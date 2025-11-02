ETV Bharat / sports

చరిత్ర సృష్టించిన స్మృతి మంధాన- తొలి బ్యాటర్​గా సూపర్ రికార్డ్!

ఫైనల్​లో రాణించిన మంధాన- భారీ రికార్డ్ బ్రేక్

Smriti Mandhana World Cup
Smriti Mandhana World Cup (Source : Associated Press)
Published : November 2, 2025 at 6:34 PM IST

2 Min Read
Smriti Mandhana World Cup : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ స్మృతి మంధాన సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. నవీ ముంబయి వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో జరుగుతున్న మ్యాచ్​లో మంధాన అరుదైన రికార్డు సాధించింది. ఈ మ్యాచ్​లో ఓపెనర్​గా బరిలోకి దిగిన ఆమె 55 బంతుల్లో 45 పరుగులు చేసింది. త్రుటిలో హాఫ్ సెంచరీ చేజారింది. అయినా మంధాన తన పేరిట అద్భుత రికార్డు లిఖించుకుంది. అదేంటంటే?

ఈ వరల్డ్​కప్​లో మంధాన నిలకడగా ఆడతూ వస్తోంది. ఇప్పటికే 1 సెంచరీ, 2 హాఫ్ సెంచరీలు బాదింది. మొత్తం 9 ఇన్నింగ్స్​ల్లో ఆమె 54.25 సగటుతో 434 పరుగులు చేసింది. ఈ క్రమంలోనే వన్డే వరల్డ్​కప్​ చరిత్రలో భారత్ తరఫున అత్యధిక పరుగులు బాదిన బ్యాటర్​గా రికార్డు సృష్టించింది. ఇదివరకు ఈ రికార్డు మాజీ కెప్టెన్ మిథాలి రాజ్ పేరిట ఉండేది. ఆమె 2017 వరల్డ్​కప్​లో 409 రన్స్​ చేసింది. కాగా, ఈ రికార్డును మంధాన తాజా ఎడిషన్​లో బద్దలు కొట్టింది.

షఫాలీ అదుర్స్
ఈ వరల్డ్​కప్​లో అనుకోకుండా అవకాశం వచ్చిన షఫాలీ ఫైనల్​లో సత్తా చాటింది. ఈ అవకాశాన్ని రెండు చేతులా అందిపుచ్చుకుంది. సెమీఫైనల్​లో స్వల్ప స్కోరుకే వెనుదిరిగినా, ఈ మ్యాచ్​లో మాత్రం క్లాస్ ఇన్నింగ్స్​తో ఆకట్టుకుంది. 111.54 స్ట్రైక్ రేట్​తో 7 ఫోర్లు, 2 సిక్స్​లు బాదింది. ఈ క్రమంలో మహిళల వరల్డ్​కప్​లో రెండో ఫాస్టెస్ట్ హాఫ్ సెంచరీ చేసిన బ్యాటర్​గా నిలిచింది. అలాగే ఫైనల్​లో అర్థ శతకం బాదిన అతిపిన్న వయస్కురాలిగానూ షఫాలీ ఘనత సాధించింది. ఆమె వయసు నేటికి 24ఏళ్ల 278 రోజులు. సెంచరీ చేస్తుందనేలోపు అనూహ్యంగా పెవిలియన్ చేరింది. ఆమెను 87 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద ఖాక ఔట్ చేసింది.

టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్​కు దిగిన భారత్​కు శుభారంభం లభించింది. షఫాలీ వర్మ (87 పరుగులు) మంధాన (45) ఇద్దరూ జట్టుకు అదిరే ఆరంభం ఇచ్చారు. ఫైనల్ మ్యాచ్​ అయినా ఒత్తిడిలో పడకుండా తొలి నుంచే దూకుడుగా ఆడారు. మంధాన కాస్త స్లోగా ఆడగా, షఫారీ బౌండరీలతో రెచ్చిపోయింది. సాఫీగా సాగుతున్న ఈ జోడీని ట్రైయాన్ విడగొట్టింది. 17. 4 వద్ద మంధాన ఔటైంది. తొలి వికెట్​కు ఈ ఇద్దరూ 104 పరుగులు జోడించారు.

ఆ తర్వాత వచ్చిన జెమీమాతో షఫాలీ స్కోర్ బోర్డును ముందుకు నడిపించింది. వీలుచిక్కినప్పుడల్లా బౌండరీలు బాదింది. అలా సెంచరీ వైపునకు వెళ్తున్న షఫాలీని జట్టు స్కోర్ 166 వద్ద ఖాక ఔట్ చేసింది. దీంతో 62 పరుగులు రెండో వికెట్ భాగస్వామ్యానికి తెర పడింది. ఆ తర్వాత కొద్ది సేపటికే జెమీమా కూడా పెవిలియన్ చేరింది. దీంతో భారత్ స్వల్ప వ్యవధిలో రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది. దీంతో 29.4 ఓవర్లకు 171-3 తో నిలిచింది.

