గ్రాండ్గా కుల్దీప్ యాదవ్ పెళ్లి- హాజరైన తిలక్, చాహల్, రింకు సింగ్
గ్రాండ్గా కుల్దీప్ యాదవ్ పెళ్లి- హాజరైన క్రీడా ప్రముఖులు
Published : March 14, 2026 at 9:55 PM IST
Kuldeep Yadav Marriage : టీమ్ఇండియా స్టార్ స్పిన్నర్, వరల్డ్కప్ విజేత కుల్దీప్ యాదవ్ వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టాడు. తన చిన్ననాటి మిత్రురాలు వన్షికను కుల్దీప్ పెళ్లి చేసుకున్నాడు. శనివారం (మార్చి 14) ఉత్తరాఖండ్ ముస్సోరీలోని ఓ ప్రైవేట్ హోటల్లో వీళ్ల పెళ్లి జరిగింది. ఈ వేడుకకు టీమ్ఇండియా క్రికెటర్లు రింకు సింగ్, యుజ్వేంద్ర చాహల్, తిలక్ వర్మ తదితరులు హాజరైయ్యారు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. సెలబ్రిటీలు, అభిమానులు కుల్దీప్కు శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు.
కాగా, కుల్దీప్- వన్షిక పెళ్లి వేడుకలు రెండు రోజుల ముందే ప్రారంభమయ్యాయి. హల్దీ, సంగీత్ వేడుకలు ఘనంగా జరగ్గా తాజాగా వివాహం పూర్తైంది. ఈ వేడుకల్లో చాహల్ పాల్గొన్నాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు తన సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశాడు. ఇక గతేడాది జూన్లో కుల్దీప్ - వన్షిక ఎంగేజ్మెంట్ జరిగింది. ఖ్నవూలోని ఓ ప్రైవేట్ హోటల్లో ఈ ఈవెంట్ జరిగింది. కుటుంబ సభ్యులు, అతికొద్ది మంది సన్నిహితుల సమక్షంలో ఉంగరాలు మార్చుకున్నారు. అయితే కాన్పుర్కు చెందిన వన్షిక, కుల్దీప్కు చిన్నానాటి మిత్రురాలు.
World champion Indian cricket team’s star spinner Kuldeep Yadav tied the knot with Vanshika today in Mussoorie, Uttarakhand. pic.twitter.com/kCcIAJ9a1d— ANI (@ANI) March 14, 2026
#WATCH | Visuals from the wedding festivities of Indian cricket team's World Cup-winning star spinner Kuldeep Yadav and Vanshika in Mussoorie, Uttarakhand.— ANI (@ANI) March 14, 2026
