దీంతో వరల్డ్కప్ నెగ్గిన జోష్లో ఉన్న అతడికి ఒక రకంగా ఇది నిరాశే అని చెప్పవచ్చు!
టాప్ 5 బౌలర్లు
- రషీద్ ఖాన్ (అఫ్గానిస్థాన్)- 753 రేటింగ్స్
- వరుణ్ చక్రవర్తి (భారత్) - 740 రేటింగ్స్
- అబ్రార్ అహ్మద్ (పాకిస్థాన్)- 736 రేటింగ్స్
- ఆదిల్ రషీద్ (ఇంగ్లాండ్)- 721 రేటింగ్స్
- కర్బిన్ బోష్ (సౌతాఫ్రికా)- 704 రేటింగ్స్
టీ20 వరల్డ్కప్ హీరో, టీమ్ఇండియా యంగ్ బ్యాటర్ సంజు శాంసన్ మరోసారి ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్లో సత్తా చాటాడు. ఈ టోర్నీలో అద్భుత ప్రదర్శనతో 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నీ' అవార్డు దక్కించుకున్న అతడు, తాజా ర్యాకింగ్స్లో ఏకంగా 18 స్థానాలు మెరుగుపర్చుకున్నాడు. దీంతో ప్రస్తుతం అతడు 637 రేటింగ్ పాయింట్స్తో 22వ స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఇక ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్పై హాఫ్ సెంచరీ సాధించడంతో భారత ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ తన అగ్రస్థానం పదిలంగా ఉంచుకున్నాడు. అదే మ్యాచ్లో అర్ధ శతకం చేసిన ఇషాన్ కిషన్ కూడా రెండు స్థానాలు మెరుగుపర్చుకొని రెండో స్థానానికి ఎగబాకాడు.
అభిషేక్ vs ఇషాన్
టీ20 ర్యాంకింగ్స్లో టీమ్ఇండియా యువ ఆటగాళ్ల మధ్య తీవ్ర పోటీ ఏర్పడింది. తాజా ర్యాకింగ్స్లో 875 రేటింగ్స్తో అభిషేక్ టాప్లో ఉన్నప్పటికీ, 871 రేటింగ్స్తో ఇషాన్ కిషన్ అతడికి చాలా దగ్గరగా వచ్చాడు. కేవలం నాలుగు రేటింగ్స్ దూరంలో నిలిచి రెండో ప్లేస్లో కొనసాగుతున్నాడు. అయితే భారత్కు మరో రెండు నెలల దాకా టీ20 మ్యాచ్లు లేకపోవడం వల్ల వీళ్ల పాయింట్లు అలాగే ఉండనున్నాయి. కానీ అదే సమయంలో ఇతర దేశాలు ఆయా సిరీస్ల్లో ఆడనున్నాయి. దీంతో రానున్న రోజుల్లో ర్యాంకుల్లో మార్పులు జరిగే ఛాన్స్ ఉంది.
ఒక్క వారంలోనే భారీ తేడా
సూపర్ 8లో వెస్టిండీస్ మ్యాచ్కు ముందు శాంసన్ టీ20 ర్యాకింగ్స్లో 65వ స్థానంలో ఉన్నాడు. అయితే ఆ మ్యాచ్లో వీరోచిత ఇన్నింగ్స్తో జట్టును గెలిపించిన తర్వాత అతడు ఏకంగా 25 స్థానాలు ఎగబాకి 40వ ర్యాంక్కు చేరుకున్నాడు. ఇక గతవారం సెమీఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్, పైనల్లో కివీస్పై వరుస హాఫ్ సెంచరీలతో తాజాగా మరో 18 స్థానాలు మెరుగుపర్చుకొని 637 రేటింగ్స్తో ఇప్పుడు 22వ ర్యాంకుకు చేరుకున్నాడు. అయితే శాంసన్కు టీ20 కెరీర్లో ఇదే అత్యుత్తమమైన రేటింగ్ పాయింట్లు కావడం విశేషం.
ఈ టోర్నీలో రాణించిన కివీస్ బ్యాటర్ టిమ్ సీఫెర్ట్ నాలుగు స్థానాలు ఎగబాకి ఆరో స్థానానికి చేరుకున్నాడు. అయితే టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ మాత్రం రెండు ప్లేస్లు దిగజారి 9వ ర్యాంక్కు పడిపోయాడు. అలాగే సెమీఫైనల్లో భారత్పై సెంచరీ చేసిన జాకబ్ బెతెల్ 17 స్థానాలు ఎగబాకి 16వ ర్యాంక్కు చేరుకోగా, ఇంకో సెమీస్లో సౌతాఫ్రికాపై 33 బంతుల్లోనే శతకం బాదిన ఫిన్ అలెన్ 7 ప్లేస్లు మెరుగుపడి 20వ స్థానం దక్కించుకున్నాడు.
టాప్ 5 బ్యాటర్లు
- అభిషేక్ శర్మ (భారత్)- 875 రేటింగ్స్
- ఇషాన్ కిషన్ (భారత్)- 871 రేటింగ్స్
- షహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (పాకిస్థాన్)- 848 రేటింగ్స్
- ఫిల్ సాల్ట్ (ఇంగ్లాండ్)- 798 రేటింగ్స్
- పాథుమ్ నిస్సాంక (శ్రీలంక)- 766 రేటింగ్స్