Yearender : రో- కో జోడీ 'తగ్గేదేలే'- బ్యాటింగ్లో పెరిగిన జోరు- సీనియర్లకు ఈ ఇయర్ హ్యాపీ ఎండింగే!
2025లో రో- కో రిపోర్ట్- సీనియర్లకూ ఈ ఏడాది తప్పని విమర్శలు- రీఎంట్రీలో కమ్బ్యాక్ అదుర్స్- బ్యాట్తోనే అన్నింటికీ సమాధానం చెప్పిన స్టార్లు
Published : December 27, 2025 at 8:25 PM IST
Rohit Sharma - Virat Kohli 2025 : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ కెరీర్లలో 2025 ఏడాది అత్యంత కీలకమైంది. గతేడాదే టీ20 ఫార్మాట్కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేసిన ఈ ఇద్దరూ ఈ ఏడాది టెస్టులకు గుడ్ బై చెప్పేశారు. కొద్ది రోజుల గ్యాప్తో మే నెలలో రో-కో టెస్టు క్రికెట్ నుంచి తప్పుకున్నారు. ప్రస్తుతం వన్డే ఫార్మాట్లోనే కొనసాగుతున్న రో-కో 2027 వన్డే వరల్డ్కప్లో ఆడడమే లక్ష్యంగా సాగుతున్నారు.
పుకార్లకు చెక్
రోహిత్ టెస్టులకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చిన అనంతరం, బీసీసీఐ అతడిని వన్డే ఫార్మాట్ కెప్టెన్సీ తొలగించింది. ఏడాది వ్యవధిలోనే రెండు ఐసీసీ ట్రోఫీలు అందించిన రోహిత్ను కెప్టెన్సీ నుంచి దించేయడంతో వన్డే జట్టులోనూ అతడికి చోటు కష్టమే అని పుకార్లు పుట్టుకొచ్చాయి. ఐపీఎల్ తర్వాత టీమ్ఇండియా వన్డే మ్యాచ్లకు చాలా గ్యాప్ ఉండడంతో రోహిత్ కెరీర్ గురించి రోజుకో కొత్త ప్రచారం తెరపైకి వచ్చింది. కోచ్తో అంతర్గతంగా వివాదాలు ఉన్నాయని, ఇకపై జట్టులో కొనసాగడం కష్టమేని రూమర్స్ వచ్చాయి. అవన్నింటికీ చెక్ పెడుతూ అక్టోబర్లో జరిగిన ఆస్ట్రేలియా వన్డే సిరీస్కు ఎంపికయ్యాడు హిట్మ్యాన్.
సూపర్ కమ్బ్యాక్
ఈ ఏడాది మార్చిలో ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్ తర్వాత రోహిత్ ఏడు నెలల అనంతరం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ఆడాడు. అక్టోబర్లో ఆసీస్ వన్డే సిరీస్లో ఆడాడు. అయితే ఈ సిరీస్లో తొలి మ్యాచ్లో అతడు సింగిల్ డిజిట్కే పరిమితమయ్యాడు. దీంతో రోహిత్ పనైపోయిందని ట్రెండ్ చేశారు. కానీ రెండు వన్డేలో హిట్మ్యాన్ సూపర్ కమ్బ్యాక్ ఇచ్చాడు. హాఫ్సెంచరీ (78 పరుగులు) సాధించాడు.
.@ImRo45's to do list ✍🏻— Star Sports (@StarSportsIndia) December 6, 2025
Open the innings ✅
Update the record books ✅ #INDvSA pic.twitter.com/bko36o446l
ఆ తర్వాత మూడో వన్డే ఏకంగా సెంచరీతో సత్తా చాటాడు. దీంతో సిరీస్ పోయినా రోహిత్ 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్'గా ఎంపికైయ్యాడు. నవంబర్లో సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన సిరీస్లోనూ రోహిత్ అద్భుతంగా ఆకట్టుకున్నాడు. ఇందులో మూడు మ్యాచ్ల్లో రెండు సెంచరీలతో రాణించాడు. 146 పరుగులతో ఆకట్టుకున్నాడు. ఇక రీసెంట్గా డొమెస్టిక్ టోర్నీ విజయ్ హజారేనూ రోహిత్ సెంచరీ బాదాడు. ముంబయికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ, సిక్కింపై 151 పరుగుల భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు.
Hitman mode : ACTIVATED! 🤖🦾#RohitSharma prowls down the track and sends it into the stands. 🏟#INDvSA 3rd ODI, LIVE NOW 👉 https://t.co/Es5XpUmR5v pic.twitter.com/yP4Jt9arMF— Star Sports (@StarSportsIndia) December 6, 2025
విరాట్ది అదే కథ
మరోవైపు విరాట్ కోహ్లీది దాదాపు ఇదే స్టోరి. విరాట్ కూడా అక్టోబర్లో ఆసీస్ సిరీస్తోనే రీ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. కానీ ఈ సిరీస్లో తొలి రెండు మ్యాచ్ల్లో డకౌటైయ్యాడు. దీంతో అభిమానులు ఆందోళన చెందారు. అయితే మూడో మ్యాచ్లో మళ్లీ ఫామ్ అందుకున్నాడు. హాఫ్ సెంచరీతో అదిరగొట్టాడు. ఇక సౌతాఫ్రికా సిరీస్లోనూ అదే ఫామ్ కొనసాగించాడు. మూడు మ్యాచ్ల్లో రెండు సెంచరీలు, ఒక హాఫ్ సెంచరీ సహా 302 పరుగులు నమోదు చేసి 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్'గా ఎంపికైయ్యాడు. తాజాగా విజయ్హజారే ట్రోఫీలోనూ సత్తా చాటాడు. దిల్లీ తరఫున ఆడిన రెండు మ్యాచ్ల్లో ఓ సెంచరీ (131), ఓ హాఫ్ సెంచరీ (77) చేశాడు.
When the performance does the talking, the message is clear. 💪#ViratKohli has now beaten his own standards of consistency by scoring 50+ in all matches of a bilateral series ✅#INDvSA pic.twitter.com/7u4AKFwSkd— Star Sports (@StarSportsIndia) December 6, 2025
విమర్శలకు బ్యాట్తోనే సమాధానం
టీమ్ఇండియా స్టార్లు అయినప్పటికీ రో-కో ఈ ఏడాది అనేక విమర్శలు ఎదుర్కొన్నారు. ఈ ఏడాది మార్చిలో భారత్ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ విజేతగా నిలవగానే అందరూ రో-కో జోడీని ప్రశంసించారు. కానీ మూడు నెలల్లో అంతా మారిపోయింది. టెస్టుల నుంచి తప్పుకున్నాక వయసు ఎక్కువవుతుండడంతో వన్డే జట్టులోనూ చోటు ఎందుకంటూ విమర్శలు వచ్చాయి! అయితే ఆ విమర్శలు అన్నింటికీ రో-కో తమ బ్యాట్తోనే సమాధానం చెప్పారు. పరుగుల దాహం ఇంకా తీరలేదని, తమలో ఇంకా అత్యుత్తమ క్రికెట్ దాగి ఉందని విమర్శకుల నోళ్లను ఈ ప్రదర్శనతో మూయిస్తున్నారు. ఈ ఏజ్లోనూ యువ క్రికెటర్లలా ఫిట్నెస్ కాపాడుకుంటూ బ్యాటింగ్ జోరు పెంచుతున్నారు.
You know it’s heading to the fence when #ViratKohli times one from the middle of the bat through the covers 🤷♂🤩#INDvSA 3rd ODI, LIVE NOW 👉 https://t.co/Es5XpUmR5v pic.twitter.com/hEPkqsyK7r— Star Sports (@StarSportsIndia) December 6, 2025
టాప్ 2లో
ప్రస్తుతం వన్డే ఫార్మాట్లోనే కొనసాగుతున్న రోహిత్, విరాట్ అత్యుత్తం ఫామ్లో ఉన్నారు. ఐసీసీ వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో రోహిత్ శర్మ అగ్రస్థానంలో ఉండగా, విరాట్ కోహ్లీ రెండో ప్లేస్లో కొనసాగుతున్నాడు. ఈ ఏడాదిలో ఒడుదొడుకులు ఎదుర్కొన్నా, ఏ రేంజ్లో కమ్బ్యాక్ ఇచ్చారో చెప్పడానికి ఇదే అద్భుతమైన ఉదాహరణ. అలా ఈ సీనియర్లు 2025 సంవత్సరాన్ని అద్భుతంగానే ముగించారు.
Do bhai, dono ki ICC rankings mai tabahi! 😎👍🏻@ImRo45 & @imVkohli are leading the charts on No.1 & No.2 position respectively for ICC Men's ODI Batting Rankings! 🔥 pic.twitter.com/Ya2cRamuRJ— Star Sports (@StarSportsIndia) December 11, 2025
వచ్చే ఏడాది సవాళ్లే
రీ ఎంట్రీలో ఆసీస్, సౌతాఫ్రికా సిరీస్ల్లో రో-కో జోడి ఫుల్ మార్కులతో పాస్ అయ్యింది. అయినప్పటికీ వచ్చే ఏడాది సవాళ్లు ఎదుర్కొవాల్సి ఉంటుంది. జనవరిలోనే సొంతగడ్డపై న్యూజిలాండ్ సిరీస్ ఉంది. ఈ సిరీస్లో మరోసారి తమ బ్యాట్ పవర్ ఏంటో చూపించాల్సిన అవసరం ఉంది. తాము అనుకున్నట్లు రాబోయే వన్డే వరల్డ్కప్లో ఆడాలంటే, ఈ ఒక్కటే కాదు, ఇప్పట్నుంచి ఆడిన ప్రతీ సిరీస్లోనూ రాణించాల్సి ఉంది. అలా రాణించాలనే టీమ్ఇండియా అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. ఏదేమైనా భారత క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యుత్తమ ఆటగాళ్లైన రోహిత్, విరాట్ సైతం ఈ ఏడాది అనేక విమర్శలు ఎదుర్కోవడం గమనార్హం.