ఆసియా క్రీడలు- ఆర్చరీ రికర్వ్ ఈవెంట్లో భారత్కు స్వర్ణం
ఆర్చరీ రికర్వ్ ఈవెంట్లో స్వర్ణం సాధించిన మహిళా జట్టు- 10 సార్లు ఒలంపిక్ ఛాంపియన్ అయిన సౌత్ కొరియా ఓడించిన భారత్
భారత మహిళల రికర్వ్ ఆర్చరీ జట్టు (IANS)
Published : October 2, 2026 at 7:41 AM IST
Asia Games 2026 : ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ మరో స్వర్ణం గెలుచుకుంది. ఆర్చరీ రికర్వ్ ఈవెంట్లో మహిళ జట్టు స్వర్ణం సాధించింది. అంకిత భకత్, కీర్తి, కుంకుమ్ మొహద్ త్రయానికి స్వర్ణం గెలిచారు. ఫైనల్లో 10 సార్లు ఒలంపిక్ ఛాంపియన్ దక్షిణ కొరియాపై భారత్ ఈ చరిత్రాత్మక విజయాన్ని సాధించింది.