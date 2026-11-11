ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్న అర్షదీప్ సింగ్ - ఫొటోలు వైరల్
Arshdeep Singh Engagement : ఫాస్ట్ బౌలర్ అర్షదీప్ సింగ్ ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నాడు. తన ప్రియురాలు సమ్రీన్తో బుధవారం నిశ్చితార్థం జరిగినట్లు క్రికెటర్ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు షేర్ చేశాడు.
Published : November 11, 2026 at 5:25 PM IST
టీమ్ఇండియా పేసర్ అర్షదీప్ సింగ్ శుభవార్త షేర్ చేసుకున్నాడు. తన ప్రియురాలు సమ్రీన్ కౌర్తో నిశ్చితార్థం జరిగినట్లు ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా వెల్లడించాడు. ప్రస్తుతం న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో ఉన్న అర్షదీప్ అక్కడే సమ్రీన్తో ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నాడు. ఆమెకు రింగ్ ఇస్తూ ప్రపోజ్ చేశాడు. బుధవారం ఇరువురు ఉంగరాలు మార్చుకున్నారు. 'నా కాబోయే భార్య' అంటూ ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఫొటోలను అర్షదీప్ షేర్ చేశాడు. సహచర ఆటగాళ్లు గుర్నూర్ బ్రార్, నమన్ ధీర్, సెలబ్రిటీలు, అభిమానులు కాబోయే దంపతులకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
అలాగే అర్షదీప్ బహుకరించిన ఉంగరాన్ని సమ్రీన్ కూడా తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్టు చేశారు. "జీవితం మనకు ఇవ్వగలిగిన వాటిలో, మనం ఒకరికొకరం దొరకడమే నాకు అత్యంత సంతోషకరమైన విషయం. ఇక జీవితాంతం కలిసి ఉందాం. 11.11.2026 (హలో, నా కాబోయే భర్త!)" అని ఆమె రాసుకొచ్చారు. ఈ పోస్ట్కు 15 నిమిషాల్లోనే లక్షకు పైగా లైకులు వచ్చాయి.
కాగా, సమ్రీన్ కౌర్ - అర్షదీప్ కొన్నేళ్లుగా రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. అయితే ఇదే ఏడాది జులైలో తమ ప్రేమ విషయాన్ని అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేశారు. ఆమెతో కలిసి ఉన్న ఫొటోలు ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేస్తూ"మై పర్సన్" అని క్యాప్షన్ పెట్టాడు. దీంతో తమ రిలేషన్షిప్పై క్లారిటీ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు నాలుగు నెలల తర్వాత నిశ్చితార్థం జరిగింది.