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చెలరేగిన భారత బౌలర్లు- న్యూజిలాండ్ ఆలౌట్

India vs New Zealand : రెండో వన్డేలోనూ భారత బౌలర్లు నిప్పులు చెరిగారు. దీంతో కివీస్ 134 పరుగులకే ఆలౌటైంది.

New Zealand vs India
భారత్ - న్యూజిలాండ్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 7, 2026 at 11:59 AM IST

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వెల్లింగ్టన్ వేదికగా జరిగిన రెండో వన్డేలో భారత బౌలర్లు విజృంభించారు. టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్​కు దిగిన న్యూజిలాండ్​కు చుక్కలు చూపించారు. 41 ఓవర్లలో కివీస్ 134 పరుగులకే ఆలౌటైంది. డారిల్ మిచెల్ (55 పరుగులు), మిచెల్ శాంట్నర్ (31 పరుగులు) ఇద్దరే చెప్పుకోదగ్గ స్కోర్లు చేశారు. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో గుర్నూర్ బ్రార్ 4 వికెట్లతో చెలరేగగా, ఆకిబ్ నబీ, అక్షర్ పటేల్, అన్షుల్ కంబోజ్ తలో 2 వికెట్లు పడగొట్టారు.

వర్షం కారణంగా ఆట గంటసేపు ఆలస్యంగా ప్రారంభమైంది. దీంతో ఇరువైపులా మూడు ఓవర్లు కోత పడింది. దీంతో 47 ఓవర్లకే మ్యాచ్ జరుగుతుంది.

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NEW ZEALAND VS INDIA

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