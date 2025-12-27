ETV Bharat / sports

Yearender : రో- కో జోడీ 'తగ్గేదేలే'- బ్యాటింగ్‌లో పెరిగిన జోరు- సీనియర్లకు ఈ ఇయర్ హ్యాపీ ఎండింగే!

2025లో రో- కో రిపోర్ట్- సీనియర్లకూ ఈ ఏడాది తప్పని విమర్శలు- రీఎంట్రీలో కమ్​బ్యాక్ అదుర్స్- బ్యాట్​తోనే అన్నింటికీ సమాధానం చెప్పిన స్టార్లు

Rohit Sharma Virat Kohli
Rohit Sharma Virat Kohli (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 27, 2025 at 8:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Rohit Sharma - Virat Kohli 2025 : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్‌ కోహ్లీ కెరీర్లలో 2025 ఏడాది అత్యంత కీలకమైంది. గతేడాదే టీ20 ఫార్మాట్​కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేసిన ఈ ఇద్దరూ ఈ ఏడాది టెస్టులకు గుడ్​ బై చెప్పేశారు. కొద్ది రోజుల గ్యాప్​తో మే నెలలో రో-కో టెస్టు క్రికెట్​ నుంచి తప్పుకున్నారు. ప్రస్తుతం వన్డే ఫార్మాట్​లోనే కొనసాగుతున్న రో-కో 2027 వన్డే వరల్డ్​కప్​లో ఆడడమే లక్ష్యంగా సాగుతున్నారు.

పుకార్లకు చెక్
రోహిత్​ టెస్టులకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చిన అనంతరం, బీసీసీఐ అతడిని వన్డే ఫార్మాట్ కెప్టెన్సీ తొలగించింది. ఏడాది వ్యవధిలోనే రెండు ఐసీసీ ట్రోఫీలు అందించిన రోహిత్​ను కెప్టెన్సీ నుంచి దించేయడంతో వన్డే జట్టులోనూ అతడి​కి చోటు కష్టమే అని పుకార్లు పుట్టుకొచ్చాయి. ఐపీఎల్ తర్వాత టీమ్ఇండియా వన్డే మ్యాచ్​లకు చాలా గ్యాప్ ఉండడంతో రోహిత్ కెరీర్​ గురించి రోజుకో కొత్త ప్రచారం తెరపైకి వచ్చింది. కోచ్​తో అంతర్గతంగా వివాదాలు ఉన్నాయని, ఇకపై జట్టులో కొనసాగడం కష్టమేని రూమర్స్ వచ్చాయి. అవన్నింటికీ చెక్ పెడుతూ అక్టోబర్​లో జరిగిన ఆస్ట్రేలియా వన్డే సిరీస్​కు ఎంపికయ్యాడు హిట్​మ్యాన్.

సూపర్ కమ్​బ్యాక్
ఈ ఏడాది మార్చిలో ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్ తర్వాత రోహిత్ ఏడు నెలల అనంతరం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ఆడాడు. అక్టోబర్​లో ఆసీస్ వన్డే సిరీస్​లో ఆడాడు. అయితే ఈ సిరీస్​లో తొలి మ్యాచ్​లో అతడు సింగిల్ డిజిట్​కే పరిమితమయ్యాడు. దీంతో రోహిత్ పనైపోయిందని ట్రెండ్ చేశారు. కానీ రెండు వన్డేలో హిట్​మ్యాన్ సూపర్ కమ్​బ్యాక్ ఇచ్చాడు. హాఫ్‌సెంచరీ (78 పరుగులు) సాధించాడు.

ఆ తర్వాత మూడో వన్డే ఏకంగా సెంచరీతో సత్తా చాటాడు. దీంతో సిరీస్​ పోయినా రోహిత్ 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్​'గా ఎంపికైయ్యాడు. నవంబర్​లో సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన సిరీస్​లోనూ రోహిత్ అద్భుతంగా ఆకట్టుకున్నాడు. ఇందులో మూడు మ్యాచ్​ల్లో రెండు సెంచరీలతో రాణించాడు. 146 పరుగులతో ఆకట్టుకున్నాడు. ఇక రీసెంట్​గా డొమెస్టిక్ టోర్నీ విజయ్ హజారేనూ రోహిత్ సెంచరీ బాదాడు. ముంబయికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ, సిక్కింపై 151 పరుగుల భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు.

విరాట్​ది అదే కథ
మరోవైపు విరాట్‌ కోహ్లీది దాదాపు ఇదే స్టోరి. విరాట్ కూడా అక్టోబర్​లో ఆసీస్​ సిరీస్​తోనే రీ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. కానీ ఈ సిరీస్​లో తొలి రెండు మ్యాచ్​ల్లో డకౌటైయ్యాడు. దీంతో అభిమానులు ఆందోళన చెందారు. అయితే మూడో మ్యాచ్​లో మళ్లీ ఫామ్ అందుకున్నాడు. హాఫ్ సెంచరీతో అదిరగొట్టాడు. ఇక సౌతాఫ్రికా సిరీస్​లో​నూ అదే ఫామ్ కొనసాగించాడు. మూడు మ్యాచ్​ల్లో రెండు సెంచరీలు, ఒక హాఫ్ సెంచరీ సహా 302 పరుగులు నమోదు చేసి 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్​'గా ఎంపికైయ్యాడు. తాజాగా విజయ్‌హజారే ట్రోఫీలోనూ సత్తా చాటాడు. దిల్లీ తరఫున ఆడిన రెండు మ్యాచ్​ల్లో ఓ సెంచరీ (131), ఓ హాఫ్ సెంచరీ (77) చేశాడు.

విమర్శలకు బ్యాట్​తోనే సమాధానం
టీమ్ఇండియా స్టార్లు అయినప్పటికీ రో-కో ఈ ఏడాది అనేక విమర్శలు ఎదుర్కొన్నారు. ఈ ఏడాది మార్చిలో భారత్ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ విజేతగా నిలవగానే అందరూ రో-కో జోడీని ప్రశంసించారు. కానీ మూడు నెలల్లో అంతా మారిపోయింది. టెస్టుల నుంచి తప్పుకున్నాక వయసు ఎక్కువవుతుండడంతో వన్డే జట్టులోనూ చోటు ఎందుకంటూ విమర్శలు వచ్చాయి! అయితే ఆ విమర్శలు అన్నింటికీ రో-కో తమ బ్యాట్​తోనే సమాధానం చెప్పారు. పరుగుల దాహం ఇంకా తీరలేదని, తమలో ఇంకా అత్యుత్తమ క్రికెట్ దాగి ఉందని విమర్శకుల నోళ్లను ఈ ప్రదర్శనతో మూయిస్తున్నారు. ఈ ఏజ్​లోనూ యువ క్రికెటర్లలా ఫిట్​నెస్​ కాపాడుకుంటూ బ్యాటింగ్ జోరు పెంచుతున్నారు.

టాప్​ 2లో
ప్రస్తుతం వన్డే ఫార్మాట్​లోనే కొనసాగుతున్న రోహిత్, విరాట్ అత్యుత్తం ఫామ్​లో ఉన్నారు. ఐసీసీ వన్డే ర్యాంకింగ్స్​లో రోహిత్ శర్మ అగ్రస్థానంలో ఉండగా, విరాట్ కోహ్లీ రెండో ప్లేస్​లో కొనసాగుతున్నాడు. ఈ ఏడాదిలో ఒడుదొడుకులు ఎదుర్కొన్నా, ఏ రేంజ్​లో కమ్​బ్యాక్ ఇచ్చారో చెప్పడానికి ఇదే అద్భుతమైన ఉదాహరణ. అలా ఈ సీనియర్లు 2025 సంవత్సరాన్ని అద్భుతంగానే ముగించారు.

వచ్చే ఏడాది సవాళ్లే
రీ ఎంట్రీలో ఆసీస్, సౌతాఫ్రికా సిరీస్​ల్లో రో-కో జోడి ఫుల్ మార్కులతో పాస్ అయ్యింది. అయినప్పటికీ వచ్చే ఏడాది సవాళ్లు ఎదుర్కొవాల్సి ఉంటుంది. జనవరిలోనే సొంతగడ్డపై న్యూజిలాండ్ సిరీస్ ఉంది. ఈ సిరీస్​లో మరోసారి తమ బ్యాట్ పవర్ ఏంటో చూపించాల్సిన అవసరం ఉంది. తాము అనుకున్నట్లు రాబోయే వన్డే వరల్డ్​కప్​లో ఆడాలంటే, ఈ ఒక్కటే కాదు, ఇప్పట్నుంచి ఆడిన ప్రతీ సిరీస్​లోనూ రాణించాల్సి ఉంది. అలా రాణించాలనే టీమ్ఇండియా అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. ఏదేమైనా భారత క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యుత్తమ ఆటగాళ్లైన రోహిత్, విరాట్ సైతం ఈ ఏడాది అనేక విమర్శలు ఎదుర్కోవడం గమనార్హం.

TAGGED:

ROHIT SHARMA 2025 ODI MATCH
VIRAT KOHLI 2025 ODI RUNS
VIRAT KOHLI 2025 CENTURY
2026 INDIA ODI SCHEDULE
ROHIT SHARMA VIRAT KOHLI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.