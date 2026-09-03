చరిత్ర సృష్టించిన స్మృతి మంధాన - మహిళల క్రికెట్లోనే హైయ్యెస్ట్ స్కోరర్గా రికార్డ్
హాంగ్కాంగ్పై భారీ సెంచరీ సాధించిన మంధాన - మహిళల క్రికెట్లో తన పేరును రికార్డుల్లోకెక్కించుకున్న భారత ఓపెనర్
Published : September 3, 2026 at 10:13 PM IST
Smriti Mandhana Records : మహిళల క్రికెట్లో భారత జట్టు ఓపెనర్, స్టార్ క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన కెరీర్లో అత్యుత్తమ రికార్డు సాధించింది. తాజాగా ఆసియా కప్లో హాంగ్కాంగ్తో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో సెంచరీతో మంధాన రఫ్పాడించింది. దీంతో ఆమె మహిళల క్రికెట్లో అత్యధిక పరుగులు బాదిన క్రికెటర్గా రికార్డుల్లోకెక్కింది. ఈ క్రమంలోనే మిథాలీ రాజ్ను అధిగమించింది.
భారీ శతకం
దుబాయ్ వేదికగా జరుగుతున్న మ్యాచ్లో మంధాన భారీ సెంచరీతో అదరగొట్టింది. ఇన్నింగ్స్ చివర్లో ఫోర్లు, సిక్సర్లతో విరుచుకుపడింది. ముఖ్యంగా రుచిత వెంకటేశ్ వేసిన 18వ ఓవర్లో వరుసగా మూడు సిక్సర్లు బాదేసింది. ఓవరాల్గా ఈ మ్యాచ్లో ఆమె 64 బంతుల్లో 124 పరుగులు చేసింది. ఇందులో 14 ఫోర్లు, 7 సిక్స్లు ఉన్నాయి. అయితే ఈ క్రమంలోనే మంధాన తన కెరీర్లో అత్యుత్తమ రికార్డు సాధించింది.
ఏకంగా మహిళల క్రికెట్లోనే అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్గా రికార్డు కొట్టింది. 119 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద ఆమె, మిథాలీ రాజ్ రికార్డును బ్రేక్ చేసింది. ఈ మ్యాచ్కు ముందుదాకా ఈ లిస్ట్లో మిథాలీనే టాప్ ప్లేస్లో ఉంది. సుమారు రెండు దశాబ్దాల కెరీర్లో భారత మాజీ కెప్టెన్ మిథాలీ రాజ్ 10868 పరుగులు చేసింది. తాజా మ్యాచ్తో మంధాన అగ్రస్థానంలోకి దూసుకొచ్చింది. ప్రస్తుతం మంధాన 10880 (మూడు ఫార్మాట్లలో కలిపి) పరుగులతో టాప్లో కొనసాగుతోంది. అలాగే మంధానకు ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో ఇది 18వ సెంచరీ. మహిళల క్రికెట్లో అత్యధిక సెంచరీలు నమోదు చేసిన ప్లేయర్గానూ ఆమె రికార్డు సాధించింది.
Number 1️⃣8️⃣ with her 1️⃣8️⃣th Hundred 😎— BCCI Women (@BCCIWomen) September 3, 2026
Vice-captain Smriti Mandhana topping the charts 💯#TeamIndia | #WomensAsiaCup | #INDvHK pic.twitter.com/amvoLOKuMl
మహిళల అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్లు
- స్మృతి మంధాన (భారత్) - 10869* పరుగులు
- మిథాలీ రాజ్ (భారత్) - 10868 పరుగులు
- సూజీ బేట్స్ (న్యూజిలాండ్) - 10740 పరుగులు
- షార్లెట్ ఎడ్వర్డ్స్ (ఇంగ్లాండ్) - 10273 పరుగులు
- స్టఫానీ టేలర్ (వెస్టిండీస్) - 10007 పరుగులు
బౌలింగ్లోనూ మనదే టాప్ ప్లేస్
మహిళల క్రికెట్లో బ్యాటింగే కాదు, బౌలింగ్లోనూ టీమ్ఇండియా క్రికెటర్దే అగ్రస్థానం. ఆల్రౌండర్ దీప్తి శర్మ అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన బౌలర్గా టాప్లో కొనసాగుతోంది. ఆమె మూడు ఫార్మాట్లలో కలిపి ఇప్పటిదాకా 362 వికెట్లు పడగొట్టింది. రీసెంట్గా జరిగిన టీ20 వరల్డ్కప్లోనే టీమ్ఇండియా మాజీ బౌలర్ జులన్ గోస్వామిని దీప్తి అధిగమించింది.
🚨 Record Alert 🚨— BCCI Women (@BCCIWomen) September 3, 2026
Smriti Mandhana is now the leading run-getter in women's internationals 🫡🫡
She surpasses former #TeamIndia captain Mithali Raj 👏👏#WomensAsiaCup | #INDvHK pic.twitter.com/qqxNYJcunz
- పురుషుల అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధిక పరుగులు : సచిన్ తెందుల్కర్ (భారత్) - 34357 పరుగులు
- పురుషుల అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధిక వికెట్లు : ముత్తయ్య మురళీధరన్ (శ్రీలంక) - 1347 వికెట్లు
- మహిళల అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధిక పరుగులు : స్మృతి మంధాన (భారత్)- 10880 పరుగులు
- మహిళల అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధిక వికెట్లు : దీప్తి శర్మ (భారత్) - 362 వికెట్లు
హర్మన్ రికార్డ్ కూడా!
కాగా, ఈ ఇన్నింగ్స్లో మంధాన మొత్తం 7 సిక్స్లు బాదింది. దీంతో భారత్ తరఫున టీ20ల్లో అత్యధిక సిక్స్లు బాదిన బ్యాటర్గానూ నిలిచింది. ఈ క్రమంలోనే కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (89 సిక్స్లు)ను అధిగమించింది. ఇప్పటిదాకా మంధాన టీ20ల్లో 95 సిక్స్లు బాదింది.
Smriti Mandhana Career : 2013లో అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేసిన మంధాన మూడు ఫార్మాట్లలో కీలక ప్లేయర్గా ఎదిగింది. ఇందులో 9 టెస్టుల్లో 788 పరుగులు చేసింది. ఇక 120 వన్డే మ్యాచ్ల్లో 5411 పరుగులు నమోదు చేసింది. టీ20 ఫార్మాట్లో 173 మ్యాచ్ల్లో 4681 రన్స్ నమోదు చేసింది. మూడు ఫార్మాట్లలో కలిపి 18 సెంచరీలు (2 టెస్టు, 14 వన్డే, 2 టీ20) ఉన్నాయి.
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