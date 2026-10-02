పర్వీన్ హుడా సంచలనం- బాక్సింగ్లో భారత్కు రెండో గోల్డ్ మెడల్
ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ ఖాతాలో మరో పసిడి పతకం- బాక్సింగ్లో స్వర్ణం ముద్దాడిన పర్వీన్ హుడా
Published : October 2, 2026 at 2:53 PM IST
Asian Games 2026 Boxing : ఆసియా క్రీడల్లో భారత్కు బాక్సింగ్ విభాగంలో మరో స్వర్ణ పతకం వచ్చింది. 65 కేజీల బాక్సింగ్ విభాగంలో భారత బాక్సర్ పర్వీన్ హుడా పసిడి పతకం ముద్దాడింది. ఫైనల్లో చైనీస్ తైపీకి చెందిన చెన్ నిన్ చెన్ను పర్వీన్ 3-2 తేడాతో థ్రిల్లింగ్ విక్టరీ కొట్టింది. దీంతో ఆసియా క్రీడల చరిత్రలో బాక్సింగ్ విభాగంలో పసిడి సాధించిన భారత మూడో అథ్లెట్గా పర్విన్ అరుదైన ఘనత సాధించింది. కాగా తాజా పతకంతో ఈ 2026 ఆసియా గేమ్స్లో భారత్ ఖాతాలో 13 గోల్డ్ మెడల్స్ చేరాయి.
అంతకుముందు శుక్రవారం ఉదయమే బాక్సింగ్ 75 కేజీల విభాగంలో లవ్లీనా బోర్గొహెయిన్ కూడా పసిడి ముద్దాడింది. దీంతో ఆసియా గేమ్స్లో 12ఏళ్ల తర్వాత బాక్సింగ్లో పసిడి పతకం నెగ్గిన భారత మహిళా అథ్లెట్గా లవ్లీనా రికార్డు కొట్టింది. ఈ విభాగంలో భారత్కు మొట్టమొదటి గోల్డ్ మెడల్ 2014లో వచ్చింది. 51 కేజీల ఈవెంట్లో మెరీకోమ్ స్వర్ణ పతకం దక్కించుకుంది. ఇక 12ఏళ్ల తర్వాత ఒకేరోజు బాక్సింగ్లో రెండు గోల్డ్ మెడల్స్ రావడంతో ఫ్యాన్స్ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.
PARVEEN HOODA WINS BOXING GOLD AT THE ASIAN GAMES 2026! 🥇🇮🇳— The Khel India (@TheKhelIndia) October 2, 2026
- 3rd Indian Women’s Boxer ever to win the Asian Games boxing Gold Medal!!!!
13TH GOLD FOR INDIA AT ASIAN GAMES! pic.twitter.com/icpive8h8d