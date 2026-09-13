'నా దారికి అడ్డు రావొద్దు- ఆ ఘటనను మరిచిపోను'- స్మృతి మంధాన కామెంట్స్
పాడ్కాస్ట్లో పాల్గొన్న స్మృతి మంధాన - తన లైఫ్, క్యారెక్టర్పై ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు షేర్ చేసుకున్న క్రికెటర్
Published : September 13, 2026 at 3:56 PM IST
Smriti Mandhana : టీమ్ఇండియా స్టార్ క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన కెరీర్లో ఇప్పటికే అనేక రికార్డులు సాధించింది. రీసెంట్గా మహిళల అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో మూడు ఫార్మాట్లలో కలిపి అత్యధిక పరుగులు బాదిన ప్లేయర్గా రికార్డులకెక్కింది. అయితే ప్రొఫెషనల్ కెరీర్లో దూసుకుపోతున్న మంధానకు, గతేడాది మాత్రం వ్యక్తిగత జీవితంలో ప్రేమ, వివాహం రద్దు కావడం వల్ల ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. అయినప్పటికీ ఆ ప్రభావాన్ని కెరీర్పై పడనివ్వలేదు. అయితే రీసెంట్గా ఆమె ఓ పాడ్కాస్ట్లో పాల్గొంది. అందులో హోస్ట్ అడిగిన ఓ ప్రశ్నకు మంధాన ఎమోషనల్ అయ్యింది. ఇది ఆమె మ్యారెజ్ బ్రేకప్ గురించే అని నెటిజన్లు భావిస్తున్నారు. ఇంతకీ ఆ హోస్ట్ అడిగిన ప్రశ్న ఏంటి? అందుకు మంధాన ఏం సమాధానం చెప్పింది? చూద్దాం!
అత్యంత కఠినమైన రాత్రి ఏది?
'తన కెరీర్లో అత్యంత కఠినమైన రాత్రి ఏది?' అని హోస్ట్ మంధానను అడిగారు. దీనికి ఆమె తాను కేవలం క్రికెట్ గురించే మాట్లాడతానని చెప్పింది. ఆ తర్వాత కాసేపు ఆలోచించి, 'వరల్డ్కప్ ఓటమి' అని చెప్పింది. అయితే అది ఏ వరల్డ్కప్, ఏ సీజన్ అని క్లారిటీగా చెప్పలేదు. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో ఆమె ఫేస్లో నిరాశ కనిపించింది. దీంతో 'వివాహం రద్దైన సంగతి గుర్తొచ్చిందేమో. దానివల్ల మానసికంగా బాధపడింది. ఇప్పుడు ఆ సంఘటన గుర్తొచ్చి బాధపడినట్లు ఉంటుంది' అని అని అనుకుంటున్నారు. ఇక వరల్డ్కప్తోపాటు కొవిడ్నాటి రోజులు కూడా తనకు కూడా అత్యంత కఠినమైందిగా మంధాన పేర్కొంది.
నువ్వు ఏడుస్తావా?- చివరిసారిగా ఎప్పుడు ఏడ్చావు?
ఆ తర్వాత మంధానకు హోస్ట్ మరో ప్రశ్న అడిగారు. 'నువ్వు ఏడుస్తావా? చివరిసారిగా ఎప్పుడు ఏడ్చావు?' అని ప్రశ్నించాడు. 'బాత్రూమ్లో స్నానం చేస్తుండగా లేదంటే నాకు అత్యంత దగ్గరైన వ్యక్తుల ముందు మాత్రమే ఏడుస్తాను' అని నవ్వుతూ చెప్పింది. ఆ తర్వాత 'చివరిసారిగా ఎప్పుడు ఏడ్చానో నాకు గుర్తులేదు. అయితే నేను నా పర్సనల్ లైఫ్ కోసం అస్సలు ఏడవను. కానీ, సినిమాలకు ఎక్కువగా కనెక్ట్ అవుతాను. సినిమాల్లో ఎమోషన్స్కు ఏడుస్తాను. రీసెంట్గా ముసాఫిర్ కేఫ్ అనే వెబ్సిరీస్ చూశాను. అందులోని భావోద్వేగాలు నా కళ్లలో నీళ్లు తెప్పించాయి' రిప్లై ఇచ్చింది. దీంతో మంధానతో ఏదో చెప్పించడానికే హోస్ట్ ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నడని నెటిజన్లు ఎక్స్లో పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు.
Raj Shamani was trying hard to make Smriti Mandhana spill something about her last relationship.— Gagan Choudhary (@trigguuuu) September 13, 2026
But Smriti Mandhana kept beating around the bush 😂 pic.twitter.com/JkecLILgTi
క్షమిస్తాను కానీ, మరిచిపోను
ఆ క్రమంలోనే తన క్యారెక్టర్పై మంధాన ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేసింది. తాను ఎవరిపైనా ప్రతీకారం తీర్చుకునే వ్యక్తి కాదని, అలా అని తనకు చెడు చేస్తే అస్సలు మర్చిపోనని చెప్పింది. 'నాకు ఎవరు కూడా దగ్గర వాళ్లలాగా అనిపించరు. సాధారణంగానే నాకు కోపం ఎక్కువ. అందుకే 'నాతో పెట్టుకోకండి' అనే ధోరణిలో ఉండేదాన్ని. నేను ఎవరి దారికీ అడ్డుపడను. అలాగే నా దారికి కూడా ఎవరూ అడ్డు రావద్దని కోరుకుంటాను. నేను ప్రతీకారం తీర్చుకునే వ్యక్తిని కాదు. అలాగని నాకు చెడు చేస్తే అస్సలు మరిచిపోను. మనుషులను క్షమిస్తా కానీ, వాళ్లు నాకు చేసిన దానిని మర్చిపోను' అని ఆమె పేర్కొంది.
US ఓపెన్ విజేతగా రిబకినా- ఫైనల్లో ఓటమితో రాకెట్ను నేలకేసి కొట్టిన సబలెంక
కార్లు డైరెక్ట్గా బెడ్రూమ్ వరకు- బిహార్లో 'అమెరికన్ హౌస్'- లగ్జరీ ఇల్లు కొనే ప్లాన్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ!