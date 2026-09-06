ఫైనల్లో సాత్విక్ - చిరాగ్ శెట్టి విజయం- చైనా మాస్టర్స్ టైటిల్ దక్కించుకున్న భారత జోడీ
చైనా మాస్టర్స్ 2026 టైటిల్ సాధించిన సాత్విక్ - చిరాగ్ శెట్టి - ఫైనల్లో చైనా జోడీని ఓడించిన భారత ద్వయం
సాత్విక్ సాయిరాజ్ - చిరాగ్ శెట్టి (ఫైల్) (Source : IANS)
Published : September 6, 2026 at 4:59 PM IST
Satwaiksairaj and Chirag Shetty China Masters : భారత షట్లర్ ద్వయం సాత్విక్ సాయిరాజ్ - చిరాగ్ శెట్టి చరిత్ర సృష్టించారు. ఈ స్టార్ జోడీ చైనా మాస్టర్స్ సూపర్ సిరీస్ 750 టైటిల్ నెగ్గింది. ఆదివారం పురుషుల డబుల్స్లో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్లో చైనాకు చెందిన హి జి టింగ్- రెన్ జియాంగ్ యు ద్వయంపై భారత జోడీ 11-21 21-13 21-17 తేడాతో నెగ్గింది.