ETV Bharat / sports

కామన్వెల్త్ రింగ్‌లో భారత్ బాక్సింగ్ పంచ్- 39 పతకాలతో మన అథ్లెంట్స్ అదుర్స్

కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 2026లో భారత్ అథ్లెట్ల అద్భుత ప్రదర్శన- సాధారణ అథ్లెట్లు, పారా అథ్లెట్లు కలిపి 36 పతకాలతో రాణింపు- బాక్సింగ్‌లోనే ఏకంగా 7 స్వర్ణాలు, 3 రజతాలు

Glasgow 2026 Commonwealth Games
Indian Boxer Sakshi Chaudhary (ANI(X/@boxer_sakshi))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 2, 2026 at 8:04 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Glasgow 2026 Commonwealth Games : కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 2026లో భారత బాక్సర్లు అదరగొట్టారు. ఒకే ఎడిషన్‌లో 7 స్వర్ణాలు, 3 రజతాలు సాధించి 'బెస్ట్ ఎవర్' ప్రదర్శనను నమోదు చేసింది. పారా-అథ్లెట్ల రికార్డు స్థాయి ప్రదర్శనలతో కలిపి భారత్ మొత్తం 39 పతకాలను సాధించింది. కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌లో సాధారణ అథ్లెట్లు, పారా అథ్లెట్లకు ఒకేసారి పోటీలు నిర్వహిస్తారు. ఒలింపిక్ పతక విజేత లవ్లీనా బోర్గోహెయిన్ మహిళల 75 కేజీల విభాగంలో తన అనుభవాన్నంతా ఉపయోగించి రజత పతకాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకుంది. ఇక యువ బాక్సర్లు సైతం తీవ్ర ఒత్తిడిని అధిగమించి రింగ్‌లో విజయాలను నమోదు చేశారు.

భారత వెయిట్‌లిఫ్టర్, ఒలింపియన్ మీరాబాయి చాను గ్లాస్గో వేదికపై తన ప్రతిభతో అదరగొట్టింది. మహిళల వెయిట్‌లిఫ్టింగ్ విభాగంలో భారత్‌కు మొదటి స్వర్ణ పతకాన్ని అందించింది. అంతేకాకుండా కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌లో వరుసగా మూడో స్వర్ణ పతకాన్ని గెలుచుకుని చారిత్రక 'హ్యాట్రిక్' విజయాన్ని పూర్తి చేసుకుంది. పురుషుల 60 కేజీల విభాగంలో వెయిట్‌లిఫ్టర్ రిషికాంత్ సింగ్ అద్భుత ప్రదర్శన చేశాడు. స్నాచ్ ఈవెంట్‌లో సరికొత్త కామన్వెల్త్ గేమ్స్ రికార్డును నెలకొల్పి రజత పతకాన్ని గెల్చుకున్నాడు. ఈ గేమ్స్‌లో పతకం గెలుచుకున్న తొలి దివ్యాంగుడు కాని అథ్లెట్‌గా రిషికాంత్ నిలిచాడు.

జూడోలో ఆ లోటును పూడ్చిన
కామన్వెల్త్ గేమ్స్ జూడో చరిత్రలో భారత్‌కు ఇప్పటివరకు స్వర్ణ పతకం దక్కలేదనే లోటును ఈసారి భారత అథ్లెట్లు పూడ్చివేశారు. మహిళల జూడో విభాగంలో అస్మిత అసాధారణ ప్రతిభను కనబరిచి భారత్‌కు కామన్వెల్త్ గేమ్స్ జూడో చరిత్రలోనే మొట్టమొదటి బంగారు పతకాన్ని అందించి కొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. అస్మిత ఇచ్చిన స్ఫూర్తితో కొద్దిసేపటికే భారత జూడో ప్లేయర్ హర్ష్ సింగ్ కూడా తన విభాగంలో స్వర్ణ పతకాన్ని గెలుచుకున్నాడు.

గుల్వీర్ డబుల్ ధమాకా- చోప్రాకు రజతం
ట్రాక్ అండ్ ఫీల్డ్‌లోనూ భారత అథ్లెట్లు పతకాల పంట పండించారు. ఒకే కామన్వెల్త్ గేమ్స్ ఎడిషన్‌లో అథ్లెటిక్స్ విభాగంలో రెండు పతకాలు సాధించిన మొదటి భారతీయ అథ్లెట్‌గా గుల్వీర్ సింగ్ రికార్డు సృష్టించాడు. పురుషుల 10,000 మీటర్ల పరుగు పందెంలో రజతం, 5,000 మీటర్ల రేసులో కాంస్య పతకాన్ని సాధించాడు. తీవ్రమైన పోటీ ఉండే డెకాథ్లాన్ విభాగంలో తేజస్విన్ శంకర్ కాంస్య పతకాన్ని గెలుచుకున్నాడు. కామన్వెల్త్ గేమ్స్ డెకాథ్లాన్‌లో భారత్‌కు పతకం రావడం ఇదే తొలిసారి. భారత స్టార్ జావెలెన్ త్రోయర్, ఒలింపిక్ ఛాంపియన్ నీరజ్ చోప్రా గ్లాస్గో 2026లో రజత పతకాన్ని కైవసం చేసుకున్నాడు. 2018 గోల్డ్ కోస్ట్ గేమ్స్‌లో స్వర్ణం సాధించిన నీరజ్, గాయం కారణంగా 2022 బర్మింగ్‌హామ్ గేమ్స్‌కు దూరమయ్యాడు. మళ్లీ గ్లాస్గో వేదికపై బరిలోకి దిగి భారత్‌కు రజతాన్ని అందించడం ద్వారా తన రెండో కామన్వెల్త్ పతకాన్ని ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.

పారా విభాగంలో సరికొత్త రికార్డులు
ఈ మెగా టోర్నీలో భారత పారా- క్రీడాకారులు ఊహించని రీతిలో రాణించి పతకాల వేటలో ముందున్నారు. పారా- స్పోర్ట్స్ విభాగంలో భారత్ ఇప్పటివరకు తన అత్యుత్తమ ప్రదర్శనతో 7 పతకాలను (3 స్వర్ణాలు, 2 రజతాలు, 2 కాంస్యాలు) సాధించింది. భారత పారా పవర్‌లిఫ్టర్ జాండు కుమార్ కాంస్య పతకం సాధించాడు. పారా అథ్లెటిక్స్ విభాగంలో భారత క్రీడాకారులు ఏకంగా 6 పతకాలు (3 స్వర్ణాలు, 2 రజతాలు, 1 కాంస్యం) గెలుచుకున్నారు. దీంతో గత రెండు దశాబ్దాలుగా కామన్వెల్త్ పారా అథ్లెటిక్స్‌లో పతకం కోసం పడుతున్న నిరీక్షణకు తెరపడింది. కామన్వెల్త్ గేమ్స్ చరిత్రను పరిశీలిస్తే, భారత్‌కు అత్యుత్తమ ప్రదర్శన 2010లో దిల్లీ వేదికగా నమోదైంది. సొంతగడ్డపై జరిగిన ఆ గేమ్స్‌లో భారత్ ఏకంగా 101 పతకాలు (39 స్వర్ణాలు, 26 రజతాలు, 36 కాంస్యాలు) సాధించి పతకాల పట్టికలో ఆస్ట్రేలియా తర్వాతి స్థానంలో నిలిచి చారిత్రక రెండో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌లో భారత్ 100 దాటి పతకాలు సాధించడం ఇప్పటివరకు అదే తొలిసారి, చివరిసారి.

కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌లో భారత్​కు పతకాల పంట- ఒక్క​ బాక్సింగ్‌లోనే ఐదు స్వర్ణాలు

CWG 2026లో డబుల్‌ ధమాకా- నీరజ్‌కు రజతం, యశ్‌వీర్‌కు కాంస్యం- జూడోలో స్వర్ణాలు

TAGGED:

CWG INDIA MEDAL TALLY
INDIAN BOXERS MEDALS
INDIA PARA SPORTS
GOLD MEDALS IN CWG
GLASGOW 2026 COMMONWEALTH GAMES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.