'గల్లీ ఫుట్బాల్' వ్యాఖ్యలపై చెలరేగిన వివాదం- క్లారిటీ ఇచ్చిన మేరీకోమ్
మరోసారి వైవాహిక బంధం గురించి మాట్లాడిన మేరీకోమ్- ఆమె మాటలు వక్రీకరించారని వెల్లడి- సోషల్ మీడియా వేదిక ద్వారా క్లారిటీ ఇచ్చిన బాక్సర్
Published : February 2, 2026 at 10:32 AM IST
Mary kom On Her Ex Husband : భారత ప్రముఖ బాక్సర్ మేరీకోమ్ మరోసారి తన వైవాహిక బంధం గురించి మాట్లాడింది. గతేడాది మాజీ భర్తపై ఆరోపణలు చేసే క్రమంలో ఆమె మాట్లాడిన మాటలను కొందరు వక్రీకరిస్తున్నారని చెప్పింది. ఆ వ్యాఖ్యలు పూర్తిగా తన తన మాజీ భర్తను ఉద్దేశించి మాత్రమే వ్యాఖ్యలు చేశానని, ఇంకెవరినీ బాధపెట్టాలని చేసింది కాదని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో వీడియో షేర్ చేసింది.
అందులో, చాలా ఏళ్ల పాటు తన వైవాహిక బంధం సజావుగానే సాగిందని మేరీకోమ్ తెలిపింది. అయితే తన భర్త తనను ఆర్థికంగా మోసగించారని చెప్పింది. ఆ తర్వాతే తమ మధ్య మనస్పర్థలు వచ్చాయని మేరీకోమ్ వెల్లడించింది. ఈ విషయంలో గతంలో తాను చేసిన వ్యాఖ్యలను కొందరు వక్రీకరించారని పేర్కొంది. తన వ్యాఖ్యల పట్ల ఎవరైనా బాధపడితే క్షమించాలంటూ ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్టు పెట్టింది. తన మాజీ భర్తను ఉద్దేశించి మాత్రమే వ్యాఖ్యలు చేశానని, ఇతరులను కాదని స్పష్టంచేశారు.
మాజీ భర్తపై చేసిన కామెంట్స్
గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న మేరీకోమ్ తన మాజీ భర్తపై ఆరోపణలు చేసింది. అతడు 'గల్లీ ఫుట్బాల్' (Gali Football) ఆటగాడని పేర్కొంది. 'అనేక మందిలాగే అతడు కూడా గల్లీల్లోనే ఫుట్బాల్ ఆడతాడు. అంతమాత్రాన అతను బైచుంగ్ భూటియా, సునీల్ ఛెత్రి అవ్వలేడు. కెరీర్లో అసలు సక్సెస్ అవ్వలేడు' అని మేరీకోమ్ తీవ్ర స్థాయిలో ఆరోపణలు చేసింది. అయితే ఇందులో 'గల్లీ ఫుట్బాల్' అనే వ్యాఖ్యల వల్ల కొందరి మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో ఇది కాంట్రవర్సీ అయ్యింది. ఈ వ్యాఖ్యలపై మేరీకోమ్ తాజాగా క్లారిటీ ఇస్తూ, క్షమాపణలు కోరింది.