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కామన్వెల్త్​లో గేమ్స్ : భారత్ ఖాతాలో మరో పతకం - వెయిట్​లిఫ్టర్ జ్ఞానేశ్వరి యాదవ్​కు రజతం

కామన్వెల్త్​లో భారత్ ఖాతాలో మరో పతకం - వెయిట్​లిఫ్టర్ జ్ఞానేశ్వరి యాదవ్​కు రజతం

Gyaneshwari Yadav
Gyaneshwari Yadav (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 27, 2026 at 7:32 PM IST

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Commonwealth Games 2026 India : కామన్వెల్త్ గేమ్స్​లో భారత్​ ఖాతాలో ఐదో పతకం చేసింది. వెయిట్​లిఫ్టర్ జ్ఞానేశ్వరి యాదవ్​ సిల్వర్ మెడల్ సాధించింది. సోమవారం జరిగిన మహిళల 53 కేజీల విభాగం వెయిట్​లిఫ్టింగ్​లో రెండో స్థానంలో నిలిచిన జ్ఞానేశ్వరికి రజతం దక్కింది. ఈ పోటీలో తొలి స్థానంలో నిలిచిన ఒనోమి ఒమోలోల (నైజీరియా) గోల్డ్ ముద్దాడగా, రెబెక (కెనడా)కు కాంస్యం దక్కింది.

తృటిలో స్వర్ణం మిస్
ఈ పోటీలో జ్ఞానేశ్వరీ అద్భుత పోరాట పటిమ కనబర్చింది. అయితే కేవలం 7 పాయింట్ల తేడాతో ఆమె స్వర్ణం మిస్ అయ్యింది. స్నాచ్​లో తొలి రెండు ప్రయత్నాల్లో 82, 85 కేజీల బరువు ఎత్తిని యాదవ్ మూడో ప్రయత్నంలో సక్సెస్​ఫుల్​గా 88 కేజీలు ఎత్తింది. ఇక క్లీన్ అండ్ జెర్క్​లో తొలి రెండుసార్లు 103, 105 కేజీలు ఎత్తగా, చివరి ప్రయత్నంలో 111 కేజీలు బరువుతో సత్తా చాటింది. దీంతో మొత్తం 199 కేజీలతో జ్ఞానేశ్వరి రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఇదే పోటీలో నైజీరియా వెయిట్ లిఫ్టర్ ఒనమి ఒనోమోల స్నాచ్​లో ఏకంగా 93 కేజీలు ఎత్తింది. ఇక ఇక క్లీన్ అండ్ జెర్క్​లోనూ సత్తా చాటుతూ 113 కేజీలు ఎత్తింది. మొత్తం స్కోర్ 206 కేజీలు నమోదు చేసిన ఒనోమోల గోల్డ్ మెడల్ పట్టేసింది.

టాప్ 3 ప్లేస్​లు (వెయిట్ లిఫ్టింగ్ 53 కేజీల విభాగం)

  • ఒనోమి ఒమోలోల - 93 కేజీలు (స్నాచ్) + 113 కేజీలు (క్లీన్ అండ్ జెర్క్)
  • జ్ఞానేశ్వరి యాదవ్ - 88 కేజీలు (స్నాచ్) + 111 కేజీలు (క్లీన్ అండ్ జెర్క్)
  • రెబెక గ్రోక్స్ - 83 కేజీలు (స్నాచ్) + 95 కేజీలు (క్లీన్ అండ్ జెర్క్)

2026 కామన్వెల్త్​లో భారత్ పతకాలు (ఇప్పటిదాకా)

  • కాంస్యం - ఝండూ కుమార్‌ - పారాలిఫ్టింగ్
  • రజతం - రిషికాంత సింగ్​ - పురుషుల వెయిట్‌లిఫ్టింగ్‌
  • స్వర్ణం - మీరాబాయి చాను - మహిళల వెయిట్‌లిఫ్టింగ్‌
  • రజతం - రాజా ముత్తుపాండి- పురుషుల వెయిట్‌లిఫ్టింగ్‌
  • రజతం - జ్ఞానేశ్వరీ యాదవ్- మహిళల వెయిట్‌లిఫ్టింగ్‌

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