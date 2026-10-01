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థ్రిల్లింగ్ మ్యాచ్​లో పాకిస్థాన్​పై భారత్ విజయం- గోల్డ్ మెడల్​కు ఇంకొక్క అడుగే

ఆసియా క్రీడల పురుషుల హాకీ సెమీ-ఫైనల్ - పాకిస్థాన్‌ను ఓడించి ఫైనల్‌కు చేరిన భారత జట్టు

Ind vs Pak Hockey
భారత హాకీ జట్టు (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2026 at 3:07 PM IST

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Ind vs Pak Hockey : ఆసియా క్రీడల్లో భారత హాకీ జట్టు ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లింది. గురువారం పాకిస్థాన్​తో జరిగిన సెమీ ఫైనల్‌లో పాకిస్థాన్‌పై భారత్ 4-3 తేడాతో ఉత్కంఠభరిత విజయం సాధించింది. దీంతో భారత పురుషుల హాకీ జట్టు ఫైనల్‌కు చేరింది. ఈ విజయంతో కనీసం రజత పతకం ఖరారైంది. ఇక ఫైనల్‌లో మలేసియా - దక్షిణ కొరియా మధ్య జరిగే మరో సెమీఫైనల్ విజేతతో భారత్​ ఫైనల్​లో తలపడనుంది.

TAGGED:

IND VS PAK HOCKEY
ఆసియా క్రీడల్లో హాకీ ఫైనల్
ఇండియా VS పాకిస్థాన్ హాకీ మ్యాచ్
ASIAN GAMES 2026

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