థ్రిల్లింగ్ మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్పై భారత్ విజయం- గోల్డ్ మెడల్కు ఇంకొక్క అడుగే
ఆసియా క్రీడల పురుషుల హాకీ సెమీ-ఫైనల్ - పాకిస్థాన్ను ఓడించి ఫైనల్కు చేరిన భారత జట్టు
భారత హాకీ జట్టు (Source : IANS)
Published : October 1, 2026 at 3:07 PM IST
Ind vs Pak Hockey : ఆసియా క్రీడల్లో భారత హాకీ జట్టు ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. గురువారం పాకిస్థాన్తో జరిగిన సెమీ ఫైనల్లో పాకిస్థాన్పై భారత్ 4-3 తేడాతో ఉత్కంఠభరిత విజయం సాధించింది. దీంతో భారత పురుషుల హాకీ జట్టు ఫైనల్కు చేరింది. ఈ విజయంతో కనీసం రజత పతకం ఖరారైంది. ఇక ఫైనల్లో మలేసియా - దక్షిణ కొరియా మధ్య జరిగే మరో సెమీఫైనల్ విజేతతో భారత్ ఫైనల్లో తలపడనుంది.
TBH, it was a way below-par performance!— The Khel India (@TheKhelIndia) October 1, 2026
We should have played much better and won the match comfortably.
A lot to work on!!! https://t.co/GKQDRDyx8c