అభిషేక్- శుభ్​మన్ గిల్ వరల్డ్ రికార్డ్- మ్యాచ్ రద్దైనా ఓపెనర్ల అరుదైన ఘనత

ఆస్ట్రేలియా సిరీస్​లో టీమ్ఇండియా ఓపెనర్ల వరల్డ్ రికార్డ్!

Published : November 9, 2025 at 3:04 PM IST

Ind vs Aus 2025 : ఆస్ట్రేలియాతో బ్రిస్బేన్ వేదికగా జరిగిన ఐదో టీ20 రద్దైనప్పటికీ, టీమ్ఇండియా ఓపెనర్లు అభిషేక్ శర్మ- శుభ్​మన్ గిల్ చరిత్ర సృష్టించారు. ఈ మ్యాచ్​లో టాస్ ఓడిన భారత్ తొలుత బ్యాటింగ్​కు దిగింది. 4.5 ఓవర్లలో 52-0 పరుగులు చేసింది. ఈ సమయంలోనే వర్షం రావడంతో మ్యాచ్​ ఆగిపోయింది. వర్షం తగ్గకపోవడంతో మ్యాచ్​ను అంపైర్లు రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలోనే ఓపెనర్లు అరుదైన ఘతన సాధించారు.

వరల్డ్​కప్​ రికార్డ్!
ఈ సిరీస్​లో రెండు మ్యాచ్​లు రద్దైనా భారత్ ఓపెనర్లు ఐదు ఇన్నింగ్స్​ల్లోనూ బ్యాటింగ్​కు దిగారు. ఐదు మ్యాచ్​ల్లో ఈ ఇద్దరూ కలిపి 188 పరుగులు బాదారు. అయితే టీ20 సిరీస్​ల్లో ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై ఆసీస్​పై అత్యధిక పరుగులు బాదిన ఓపెనర్లుగా నిలిచారు. ఈ క్రమంలోనే సౌతాఫ్రికా ఓపెనర్లు డివాల్డ్ బ్రేవిస్ - ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ రికార్డ్​ను బ్రేక్ చేశారు. ఈ జంట ఇదే ఏడాది ఆసీస్​పై టీ20 సిరీస్​లో 187 పరుగులు బాదారు. తాజాగా అభిషేక్- గిల్ జోడీ ఇది బద్దలుకొట్టింది.

ప్లేయర్​ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్
అభిషేక్ ఈ సిరీస్​లో ఆసాంతం దూకుడుగానే ఆడాడు. ఈ సిరీస్​లో రెండుజట్లలో కలిపి అభిషేకే టాప్ స్కోరర్​గా నిలిచాడు. దీంతో అతడికి 'ప్లేయర్​ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్' అవార్డు లభించింది. ఐదు మ్యాచ్​ల్లో కలిపి అభిషేక్ 176.34 స్ట్రైక్‌రేట్‌తో 163 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో రెండో మ్యాచ్​లో 37 బంతుల్లోనే 68 పరుగులు బాదాడు. ఈ మ్యాచ్​లో అభిషేక్, హర్షిత్ రాణా (35) మినహా అంతా విఫలమయ్యారు.

అభిషేక్ రికార్డులు
ఈ సిరీస్​లో అభిషేక్ వ్యక్తిగతంగా పలు ఇంటర్నేషనల్ రికార్డులు అందుకున్నాడు. టీ20ల్లో అతి తక్కువ బంతుల్లో 1000 పరుగుల మార్క్ అందుకున్న బ్యాటర్‌గా అభిషేక్‌ రికార్డు సృష్టించాడు. శనివారం ఆస్ట్రేలియాతో రద్దైన ఐదో మ్యాచ్​లో అతడు ఈ మైలురాయి సాధించాడు. 582 బంతుల్లోనే అభిషేక్ 1000 రన్స్ మార్క్ అందుకునేందుకున్నాడు. అంతకుముందు ఈ రికార్డు​ ఆస్ట్రేలియా బ్యాటర్‌ టిమ్‌ డేవిడ్‌ (569 బంతుల్లో) పేరిట ఉండేది. అతడు కూడా ఇదే సిరీస్​లో ఈ మైలురాయి అందుకున్నాడు. కాగా రోజుల వ్యవధిలోనే అభిషేక్ ఇది బ్రేక్ చేశాడు.

గతేడాది జింబాబ్వేపై అభిషేక్ అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో అరంగేట్రం చేశాడు. అప్పటి నుంచి భారత్​కు అభిషేక్ పొట్టి ఫార్మాట్లో ఓపెనర్​గా రాణిస్తున్నడు. ఇప్పటిదాకా 28 ఇన్నింగ్స్​ల్లో 189.52 స్టైక్ రేట్​తో అభిషేక్ 1012 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 6 హాఫ్ సెంచరీలు, 2 సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే భారత్ తరఫున టీ20ల్లో అత్యంత వేగంగా 1000 రన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్న ఆటగాడిగా రికార్డు కొట్టాడు. తొలి ప్లేస్​లో విరాట్ కోహ్లీ (27 ఇన్నింగ్స్) ఉన్నాడు.

T20ల్లో భారత్ తరఫున అత్యంత వేగంగా 1000 రన్స్ పూర్తి చేసిన ప్లేయర్లు

  • 27 - విరాట్ కోహ్లీ
  • 28 - అభిషేక్ శర్మ
  • 29 - కేఎల్ రాహుల్
  • 31- సూర్యకుమార్ యాదవ్
  • 40 - రోహిత్ శర్మ

