గ్రాండ్​గా కుల్దీప్ యాదవ్ పెళ్లి- హాజరైన తిలక్, చాహల్, రింకు సింగ్

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 14, 2026 at 9:55 PM IST

Kuldeep Yadav Marriage : టీమ్ఇండియా స్టార్ స్పిన్నర్, వరల్డ్​కప్ విజేత కుల్దీప్ యాదవ్ వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టాడు. తన చిన్ననాటి మిత్రురాలు వన్షికను కుల్దీప్ పెళ్లి చేసుకున్నాడు. శనివారం (మార్చి 14) ఉత్తరాఖండ్​ ముస్సోరీలోని ఓ ప్రైవేట్ హోటల్​లో వీళ్ల పెళ్లి జరిగింది. ఈ వేడుకకు టీమ్ఇండియా క్రికెటర్లు రింకు సింగ్, యుజ్వేంద్ర చాహల్, తిలక్ వర్మ తదితరులు హాజరైయ్యారు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి. సెలబ్రిటీలు, అభిమానులు కుల్దీప్​కు శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు.

కాగా, కుల్దీప్- వన్షిక పెళ్లి వేడుకలు రెండు రోజుల ముందే ప్రారంభమయ్యాయి. హల్దీ, సంగీత్ వేడుకలు ఘనంగా జరగ్గా తాజాగా వివాహం పూర్తైంది. ఈ వేడుకల్లో చాహల్ పాల్గొన్నాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు తన సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశాడు. ఇక గతేడాది జూన్​లో కుల్దీప్ - వన్షిక ఎంగేజ్​మెంట్ జరిగింది. ఖ్​నవూలోని ఓ ప్రైవేట్ హోటల్​లో ఈ ఈవెంట్ జరిగింది. కుటుంబ సభ్యులు, అతికొద్ది మంది సన్నిహితుల సమక్షంలో ఉంగరాలు మార్చుకున్నారు. అయితే కాన్పుర్​కు చెందిన వన్షిక, కుల్దీప్​కు చిన్నానాటి మిత్రురాలు.

