భారత్కు బాక్సింగ్లో తొలి స్వర్ణం - 54 కిలోల విభాగంలో సత్తా చాటిన ప్రీతి పవార్
కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో బాక్సింగ్లో భారత్కు తొలి స్వర్ణం - 54 కిలోల మహిళల బాక్సింగ్ విభాగంలో స్వర్ణం గెలుపొందిన ప్రీతి పవార్
PREETI PAWAR Won Gold Medal (Source: ANI)
Published : August 1, 2026 at 4:06 PM IST
India First Gold Medal In Boxing: కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో భారత్కు మరో స్వర్ణ పతకం లభించింది. మహిళల బాక్సింగ్ 54 కిలోల విభాగంలో ప్రీతి పవార్ పసిడి పతకం సాధించింది. ఫైనల్లో ఆమె కెనడాకు చెందిన స్కార్లెట్ డెల్గాడోను చిత్తుగా ఓడించింది. గ్లాస్గో వేదికగా జరుగుతున్న కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో బాక్సింగ్ విభాగంలో భారత్కు ఇదే తొలి స్వర్ణ పతకం కావడం విశేషం.
PREETI PAWAR IS BOXING 54KG COMMONWEALTH GAMES CHAMPION 🇮🇳🥇 pic.twitter.com/q4qq8pSBVs— The Khel India (@TheKhelIndia) August 1, 2026