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'అప్పుడే అయిపోలేదు'- రెడ్​బాల్ క్రికెట్​కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చిన చాహల్

యుజ్వేంద్ర చాహల్ కీలక నిర్ణయం - ఫస్ట్ క్లాస్​ క్రికెట్​కు గుడ్​ బై- సోషల్ మీడియాలో ఎమోషనల్ పోస్ట్

Yuzvendra Chahal
యుజ్వేంద్ర చాహల్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2026 at 5:22 PM IST

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Yuzvendra Chahal Retirement : టీమ్ఇండియా బౌలర్ యుజ్వేంద్ర చాహల్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్ నుంచి రిటైర్ అవుతున్నట్లు ప్రకటించాడు. ఈ మేరకు తన నిర్ణయాన్ని సోషల్ మీడియా వేదికగా శుక్రవారం వెల్లడించాడు. అయితే అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో వన్డే, టీ20ల్లో భారత్​కు ప్రాతినిధ్యం వహించిన చాహల్ టెస్టుల్లో మాత్రం అరంగేట్రం చేయలేదు. అలా టెస్టుల్లో ఆడకుండానే రెడ్​బాల్ క్రికెట్​కు గుడ్​బై చెప్పడం గమనార్హం.

అప్పుడు అయిపోలేదు
ఈ మేరకు చాహల్ ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో ఎమోషనల్ స్టేట్​మెంట్ షేర్ చేసుకున్నాడు. తన ఆట ఇంకా ముగిసిపోలేదని పేర్కొన్నాడు. అయితే రెడ్​బాల్​కు మాత్రమే రిటైర్మెంట్ ఇవ్వడంతో అతడు టీ20, వన్డేల్లో ఇంకా కొనసాగుతాడన్నమాట! 'నేను తొలిసారి బంతి పట్టినప్పుడు నా వయసు 10ఏళ్లు. అప్పుడు కూడా నేను పట్టుకుంది ఎరుపు బంతినే. అయితే ఈ ఆటతో నాకు ఇంతటి గాఢమైన అనుబంధం ఏర్పడుతుందని అప్పుడు నేను ఊహించలేదు. నాకు 'రెడ్-బాల్ క్రికెట్ అనేది కేవలం ఒక ఫార్మాట్ కాదు. ఓర్పు, వ్యక్తిత్వ బలం, పట్టుదల, గంటల తరబడి మైదానంలో ఉంటూ ప్రతి పరుగు, ప్రతి వికెట్ కోసం పోరాడటాన్ని నేను అక్కడే నేర్చుకున్నాను. ఇది నాకు ఎంతో ఆనందాన్నిచ్చింది'

'లార్డ్స్ మైదానంలో నా చివరి ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచ్ ఆడాను. అది నాకు భావోద్వేగమైన విషయం. టెస్ట్ క్యాప్ ధరించాలన్నది ఎన్నో ఏళ్లుగా నేను కన్న కల. కానీ, అది సాకారం కాలేదు. అయినప్పటికీ, నా ప్రయాణం పట్ల సంతృప్తిగా ఉన్నాను. ఈ ఫార్మాట్‌లో నాకు లభించిన ప్రతి అవకాశానికి నేను ఎంతో కృతజ్ఞుడనై ఉంటాను. ఈ ఎరుపు బంతి జీవితంలో ఎన్నో మధురమైన జ్ఞాపకాలను అందించింది. కానీ, నా ఆట ఇంకా ముగిసిపోలేదు. దేశం తరపున ఆడాలనే తపన నాలో ఇంకా సజీవంగానే ఉంది. నాలో ఇంకా క్రికెట్ ఆడే సత్తా ఉందని నేను నమ్ముతున్నాను. వన్డే, టీ20 ఫార్మాట్లలో మళ్లీ అవకాశం దక్కించుకోవడానికి నా శాయశక్తులా కృషి చేస్తాను' అని చాహల్ పేర్కొన్నాడు. తన కేరీర్​లో మద్దతుగా నిలిచిన హరియాణా క్రికెట్ అసోసియేషన్​కు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు.

కాగా, చాహల్ 2009లో ఫస్ట్‌ క్లాస్‌ క్రికెట్‌లో అరంగేట్రం చేశాడు. అప్పుడు హరియాణా జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఈ ఫార్మాట్‌లో అతడు ఇప్పటిదాకా 49 మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. ఇందులో 148 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇక 2016లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో అరంగేట్రం చేసే అవకాశం వచ్చింది. జింబాబ్వేతో వన్డే మ్యాచ్​తో అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. 11ఏళ్ల కెరీర్​లో 72 వన్డేలు ఆడాడు. ఇందులో 121, 80 టీ20ల్లో 96 వికెట్లు పడగొట్టాడు. కానీ చాహల్​కు టెస్టుల్లో ఆడే అవకాశం మాత్రం రాలేదు. ఇక చివరిసారిగా 2023లో వెస్టిండీస్‌తో జరిగిన టీ20 సిరీస్‌తో ఆడాడు.

ఇక ఐపీఎల్​ విషయానికొస్తే, ప్రస్తుతం చాహల్ పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టులో ఉన్నాడు. 2026 సీజన్​లో 12 వికెట్లు పడగొట్టి పంజాబ్ విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించాడు. అంతకుముందు సీజన్లలో ముంబయి ఇండియన్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్లకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. 188 ఐపీఎల్ మ్యాచ్​ల్లో 233 వికెట్లు తీశాడు. ప్రస్తుతం ఐపీఎల్​లో అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన బౌలర్​గా చాహల్ టాప్​లో కొనసాగుతున్నాడు.

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