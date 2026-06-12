భారత షూటింగ్ ద్రోణాచార్య జస్పాల్ రాణా కన్నుమూత- ప్రధాని మోదీ సంతాపం!
భారత షూటింగ్ లెజెంట్ జస్పాల్ రాణా కన్నుమూత- భారత జూనియర్ జాతీయ కోచ్గా సేవలు- ఆయన కోచింగ్లో రాటుదేలిన మను భాకర్, సౌరభ్ చౌదరి
Published : June 12, 2026 at 4:36 PM IST
Jaspal Rana Passed Away : భారత దిగ్గజ షూటర్, ద్రోణాచార్య అవార్డు గ్రహీత జస్పాల్ రాణా (49) కన్నుమూశారు. కొద్ది రోజుల కిందట అనారోగ్యానికి గురైన ఆయన దిల్లీలోని ఓ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ శుక్రవారం ఉదయం తుది శ్వాస విడిచారు. ఈ విషయాన్ని నేషనల్ రైఫిల్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ధ్రువీకరించింది. ఆయన మృతి పట్ల ప్రధాని నరేంద్రమోదీ సహా పలువురు క్రీడా ప్రముఖులు సంతాపం ప్రకటించారు.
ఇటీవల షూటింగ్ ప్రపంచ కప్ కోసం ఆయన జర్మనీకి వెళ్లారు. అక్కడ్నుంచి నుంచి భారత్కు తిరిగి వస్తుండగా, విమానంలో ఆయనకు తీవ్రమైన ఛాతీ నొప్పి కలిగింది. భారత్కు చేరుకోగానే రాణాను దిల్లీలోని మాక్స్ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. అక్కడ ఆయనకు స్టెంట్ శస్త్రచికిత్స జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆయన ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతోందని వార్తలు వస్తున్నప్పటికీ, గురువారం రాత్రి ఆకస్మికంగా గుండెపోటు రావడంతో మరణించారు.
'శ్రీ జస్పాల్ రాణా మృతి పట్ల నేను తీవ్ర విచారించ వ్యక్తం చేస్తున్నాను. ఆయన మరణం భారత క్రీడా ప్రపంచానికి తీరని లోటు. షూటింగ్లో తన అసాధారణ విజయాల ద్వారా ఆయన దేశానికి అపారమైన కీర్తిని తెచ్చారు. యువ క్రీడాకారులను తీర్చిదిద్ది, మార్గనిర్దేశం చేసిన గురువుగా ఆయన చేసిన సేవ కూడా అంతే అద్భుతమైనది. శ్రేష్ఠత, క్రమశిక్షణ, క్రీడా ప్రపంచం పట్ల ఆయనకున్న నిబద్ధత ఎంతో ప్రశంసనీయం. ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు, స్నేహితులకు ఈ నష్టాన్ని భరించే శక్తి లభించాలని కోరుకుంటున్నాము. ఓం శాం' అని మోదీ ఎక్స్లో ట్వీట్ షేర్ చేశారు.
Deeply saddened by the passing of Shri Jaspal Rana Ji. His passing is a profound loss to the world of Indian sports.— Narendra Modi (@narendramodi) June 12, 2026
He brought immense glory to the nation through his extraordinary achievements in shooting. Equally remarkable was his contribution as a mentor, shaping and…
కాగా, రాణా 2012లో కోచింగ్ చేపట్టి ఎందరినో రాటుదేల్చారు. ఈ క్రమంలోనే భారత్లో ప్రముఖ షూటింగ్ కోచ్లలో ఒకరిగా ఎదిగారు. 2024 పారిస్ ఒలింపిక్స్లో రెండు పతకాలు సాధించిన యువ షూటర్ మను బాకర్కు ఈయనే కోచ్ కావడం విశేషం. ఆమెకు ఆ పోటీల్లో వ్యక్తిగత కోచ్గా రాణా వ్యవహరించారు. తన ఈ విజయానికి కోచ్ జస్పాల్ కారణమని అప్పట్లో మను బాకర్ పేర్కొంది.
Indian Shooting Loses a Legend 😢— India_AllSports (@India_AllSports) June 12, 2026
Former Asian Games Gold Medallist & renowned coach Jaspal Rana passed away at 49.
🏅 4-time Asian Games Gold Medallist
🏅 9-time CWG Gold Medallist
• Served as High-Performance Coach for Indian pistol shooters
Rest in peace, legend 🙏 pic.twitter.com/ua4RKeuRyD