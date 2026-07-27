కామన్వెల్త్లో గేమ్స్ : భారత్ ఖాతాలో మరో పతకం - వెయిట్లిఫ్టర్ జ్ఞానేశ్వరి యాదవ్కు రజతం
కామన్వెల్త్లో భారత్ ఖాతాలో మరో పతకం - వెయిట్లిఫ్టర్ జ్ఞానేశ్వరి యాదవ్కు రజతం
Published : July 27, 2026 at 7:32 PM IST
Commonwealth Games 2026 India : కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో భారత్ ఖాతాలో ఐదో పతకం చేసింది. వెయిట్లిఫ్టర్ జ్ఞానేశ్వరి యాదవ్ సిల్వర్ మెడల్ సాధించింది. సోమవారం జరిగిన మహిళల 53 కేజీల విభాగం వెయిట్లిఫ్టింగ్లో రెండో స్థానంలో నిలిచిన జ్ఞానేశ్వరికి రజతం దక్కింది. ఈ పోటీలో తొలి స్థానంలో నిలిచిన ఒనోమి ఒమోలోల (నైజీరియా) గోల్డ్ ముద్దాడగా, రెబెక (కెనడా)కు కాంస్యం దక్కింది.
తృటిలో స్వర్ణం మిస్
ఈ పోటీలో జ్ఞానేశ్వరీ అద్భుత పోరాట పటిమ కనబర్చింది. అయితే కేవలం 7 పాయింట్ల తేడాతో ఆమె స్వర్ణం మిస్ అయ్యింది. స్నాచ్లో తొలి రెండు ప్రయత్నాల్లో 82, 85 కేజీల బరువు ఎత్తిని యాదవ్ మూడో ప్రయత్నంలో సక్సెస్ఫుల్గా 88 కేజీలు ఎత్తింది. ఇక క్లీన్ అండ్ జెర్క్లో తొలి రెండుసార్లు 103, 105 కేజీలు ఎత్తగా, చివరి ప్రయత్నంలో 111 కేజీలు బరువుతో సత్తా చాటింది. దీంతో మొత్తం 199 కేజీలతో జ్ఞానేశ్వరి రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఇదే పోటీలో నైజీరియా వెయిట్ లిఫ్టర్ ఒనమి ఒనోమోల స్నాచ్లో ఏకంగా 93 కేజీలు ఎత్తింది. ఇక ఇక క్లీన్ అండ్ జెర్క్లోనూ సత్తా చాటుతూ 113 కేజీలు ఎత్తింది. మొత్తం స్కోర్ 206 కేజీలు నమోదు చేసిన ఒనోమోల గోల్డ్ మెడల్ పట్టేసింది.
టాప్ 3 ప్లేస్లు (వెయిట్ లిఫ్టింగ్ 53 కేజీల విభాగం)
- ఒనోమి ఒమోలోల - 93 కేజీలు (స్నాచ్) + 113 కేజీలు (క్లీన్ అండ్ జెర్క్)
- జ్ఞానేశ్వరి యాదవ్ - 88 కేజీలు (స్నాచ్) + 111 కేజీలు (క్లీన్ అండ్ జెర్క్)
- రెబెక గ్రోక్స్ - 83 కేజీలు (స్నాచ్) + 95 కేజీలు (క్లీన్ అండ్ జెర్క్)
Weightlifting: Gyaneshwari Yadav finishes 7kg behind Nigeria's Onome Omolola, who clinches the Gold medal. #Glasgow2026 #Glasgow2026withIAS https://t.co/LD7ucnDsgf pic.twitter.com/CwTwXSfuFW— India_AllSports (@India_AllSports) July 27, 2026
2026 కామన్వెల్త్లో భారత్ పతకాలు (ఇప్పటిదాకా)
- కాంస్యం - ఝండూ కుమార్ - పారాలిఫ్టింగ్
- రజతం - రిషికాంత సింగ్ - పురుషుల వెయిట్లిఫ్టింగ్
- స్వర్ణం - మీరాబాయి చాను - మహిళల వెయిట్లిఫ్టింగ్
- రజతం - రాజా ముత్తుపాండి- పురుషుల వెయిట్లిఫ్టింగ్
- రజతం - జ్ఞానేశ్వరీ యాదవ్- మహిళల వెయిట్లిఫ్టింగ్