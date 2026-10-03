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హాకీలో భారత్​కు గోల్డ్ మెడల్- ఫైనల్​లో మలేసియాపై భారత్ గ్రాండ్ విక్టరీ

గోల్డ్ మెడల్ నెం 21- ఫైనల్​లో మలేసియాపై విజయం సాధించిన భారత్- ఆసియా గేమ్స్ 2026

Hockey Gold Medal
ఇండియా హాకీ టీమ్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2026 at 5:36 PM IST

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Hockey Gold Medal : భారత పురుషుల హాకీ జట్టు ఆసియా క్రీడల ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. శనివారం మలేసియాతో జరిగిన ఫైనల్​లో 5-1 తేడాతో నెగ్గి పసిడి పతకం సాధించింది. ఈ విజయంతో 2028 లాస్ ఏంజిలెస్​ ఒలింపిక్స్​కు కూడా టీమ్ఇండియా అర్హత సాధించింది. తాజా పతకంతో ఈ ఆసియా గేమ్స్​లో భారత్​ గోల్డ్​ మెడల్ సంఖ్య 21కు చేరింది.

ఈ గోల్డ్ మెడల్​తో భారత్ పతకాల పట్టికలో నాలుగో స్థానానికి దుసుకెళ్లింది. మొత్తం మన అథ్లెట్లు 85 పతకాలు సాధించారు. ఇందులో 21 పసిడి కాగా, 27 రతజాలు, 37 కాంస్యాలు ఉన్నాయి.

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HOCKEY GOLD MEDAL
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