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చరిత్ర సృష్టించిన స్మృతి మంధాన - మహిళల క్రికెట్​లోనే హైయ్యెస్ట్ స్కోరర్​గా రికార్డ్

హాంగ్​కాంగ్​పై భారీ సెంచరీ సాధించిన మంధాన - మహిళల క్రికెట్​లో తన పేరును రికార్డుల్లోకెక్కించుకున్న భారత ఓపెనర్

Smriti Mandhana
స్మృతి మంధాన (Source : PTI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2026 at 10:13 PM IST

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Smriti Mandhana Records : మహిళల క్రికెట్​లో భారత జట్టు ఓపెనర్, స్టార్ క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన కెరీర్​లో అత్యుత్తమ రికార్డు సాధించింది. తాజాగా ఆసియా కప్​లో హాంగ్​కాంగ్​తో జరుగుతున్న మ్యాచ్​లో సెంచరీతో మంధాన రఫ్పాడించింది. దీంతో ఆమె మహిళల క్రికెట్​లో అత్యధిక పరుగులు బాదిన క్రికెటర్​గా రికార్డుల్లోకెక్కింది. ఈ క్రమంలోనే మిథాలీ రాజ్​ను అధిగమించింది.

భారీ శతకం
దుబాయ్ వేదికగా జరుగుతున్న మ్యాచ్​లో మంధాన భారీ సెంచరీతో అదరగొట్టింది. ఇన్నింగ్స్ చివర్లో ఫోర్లు, సిక్సర్లతో విరుచుకుపడింది. ముఖ్యంగా రుచిత వెంకటేశ్ వేసిన 18వ ఓవర్లో వరుసగా మూడు సిక్సర్లు బాదేసింది. ఓవరాల్​గా ఈ మ్యాచ్​లో ఆమె 64 బంతుల్లో 124 పరుగులు చేసింది. ఇందులో 14 ఫోర్లు, 7 సిక్స్​లు ఉన్నాయి. అయితే ఈ క్రమంలోనే మంధాన తన కెరీర్​లో అత్యుత్తమ రికార్డు సాధించింది.

ఏకంగా మహిళల క్రికెట్​లోనే అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్​గా రికార్డు కొట్టింది. 119 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద ఆమె, మిథాలీ రాజ్ రికార్డును బ్రేక్ చేసింది. ఈ మ్యాచ్​కు ముందుదాకా ఈ లిస్ట్​లో మిథాలీనే టాప్ ప్లేస్​లో ఉంది. సుమారు రెండు దశాబ్దాల కెరీర్​లో భారత మాజీ కెప్టెన్ మిథాలీ రాజ్ 10868 పరుగులు చేసింది. తాజా మ్యాచ్​తో మంధాన అగ్రస్థానంలోకి దూసుకొచ్చింది. ప్రస్తుతం మంధాన 10880 (మూడు ఫార్మాట్లలో కలిపి) పరుగులతో టాప్​లో కొనసాగుతోంది. అలాగే మంధానకు ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లో ఇది 18వ సెంచరీ. మహిళల క్రికెట్​లో అత్యధిక సెంచరీలు నమోదు చేసిన ప్లేయర్​గానూ ఆమె రికార్డు సాధించింది.

మహిళల అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్లు

  • స్మృతి మంధాన (భారత్) - 10869* పరుగులు
  • మిథాలీ రాజ్ (భారత్) - 10868 పరుగులు
  • సూజీ బేట్స్ (న్యూజిలాండ్) - 10740 పరుగులు
  • షార్లెట్ ఎడ్వర్డ్స్ (ఇంగ్లాండ్) - 10273 పరుగులు
  • స్టఫానీ టేలర్ (వెస్టిండీస్) - 10007 పరుగులు

బౌలింగ్​లోనూ మనదే టాప్ ప్లేస్
మహిళల క్రికెట్​లో బ్యాటింగే కాదు, బౌలింగ్​లోనూ టీమ్ఇండియా క్రికెటర్​దే అగ్రస్థానం. ఆల్​రౌండర్ దీప్తి శర్మ అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన బౌలర్​గా టాప్​లో కొనసాగుతోంది. ఆమె మూడు ఫార్మాట్లలో కలిపి ఇప్పటిదాకా 362 వికెట్లు పడగొట్టింది. రీసెంట్​గా జరిగిన టీ20 వరల్డ్​కప్​లోనే టీమ్ఇండియా మాజీ బౌలర్ జులన్ గోస్వామిని దీప్తి అధిగమించింది.

  • పురుషుల అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అత్యధిక పరుగులు : సచిన్ తెందుల్కర్ (భారత్) - 34357 పరుగులు
  • పురుషుల అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అత్యధిక వికెట్లు : ముత్తయ్య మురళీధరన్ (శ్రీలంక) - 1347 వికెట్లు
  • మహిళల అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అత్యధిక పరుగులు : స్మృతి మంధాన (భారత్)- 10880 పరుగులు
  • మహిళల అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అత్యధిక వికెట్లు : దీప్తి శర్మ (భారత్) - 362 వికెట్లు

హర్మన్​ రికార్డ్ కూడా!
కాగా, ఈ ఇన్నింగ్స్​లో మంధాన మొత్తం 7 సిక్స్​లు బాదింది. దీంతో భారత్ తరఫున టీ20ల్లో అత్యధిక సిక్స్​లు బాదిన బ్యాటర్​గానూ నిలిచింది. ఈ క్రమంలోనే కెప్టెన్ హర్మన్​ప్రీత్ కౌర్ (89 సిక్స్​లు)ను అధిగమించింది. ఇప్పటిదాకా మంధాన టీ20ల్లో 95 సిక్స్​లు బాదింది.

Smriti Mandhana Career : 2013లో అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేసిన మంధాన మూడు ఫార్మాట్లలో కీలక ప్లేయర్​గా ఎదిగింది. ఇందులో 9 టెస్టుల్లో 788 పరుగులు చేసింది. ఇక 120 వన్డే మ్యాచ్​ల్లో 5411 పరుగులు నమోదు చేసింది. టీ20 ఫార్మాట్లో 173 మ్యాచ్​ల్లో 4681 రన్స్ నమోదు చేసింది. మూడు ఫార్మాట్లలో కలిపి 18 సెంచరీలు (2 టెస్టు, 14 వన్డే, 2 టీ20) ఉన్నాయి.

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