'అప్పుడు 15 ఇప్పుడు 78'- భువీ జెర్సీ నెంబర్ మార్చడం వెనుక కారణమిదే
టీమ్ఇండియాలోకి రీ ఎంట్రీ ఇవ్వడంపై భువనేశ్వర్ కుమార్ మాట్లాడాడు. ఈ ప్రయాణంలో కీలక విషయాలను తాజాగా షేర్ చేసుకున్నాడు.
Published : October 24, 2026 at 3:10 PM IST
Bhuvneshwar Kumar On His Jersey Change : భారత స్టార్ పేసర్ భువనేశ్వర్ కుమార్ తన రీ ఎంట్రీపై ఆసక్తికర విషయాలు షేర్ చేసుకున్నాడు. టీమ్ఇండియాకు దూరంగా ఉన్న నాలుగేళ్ల కాలంలో రీ ఎంట్రీ కోసమే ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టలేదని అన్నాడు. అయితే తన కమ్బ్యాక్లో కుటుంబ సభ్యుల సహకారం మాత్రం ఉందని చెప్పాడు. నాలుగేళ్ల తర్వాత న్యూజిలాండ్ టీ20 సిరీస్లో తొలి మ్యాచ్తో భువీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి రీ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఈ క్రమంలో బీసీసీఐ చిట్చాట్లో తన కమ్బ్యాక్పై పలు విషయాలు షేర్ చేసుకున్నాడు. అలాగే పునరాగమనంలో తన జెర్సీ నెంబర్ మార్చుకోవడంపైనా స్పష్టతనిచ్చాడు.
దృష్టి వర్తమానంపైనే!
జాతీయ జట్టుకు దూరమైన నాలుగేళ్ల కాలంలో భవిష్యత్ గురించి ఎలాంటి అంచనాలు పెట్టుకోకుండా వర్తమానంపైనే దృష్టి పెట్టినట్లు భువీ పేర్కొన్నాడు. అయితే తన కుటుంబం గురించి చెప్పేందుకు ఏమీ లేదన్న భువీ, రీఎంట్రీలో మాత్రం క్రెడిట్ వారికే దక్కుతుందని చెప్పాడు. 'నా కుటుంబం గురించి చెప్పడానికి పెద్దగా ఏమీ లేదు, కాకపోతే రీఎంట్రీలో క్రెడిట్ వాళ్లదే. అయితే భారత జట్టులోకి రీ ఎంట్రీ గురించి మేం ఒక్కసారి కూడా మాట్లాడుకోలేదంటే మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు! ఇప్పుడు నా ఆటపై నేను భారీగా అంచనాలేమీ పెట్టుకోలేదు. గత 3- 4ఏళ్లు ఎలా ఉన్నానో, అలాగే ఉంటాను. అప్పుడు కేవలం నా పని నేను చేసుకుంటూ వెళ్లాను. ఇప్పుడు కూడా అంతే. టీమ్ఇండియాలో భవిష్యత్ గురించి ఎప్పుడూ ఆలోచించలేదు. నావంతుగా పని చేసుకుంటూ వెళ్లిపోయా. టీమ్ఇండియాకు దూరమైనా, కష్టపడడం మాత్రం ఆపలేదు. ఈ అవకాశం అలాగే వచ్చిందేమో! ఎంతైనా భారత్కు ప్రాతినిధ్యం వహించడం ఎల్లప్పుడూ గర్వకారణమే' అని భువీ పేర్కొన్నాడు.
The end of a four-year hiatus 🙌 In this heartwarming chat, @BhuviOfficial reveals that leaving no stone unturned in preparations & the steadfast support from family made his special comeback possible 👏 - By @RajalArora Watch 🔽| #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/UcvqUJy1Q5— BCCI (@BCCI) October 24, 2026
ఐపీఎల్లోనూ అంతే!
'గత రెండు ఐపీఎల్ సీజన్లలోనూ నాపై నేను ఎలాంటి అంచనాలు పెట్టుకోకుండానే బరిలో దిగాను. అయితే ఐపీఎల్ కోసం ప్రిపేర్ అవ్వలేదని కాదు. ఫిట్నెస్, స్కిల్స్ అన్ని విధాలుగా సిద్ధమయ్యా. కానీ, జట్టుకు పూర్తి సహకారం అందించడం తప్ప, నేను ఏం సాధిస్తాననే విషయంలో మాత్రం అంచనాలు లేవు. కానీ రెండేళ్లలో రెండు ఐపీఎల్ టైటిళ్లు గెలుస్తానని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. గత నాలుగేళ్లుగా నేను భారత జట్టు జెర్సీ ధరించాలని ఎప్పుడూ ప్రయత్నించలేదు. నిజం చెప్పాలంటే, ఆ నాలుగేళ్లు ఎలా గడిచిపోయాయో కూడా నాకు తెలియదు. కానీ రీ ఎంట్రీ కోసం డొమెస్టిక్ లీగ్లను ఉపయోగించుకున్నాను. ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీ, ఐపీఎల్ లాంటి టోర్నీల్లో బరిలోకి దిగాను' అని అన్నాడు.
జెర్సీ నెంబర్ మార్పు- ఎందుకంటే?
రీ ఎంట్రీలో భువీ 78 నెంబర్ జెర్సీ ధరిస్తున్నాడు. గతంలో అతడి జెర్సీ నెంబర్ 15. అయితే ఈ 78 నెంబర్ జెర్సీ ధరించడం వెనుక ఓ లాజిక్ ఉందని భువీ చెప్పాడు. ఈ అంకెల (7,8)ను కూడితే 6 అంకె వస్తుందని చెప్పాడు. కాగా, గతంలో భువీ 15 నెంబర్ జెర్సీ ధరించేవాడు. ఆ రెండు అంకెలను కూడినా 6 అంకెనే వస్తుంది. అంటే మళ్లీ తనకు అచ్చొచ్చిన నెంబర్ జెర్సీనే భువీ ధరిస్తున్నాడన్నమాట.
ముంబయి ఇండియన్స్ హెడ్కోచ్గా పొలార్డ్- అధికారిక ప్రకటన