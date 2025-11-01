ETV Bharat / sports

'ఆటకు గుడ్​ బై'- ప్రొఫెషనల్‌ టెన్నిస్‌కు రిటైర్మెంట్‌ ఇచ్చేసిన రోహన్‌ బోపన్న

ప్రొఫెషనల్‌ టెన్నిస్‌కు రిటైర్మెంట్‌ పలికిన రోహన్‌ బోపన్న

Rohan Bopanna
Rohan Bopanna (Source : Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 1, 2025 at 2:53 PM IST

Rohan Bopanna Retirement : భారత టెన్నిస్ స్టార్ రోహన్ బోపన్న ప్రొఫెషనల్ ఆటకు గుడ్​బై చెప్పేశాడు. ఈ మేరకు తన రిటైర్మెంట్ నిర్ణయాన్ని ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో పేర్కొన్నాడు. సుదీర్ఘమైన కెరీర్​లో తనకు సహకరించిన వాళ్లందరికీ, కుటుంబ సభ్యులకు ధన్యవాదాలు తెలిపాడు. ఆయనకు స్టార్ అథ్లెట్లు సానియా మీర్జా, పీవీ సింధు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

2002లో అరంగేట్రం చేసిన బోపన్న దాదాపు రెండు దశాబ్దాలకు పైగా టెన్నిస్​లో అనేక టోర్నమెంట్​ల్లో ఆడాడు. కాగా, 45ఏళ్ల బోపన్న భారత్​ తరఫున గతేడాదే తరఫున రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించినా, ఇప్పటిదాకా ప్రొఫెషనల్‌ గ్రాండ్‌స్లామ్‌ అలాగే ATP టోర్నీల్లో కొనసాగాడు. ఇకపై టెన్నిస్​కు సంబంధించి ఏ టోర్నీలోనూ బోపన్న బరిలో దిగడు.

'ఇక గుడ్​ బై, కానీ ఇది ముగింపు కాదు. మనకు జీవితాన్నిచ్చిన దానికి వీడ్కోలు ఎలా పలుకుతాం? అయితే 20ఏళ్ల ఈ సుదీర్ఘమైన జర్నీ తర్వాత రాకె​ట్​ను వదిలేస్తున్నాను. ఇది రాస్తున్నప్పుడు నా నా హృదయం బరువెక్కింది. భారత్​లోని కూర్గ్ అనే చిన్న పట్టణంలో మొదలైన నా ప్రయాణం ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద టోర్నీల దాకా సాగడం అవాస్తంగా అనిపిస్తాయి. టెన్నిస్ ఒక ఆట మాత్రమే కాదు. నేను ఓడిపోయినప్పుడు నా బలాన్ని, ప్రపంచం నన్ను అనుమానించినప్పుడు నమ్మకాన్ని ఇచ్చింది'

'నా తల్లిదండ్రులే నా హీరోలు. నాకు మద్దతుగా ఉంటూ వాళ్లు ప్రతీది ఇవ్వడం వల్లే నేను నా కల నెరవేర్చుకోగలిగాను. నా కోసం మీరు చేసిన త్యాగాలు నేను మర్చిపోను. నా సోదరి రష్మీ అన్నింటిలోనూ నన్ను ప్రోత్సహించింది. అలాగే నేను సాధించిన ప్రతి విజయం వెనుక నా భార్య సుప్రియ ప్రేమ, ఓర్పు ఉంది. నేను గత సంవత్సరాల్లో నేను ఆడిన ప్రతి మ్యాచ్‌లోనూ నా కూతురు త్రిధ కోసమే ఆడాను. నువ్వు ప్రాణం' అని బోపన్న ఎమోషనల్ నోట్ పోస్టు చేశాడు.

టెన్నిస్‌లో బోపన్న రికార్డులు
బోపన్న తన కెరీర్‌లో ఇప్పటి వరకూ 26 డబుల్స్‌ టైటిల్స్‌ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఆస్ట్రేలియన్‌ ఓపెన్‌ పురుషుల డబుల్స్‌ టైటిల్‌ను కూడా అందుకున్నాడు. దీంతో పాటు డబుల్స్‌లో నెం.1 ర్యాంక్‌ సాధించాడు. 2017లో ఫ్రెంచ్‌ ఓపెన్‌ మిక్స్‌డ్‌ డబుల్స్‌ ఛాంపియన్‌గానూ చరిత్రకెక్కాడు. 2018 ఆసియా గేమ్స్​లో బోపన్న- దివిజ్ జోడీ పురుషుల డబుల్స్​లో గోల్డ్​ మెడల్ దక్కించుకుంది.

2022 ఆసియా గేమ్స్​లో మిక్స్​డ్ డబుల్స్​లోనూ బోపన్న పసిడి దక్కించుకున్నాడు. 2010, 2023లో యూఎస్‌ ఓపెన్‌లో డబుల్స్‌ ఫైనల్‌ వరకూ చేరుకున్నాడు. ప్రతిష్టాత్మక వింబుల్డన్‌లో మూడుసార్లు (2013, 2015, 2023), ఫ్రెంచ్‌ ఓపెన్‌లో (2022, 2024) రెండుసార్లు డబుల్స్‌ సెమీస్​కు అర్హత సాధించాడు. 2012, 2016 ఒలింపిక్స్‌లోనూ బోపన్న భారత్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. అలాగే టెన్నిస్​లో బోపన్న అందించిన సేవలకుగానూ భారత ప్రభుత్వం అతడికి 2018లో అర్జునా అవార్డు ప్రదానం చేసింది.

లేటు వయసులోనూ బోపన్న సూపర్ ఫామ్​ - ఒలింపిక్స్​లో టెన్నీస్ జర్నీ ఎలా సాగిందంటే? - Paris Olympics 2024

చరిత్ర సృష్టించిన బోపన్న - 43 ఏళ్ల వయసులో తొలి గ్రాండ్​స్లామ్ విన్

