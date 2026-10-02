ETV Bharat / sports

పర్వీన్ హుడా సంచలనం- బాక్సింగ్​లో భారత్​కు రెండో గోల్డ్ మెడల్

ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ ఖాతాలో మరో పసిడి పతకం- బాక్సింగ్​లో స్వర్ణం ముద్దాడిన పర్వీన్ హుడా

PARVEEN HOODA
పర్విన్ హుడా (ఫైల్) (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2026 at 2:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Asian Games 2026 Boxing : ఆసియా క్రీడల్లో భారత్​కు బాక్సింగ్ విభాగంలో మరో స్వర్ణ పతకం వచ్చింది. 65 కేజీల బాక్సింగ్ విభాగంలో భారత బాక్సర్ పర్వీన్ హుడా పసిడి పతకం ముద్దాడింది. ఫైనల్​లో చైనీస్ తైపీకి చెందిన చెన్ నిన్ చెన్​ను పర్వీన్ 3-2 తేడాతో థ్రిల్లింగ్ విక్టరీ కొట్టింది. దీంతో ఆసియా క్రీడల చరిత్రలో బాక్సింగ్ విభాగంలో పసిడి సాధించిన భారత మూడో అథ్లెట్​గా పర్విన్ అరుదైన ఘనత సాధించింది. కాగా తాజా పతకంతో ఈ 2026 ఆసియా గేమ్స్​లో భారత్ ఖాతాలో 13 గోల్డ్ మెడల్స్ చేరాయి.

అంతకుముందు శుక్రవారం ఉదయమే బాక్సింగ్ 75 కేజీల విభాగంలో లవ్లీనా బోర్గొహెయిన్​ కూడా పసిడి ముద్దాడింది. దీంతో ఆసియా గేమ్స్​లో 12ఏళ్ల తర్వాత బాక్సింగ్​లో పసిడి పతకం నెగ్గిన భారత మహిళా అథ్లెట్​గా లవ్లీనా రికార్డు కొట్టింది. ఈ విభాగంలో భారత్​కు మొట్టమొదటి గోల్డ్ మెడల్ 2014లో వచ్చింది. 51 కేజీల ఈవెంట్​లో మెరీకోమ్ స్వర్ణ పతకం దక్కించుకుంది. ఇక 12ఏళ్ల తర్వాత ఒకేరోజు బాక్సింగ్​లో రెండు గోల్డ్ మెడల్స్ రావడంతో ఫ్యాన్స్ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.

TAGGED:

ASIAN GAMES 2026 GOLD MEDALS
ఆసియా గేమ్స్​ భారత్ గోల్డ్ మెడల్స్
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.