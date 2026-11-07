చెలరేగిన భారత బౌలర్లు- న్యూజిలాండ్ ఆలౌట్
India vs New Zealand : రెండో వన్డేలోనూ భారత బౌలర్లు నిప్పులు చెరిగారు. దీంతో కివీస్ 134 పరుగులకే ఆలౌటైంది.
భారత్ - న్యూజిలాండ్ (Source : IANS)
Published : November 7, 2026 at 11:59 AM IST
వెల్లింగ్టన్ వేదికగా జరిగిన రెండో వన్డేలో భారత బౌలర్లు విజృంభించారు. టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన న్యూజిలాండ్కు చుక్కలు చూపించారు. 41 ఓవర్లలో కివీస్ 134 పరుగులకే ఆలౌటైంది. డారిల్ మిచెల్ (55 పరుగులు), మిచెల్ శాంట్నర్ (31 పరుగులు) ఇద్దరే చెప్పుకోదగ్గ స్కోర్లు చేశారు. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో గుర్నూర్ బ్రార్ 4 వికెట్లతో చెలరేగగా, ఆకిబ్ నబీ, అక్షర్ పటేల్, అన్షుల్ కంబోజ్ తలో 2 వికెట్లు పడగొట్టారు.
వర్షం కారణంగా ఆట గంటసేపు ఆలస్యంగా ప్రారంభమైంది. దీంతో ఇరువైపులా మూడు ఓవర్లు కోత పడింది. దీంతో 47 ఓవర్లకే మ్యాచ్ జరుగుతుంది.