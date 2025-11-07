ETV Bharat / sports

చరిత్ర సృష్టించిన శీతల్ దేవీ- తొలి ఆర్చర్​గా అరుదైన రికార్డ్

ఆసియా కప్ స్టేజ్ 3 పోటీలకు ఎంపికైన శీతల్- పూర్తి ఫిట్​గా ఉన్న అథ్లెట్లతో పోటీ

PARA ARCHER SHEETAL
PARA ARCHER SHEETAL (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 7, 2025 at 5:23 PM IST

2 Min Read
Para Archer Sheetal Asia Cup : ఒలింపిక్ మెడల్ విన్నర్, భారత స్టార్ పారా ఆర్చర్ శీతల్ దేవి కెరీర్‌లో మరో మైలురాయిని సాధించింది. ఇటీవల జాతీయ ట్రయల్స్‌లో అద్భుతమైన ప్రదర్శన తర్వాత, జెడ్డాలో జరగనున్న ఆసియా కప్ స్టేజ్- 3 పోటీలకు శీతల్ ఎంపికైంది. అయితే ఈ పోటీలో ఆమె, శారీరకంగా ఫిట్​ (Able- Bodied Team)గా ఉన్న అథ్లెట్లను ఎదుర్కోనుండడం విశేషం.

సౌదీ అరేబియా జెడ్డా వేదికగా వచ్చే నెలలో వివిధ ఈవెంట్లలో స్టేజ్- 3 పోటీలు జరగనున్నాయి. ఈ పోటీలకు శీతల్ దేవి, శారీరక సామర్థ్యం ఉన్న జూనియర్ జట్టుకు ఎంపికైంది. ఈ జట్టులో పారా అథ్లెట్ అయిన శీతల్ చోటు దక్కించుకోవడం చరిత్రాత్మకం. శారీరక సామర్థ్యం ఉన్న జూనియర్ జట్టుకు ఎంపికైన మొదటి భారతీయ పారా ఆర్చర్‌గా కూడా ఆమె ఘనత సాధించింది. ఈ మేరకు శీతల్ సోషల్ మీడియాలో ఆనందం వ్యక్తం చేసింది.

"నేను విలు విద్య ప్రారంభించినప్పుడు, నాకు ఒక కల వచ్చింది. ఏదో ఒక రోజు నేను ఉత్తమ ఆర్చర్లతో పోటీ పడాలనుకున్నాను. నేను నా శాయశక్తులా ప్రయత్నించాను. కానీ, నేను నా కలను ఎప్పుడూ వదులుకోలేదు. ప్రతి ఓటమి నుంచి నేను పాఠాలు నేర్చుకున్నాను. ఫలితంగా ఈ రోజు నా కల నిజమైంది" అని శీతల్ దేవీ పోస్టులో రాసుకొచ్చింది.

జాతీయ ఎంపిక ట్రయల్స్‌లో ఉత్తమ ప్రదర్శన
హరియాణాలోని సోనిపట్‌లో రీసెంట్​గా జరిగిన జాతీయ ఎంపిక ట్రయల్స్‌లో 18ఏళ్ల శీతల్ పోటీ పడింది. దాదాపు 60 మందికి పైగా ఉత్తమ ఆర్చర్లతో పోటీపడిన ఆమె మూడో స్థానం దక్కించుకుంది. అర్హత రౌండ్‌లో ఆమె మొత్తం 703 పాయింట్లు (352 + 351) సాధించింది. 15.75 అదనపు పాయింట్లతో తేజల్ మొదటి స్థానం, వైదేహి జాదవ్ 15 పాయింట్లతో రెండవ స్థానంలో నిలిచింది. 11.75 పాయింట్లతో శీతల్ మూడో స్థానంలో దక్కించుకుంది. మహారాష్ట్రకు చెందిన జ్ఞానేశ్వరి గాధే (11.5) నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది.

జట్లు - రికర్వ్

పురుషుల విభాగం: రాంపాల్ చౌదరి (ఏఏఐ), రోహిత్ కుమార్ (ఉత్తరప్రదేశ్), మయాంక్ కుమార్ (హరియాణా)

మహిళల విభాగం: కొండపావులూరి యుక్త శ్రీ (ఆంధ్రప్రదేశ్), వైష్ణవి కులకర్ణి (మహారాష్ట్ర), కృతికా బిచ్‌పురియా (మధ్యప్రదేశ్)

కాంపౌడ్ విభాగం

పురుషుల విభాగం : ప్రద్యుమన్ యాదవ్, వాసు యాదవ్, దేవాన్ష్ సింగ్

మహిళల విభాగం: తేజల్ సాల్వే (మహారాష్ట్ర), వైదేహి జాదవ్ (మహారాష్ట్ర), శీతల్ దేవి (జమ్మూ కశ్మీర్)

పుట్టుకతో వైకల్యం, చేతులు లేకున్నా చెదరని సంకల్పం! - పారా ఆర్చర్ శీతల్ దేవీ గురించి తెలుసా? - Sheetal Devi Paralympics 2024

Sheetal Devi Archery : చేతులు లేకున్నా సడలని విశ్వాసం.. రెండు స్వర్ణాలు, ఓ రజతంతో ఎందరికో స్ఫూర్తిగా.. ​

ETV Bharat Logo

