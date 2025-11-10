భారత్ను వరల్డ్ కప్ ఫైనల్స్కు తీసుకెళ్లిన కెప్టెన్లు- 50ఏళ్లలో ఆరుగురే!
భారత్ను వన్డే వరల్డ్ కప్ ఫైనల్స్కు తీసుకెళ్లిన కెప్టెన్లు వీళ్లే!
Indian Captains ODI World Cup : క్రికెట్లో వరల్డ్ కప్ గెలవడం అనేది ప్రతీ కెప్టెన్కు ఒక కల. అది పురుషుల క్రికెట్ అయినా, మహిళల టోర్నీ అయినా. వంద కోట్ల మంది ఆశలను మోస్తూ, జట్టును నడిపించి, ఫైనల్ వరకు తీసుకెళ్లడం అంటే మాటలు కాదు. 1975 నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగిన పురుషుల, మహిళల వన్డే వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో, టీమ్ఇండియా ఎన్నోసార్లు ఆ అద్భుతానికి దగ్గరగా వచ్చింది. కానీ, ఆరుగురు కెప్టెన్లు మాత్రమే టీమ్ఇండియాను వన్డే వరల్డ్కప్ టోర్నమెంట్లో ఫైనల్దాకా తీసుకెళ్లారు. ఆరుగురిలో ముగ్గురు కెప్టెన్లే భారత్ను విశ్వవిజేతగా నిలుపగలిగారు. మరి టీమ్ఇండియా మహిళల, పురుషుల జట్టును తుదిపోరు దాకా తీసుకెళ్లిన సారథులు ఎవరో చూసేద్దాం!
తొలి వరల్డ్ కప్
భారత్ క్రికెట్ చరిత్రలో మొదటి అద్భుతం ఇది. 1983లో, అసలు ఎవరికీ అంచనాలు లేని టైమ్లో, కపిల్ దేవ్ నాయకత్వంలోని భారత జట్టు ఏకంగా ఫైనల్కు చేరింది. ఫైనల్లో అప్పటి కింగ్స్, వెస్టిండీస్ను ఢీకొట్టింది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసి 183 పరుగులకే ఆలౌట్ అయినా, ఆ తర్వాత 'కపిల్ డెవిల్స్' చేసిన బౌలింగ్ మ్యాజిక్కు, వివ్ రిచర్డ్స్ క్యాచ్కు చరిత్ర సలాం కొట్టింది. వెస్టిండీస్ను చిత్తు చేసి, టీమ్ఇండియాకు మొదటి వరల్డ్ కప్ అందించిన గ్రేట్ కెప్టెన్గా కపిల్ దేవ్ రికార్డుల్లో నిలిచిపోయారు.
20 ఏళ్ల నిరీక్షణ- 'దాదా' మ్యాజిక్
కపిల్ అద్భుతం తర్వాత, మళ్లీ టీమ్ఇండియా ఫైనల్ చేరడానికి 20 ఏళ్లు పట్టింది. 2003లో సౌరభ్ గంగూలీ నాయకత్వంలో, టీమ్ఇండియా ఒక కొత్త ఫైటింగ్ స్పిరిట్తో టోర్నీలో అదరగొట్టింది. సచిన్, సెహ్వాగ్, నెహ్రా ఇలా ప్రతీ ఒక్కరూ చెలరేగడంతో ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. కానీ, ఫైనల్లో అప్పటికే హ్యాట్రిక్ విజయాలతో ఉన్న ఆస్ట్రేలియా చేతిలో భారత్ దారుణంగా ఓడిపోయింది. గంగూలీ కెప్టెన్గా కప్ గెలవకపోయినా, ఫైనల్ వరకు తీసుకెళ్లిన 'దాదా'గా నిలిచిపోయాడు.
ఒకే ఒక్క 'రాణి'- రెండుసార్లు ఫైనల్!
మహిళల క్రికెట్లో ఈ రికార్డు కేవలం మిథాలీ రాజ్ పేరు మీదే ఉంది.టీమ్ ఇండియాను రెండుసార్లు వన్డే వరల్డ్ కప్ ఫైనల్స్కు తీసుకెళ్లిన ఏకైక కెప్టెన్ మిథాలీ రాజ్. 2005లో ఆస్ట్రేలియా చేతిలో ఓడిపోయి రన్నరప్గా నిలిచాం. ఆ తర్వాత, 12 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత, 2017లో ఇంగ్లాండ్లో జరిగిన వరల్డ్ కప్లో మరోసారి జట్టును ఫైనల్కు చేర్చింది. ఆ ఫైనల్లోనూ భారత్కు నిరాశ మిగిలింది. ఇంగ్లాండ్ చేతిలో 9 పరుగుల స్వల్ప తేడాతో ఓడిపోయింది. రెండుసార్లు కప్ మిస్ అయినా, మిథాలీ మాత్రం మహిళల జట్టుకు లెజెండరీ కెప్టెన్గా మిగిలిపోయింది.
28 ఏళ్ల తర్వాత- 'కెప్టెన్ కూల్' సిక్సర్
2011 ఏప్రిల్ 02. 28 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెరదించిన రోజు. సొంతగడ్డపై జరిగిన వరల్డ్ కప్లో ఎంఎస్ ధోనీ మ్యాజిక్ చేశాడు. ఒత్తిడిని చిరునవ్వుతో జయిస్తూ, జట్టును ఫైనల్కు చేర్చాడు. ఫైనల్లో శ్రీలంకపై గంభీర్ అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఇక ధోనీ చివరి వరకు నిలిచి, ఆ ఐకానిక్ సిక్సర్తో ఇండియాకు రెండో వరల్డ్ కప్ అందించాడు. కపిల్ దేవ్ తర్వాత భారత్కు వన్డే వరల్డ్ కప్ అందించిన రెండో కెప్టెన్గా ధోనీ చరిత్ర సృష్టించాడు.
అన్నీ గెలిచినా- ఫైనల్లో ఓటమి
2023 వరల్డ్ కప్- ప్రతీ టీమ్ఇండియా క్రికెట్ ఫ్యాన్కు ఇది మర్చిపోలేని గాయం. రోహిత్ శర్మ కెప్టెన్సీలో టీమ్ఇండియా ఆడిన తీరు అద్భుతం. టోర్నీ మొత్తం వరుసగా 10 మ్యాచ్లు గెలిచి, ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఓడిపోకుండా ఫైనల్కు చేరింది. దీంతో మూడో కప్ పక్కా అని అందరూ ఫిక్స్ అయ్యారు. కానీ, అహ్మదాబాద్లో జరిగిన ఫైనల్లో మళ్లీ ఆస్ట్రేలియా చేతిలోనే బారత్కు ఓటమి తప్పలేదు. రోహిత్ కెప్టెన్సీ అద్భుతమే అయినా, కప్ మాత్రం అందని ద్రాక్షగానే మిగిలింది.
112 ఏళ్ల కలను నెరవేర్చిన 'కౌర్' సేన
పురుషుల జట్టు 2023లో మిస్ చేసుకున్న కలను, మహిళల జట్టు 2025లో సొంతగడ్డపై సాధించి చూపించింది. హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ నాయకత్వంలోని భారత జట్టు, 112 ఏళ్ల మహిళల క్రికెట్ చరిత్రలో తొలిసారి వరల్డ్ కప్ గెలిచి చరిత్ర సృష్టించింది. 2017లో ఫైనల్లో 9 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయి కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న అదే జట్టు, 2025లో నవీ ముంబయిలో సౌతాఫ్రికాను ఓడించి విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. దీంతో భారత్కు వరల్డ్ కప్ అందించిన మూడో కెప్టెన్గా కపిల్, ధోనీ సరసన హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ నిలిచిపోయింది.