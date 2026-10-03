హాకీలో భారత్కు గోల్డ్ మెడల్- ఫైనల్లో మలేసియాపై భారత్ గ్రాండ్ విక్టరీ
గోల్డ్ మెడల్ నెం 21- ఫైనల్లో మలేసియాపై విజయం సాధించిన భారత్- ఆసియా గేమ్స్ 2026
Published : October 3, 2026 at 5:36 PM IST
Hockey Gold Medal : భారత పురుషుల హాకీ జట్టు ఆసియా క్రీడల ఛాంపియన్గా నిలిచింది. శనివారం మలేసియాతో జరిగిన ఫైనల్లో 5-1 తేడాతో నెగ్గి పసిడి పతకం సాధించింది. ఈ విజయంతో 2028 లాస్ ఏంజిలెస్ ఒలింపిక్స్కు కూడా టీమ్ఇండియా అర్హత సాధించింది. తాజా పతకంతో ఈ ఆసియా గేమ్స్లో భారత్ గోల్డ్ మెడల్ సంఖ్య 21కు చేరింది.
ఈ గోల్డ్ మెడల్తో భారత్ పతకాల పట్టికలో నాలుగో స్థానానికి దుసుకెళ్లింది. మొత్తం మన అథ్లెట్లు 85 పతకాలు సాధించారు. ఇందులో 21 పసిడి కాగా, 27 రతజాలు, 37 కాంస్యాలు ఉన్నాయి.
WE ARE COMING FOR LA 2028! 🥹🇮🇳— The Khel India (@TheKhelIndia) October 3, 2026
India’s Men’s Hockey Team defeats Malaysia 5-1 to win the Gold Medal! 🥇
Successfully defends the Asian title! 💪
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