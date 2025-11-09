అభిషేక్- శుభ్మన్ గిల్ వరల్డ్ రికార్డ్- మ్యాచ్ రద్దైనా ఓపెనర్ల అరుదైన ఘనత
ఆస్ట్రేలియా సిరీస్లో టీమ్ఇండియా ఓపెనర్ల వరల్డ్ రికార్డ్!
Published : November 9, 2025 at 3:04 PM IST
Ind vs Aus 2025 : ఆస్ట్రేలియాతో బ్రిస్బేన్ వేదికగా జరిగిన ఐదో టీ20 రద్దైనప్పటికీ, టీమ్ఇండియా ఓపెనర్లు అభిషేక్ శర్మ- శుభ్మన్ గిల్ చరిత్ర సృష్టించారు. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ ఓడిన భారత్ తొలుత బ్యాటింగ్కు దిగింది. 4.5 ఓవర్లలో 52-0 పరుగులు చేసింది. ఈ సమయంలోనే వర్షం రావడంతో మ్యాచ్ ఆగిపోయింది. వర్షం తగ్గకపోవడంతో మ్యాచ్ను అంపైర్లు రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలోనే ఓపెనర్లు అరుదైన ఘతన సాధించారు.
వరల్డ్కప్ రికార్డ్!
ఈ సిరీస్లో రెండు మ్యాచ్లు రద్దైనా భారత్ ఓపెనర్లు ఐదు ఇన్నింగ్స్ల్లోనూ బ్యాటింగ్కు దిగారు. ఐదు మ్యాచ్ల్లో ఈ ఇద్దరూ కలిపి 188 పరుగులు బాదారు. అయితే టీ20 సిరీస్ల్లో ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై ఆసీస్పై అత్యధిక పరుగులు బాదిన ఓపెనర్లుగా నిలిచారు. ఈ క్రమంలోనే సౌతాఫ్రికా ఓపెనర్లు డివాల్డ్ బ్రేవిస్ - ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ రికార్డ్ను బ్రేక్ చేశారు. ఈ జంట ఇదే ఏడాది ఆసీస్పై టీ20 సిరీస్లో 187 పరుగులు బాదారు. తాజాగా అభిషేక్- గిల్ జోడీ ఇది బద్దలుకొట్టింది.
ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్
అభిషేక్ ఈ సిరీస్లో ఆసాంతం దూకుడుగానే ఆడాడు. ఈ సిరీస్లో రెండుజట్లలో కలిపి అభిషేకే టాప్ స్కోరర్గా నిలిచాడు. దీంతో అతడికి 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్' అవార్డు లభించింది. ఐదు మ్యాచ్ల్లో కలిపి అభిషేక్ 176.34 స్ట్రైక్రేట్తో 163 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో రెండో మ్యాచ్లో 37 బంతుల్లోనే 68 పరుగులు బాదాడు. ఈ మ్యాచ్లో అభిషేక్, హర్షిత్ రాణా (35) మినహా అంతా విఫలమయ్యారు.
అభిషేక్ రికార్డులు
ఈ సిరీస్లో అభిషేక్ వ్యక్తిగతంగా పలు ఇంటర్నేషనల్ రికార్డులు అందుకున్నాడు. టీ20ల్లో అతి తక్కువ బంతుల్లో 1000 పరుగుల మార్క్ అందుకున్న బ్యాటర్గా అభిషేక్ రికార్డు సృష్టించాడు. శనివారం ఆస్ట్రేలియాతో రద్దైన ఐదో మ్యాచ్లో అతడు ఈ మైలురాయి సాధించాడు. 582 బంతుల్లోనే అభిషేక్ 1000 రన్స్ మార్క్ అందుకునేందుకున్నాడు. అంతకుముందు ఈ రికార్డు ఆస్ట్రేలియా బ్యాటర్ టిమ్ డేవిడ్ (569 బంతుల్లో) పేరిట ఉండేది. అతడు కూడా ఇదే సిరీస్లో ఈ మైలురాయి అందుకున్నాడు. కాగా రోజుల వ్యవధిలోనే అభిషేక్ ఇది బ్రేక్ చేశాడు.
Sights set on the big 🏆— Star Sports (@StarSportsIndia) November 8, 2025
After winning the Player of the Series award against Australia, #AbhishekSharma has made his intent loud and clear for the upcoming ICC T20 World Cup! 🙌 pic.twitter.com/2EzrAbXNhX
గతేడాది జింబాబ్వేపై అభిషేక్ అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో అరంగేట్రం చేశాడు. అప్పటి నుంచి భారత్కు అభిషేక్ పొట్టి ఫార్మాట్లో ఓపెనర్గా రాణిస్తున్నడు. ఇప్పటిదాకా 28 ఇన్నింగ్స్ల్లో 189.52 స్టైక్ రేట్తో అభిషేక్ 1012 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 6 హాఫ్ సెంచరీలు, 2 సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే భారత్ తరఫున టీ20ల్లో అత్యంత వేగంగా 1000 రన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్న ఆటగాడిగా రికార్డు కొట్టాడు. తొలి ప్లేస్లో విరాట్ కోహ్లీ (27 ఇన్నింగ్స్) ఉన్నాడు.
𝓐𝓫𝓱𝓲 toh party shuru hui hai! 🤩— Star Sports (@StarSportsIndia) November 8, 2025
A rapid rise to the 1K milestone for #AbhishekSharma! More to come. 💪#AUSvIND pic.twitter.com/pEm4Wgd8f0
T20ల్లో భారత్ తరఫున అత్యంత వేగంగా 1000 రన్స్ పూర్తి చేసిన ప్లేయర్లు
- 27 - విరాట్ కోహ్లీ
- 28 - అభిషేక్ శర్మ
- 29 - కేఎల్ రాహుల్
- 31- సూర్యకుమార్ యాదవ్
- 40 - రోహిత్ శర్మ
ఆస్ట్రేలియాతో ఐదో టీ20 రద్దు- సిరీస్ భారత్ కైవసం
IPL కంటే ఎక్కువ వ్యూస్ సాధించిన ఉమెన్స్ వరల్డ్కప్- ఒవరాల్ ఎన్ని కోట్లంటే?