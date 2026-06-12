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భారత షూటింగ్ ద్రోణాచార్య జస్పాల్ రాణా కన్నుమూత- ప్రధాని మోదీ సంతాపం!

భారత షూటింగ్ లెజెంట్ జస్పాల్ రాణా కన్నుమూత- భారత జూనియర్ జాతీయ కోచ్‌గా సేవలు- ఆయన కోచింగ్​లో రాటుదేలిన మను భాకర్, సౌరభ్ చౌదరి

Jaspal Rana Passed Away
Jaspal Rana Passed Away (Source : PTI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 12, 2026 at 4:36 PM IST

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Jaspal Rana Passed Away : భారత దిగ్గజ షూటర్, ద్రోణాచార్య అవార్డు గ్రహీత జస్పాల్ రాణా (49) కన్నుమూశారు. కొద్ది రోజుల కిందట అనారోగ్యానికి గురైన ఆయన దిల్లీలోని ఓ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ శుక్రవారం ఉదయం తుది శ్వాస విడిచారు. ఈ విషయాన్ని నేషనల్ రైఫిల్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ధ్రువీకరించింది. ఆయన మృతి పట్ల ప్రధాని నరేంద్రమోదీ సహా పలువురు క్రీడా ప్రముఖులు సంతాపం ప్రకటించారు.

ఇటీవల షూటింగ్ ప్రపంచ కప్ కోసం ఆయన జర్మనీకి వెళ్లారు. అక్కడ్నుంచి నుంచి భారత్​కు​ తిరిగి వస్తుండగా, విమానంలో ఆయనకు తీవ్రమైన ఛాతీ నొప్పి కలిగింది. భారత్​కు చేరుకోగానే రాణాను దిల్లీలోని మాక్స్ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. అక్కడ ఆయనకు స్టెంట్ శస్త్రచికిత్స జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆయన ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతోందని వార్తలు వస్తున్నప్పటికీ, గురువారం రాత్రి ఆకస్మికంగా గుండెపోటు రావడంతో మరణించారు.

'శ్రీ జస్పాల్ రాణా మృతి పట్ల నేను తీవ్ర విచారించ వ్యక్తం చేస్తున్నాను. ఆయన మరణం భారత క్రీడా ప్రపంచానికి తీరని లోటు. షూటింగ్‌లో తన అసాధారణ విజయాల ద్వారా ఆయన దేశానికి అపారమైన కీర్తిని తెచ్చారు. యువ క్రీడాకారులను తీర్చిదిద్ది, మార్గనిర్దేశం చేసిన గురువుగా ఆయన చేసిన సేవ కూడా అంతే అద్భుతమైనది. శ్రేష్ఠత, క్రమశిక్షణ, క్రీడా ప్రపంచం పట్ల ఆయనకున్న నిబద్ధత ఎంతో ప్రశంసనీయం. ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు, స్నేహితులకు ఈ నష్టాన్ని భరించే శక్తి లభించాలని కోరుకుంటున్నాము. ఓం శాం' అని మోదీ ఎక్స్​లో ట్వీట్ షేర్ చేశారు.

కాగా, రాణా 2012లో కోచింగ్ చేపట్టి ఎందరినో రాటుదేల్చారు. ఈ క్రమంలోనే భారత్​లో ప్రముఖ షూటింగ్ కోచ్‌లలో ఒకరిగా ఎదిగారు. 2024 పారిస్ ఒలింపిక్స్‌లో రెండు పతకాలు సాధించిన యువ షూటర్ మను బాకర్​కు ఈయనే కోచ్ కావడం విశేషం. ఆమెకు ఆ పోటీల్లో వ్యక్తిగత కోచ్​గా రాణా వ్యవహరించారు. తన ఈ విజయానికి కోచ్ జస్పాల్ కారణమని అప్పట్లో మను బాకర్ పేర్కొంది.

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