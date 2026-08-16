'జపాన్ ఓపెన్ కాన్ఫిడెంట్ ఇచ్చింది- ఈ టోర్నీ కోసం ఉత్సాహంగా ఉన్నా'- వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్పై పీవీ సింధు
2026 బీడబ్ల్యూఎఫ్ ప్రపంచ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ - టోర్నీ ప్రారంభానికి ముందు సింధు ప్రెస్మీట్- పతకం సాధిస్తానని ధీమా వ్యక్తం చేసిన భారత స్టార్
Published : August 16, 2026 at 2:56 PM IST
PV Sindhu Badminton Championship 2026 : 2026 బీడబ్ల్యూఎఫ్ ప్రపంచ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ సోమవారం నుంచే ప్రారంభం కానుంది. బ్యాడ్మింటన్లో అతి పెద్ద టోర్నీగా భావించే ఈ ప్రతిష్ఠాత్మకమైన పోటీలకు ఈసారి భారత్ ఆతిథ్యం ఇస్తోంది. 2009 తర్వాత భారత్లో ఈ టోర్నీ జరగడం ఇదే తొలిసారి. ఈ టోర్నీలో భారత్ నుంచి ఒలింపిక్ పతక విజేత పీవీ సింధు, లక్ష్యసేన్తో పాటు డబుల్స్లో సాత్విక్ సాయిరాజ్- చిరాగ్ శెట్టి బరిలో ఉన్నారు. వీళ్లపై పతక ఆశలు ఉన్నాయి. మరో 24 గంటల్లో టోర్నీ ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో సింధు మీడియాలో మాట్లాడింది. ఈ టోర్నీలో పాల్గొనడం పట్ల ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నట్లు ఆమె పేర్కొంది.
"ఈ ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ భారత్లో జరుగుతుండటం చాలా ప్రత్యేకమైన విషయం. ఈ టోర్నీకి భారత్ ఆతిథ్యం ఇచ్చి చాలా ఏళ్లు కావడంతో నేను కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నాను. 2019లో నేను ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ గెలిచాను. అది జరిగి దాదాపు ఏడేళ్లు గడిచింది. ఇప్పుడు ఇందులో మళ్లీ మంచి ప్రదర్శన చేయాలని ఆశిస్తున్నాను. రీసెంట్గా జరిగిన జపాన్ ఓపెన్ నాకు ఎంతో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇచ్చింది. ఆ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని అలాగే కొనసాగించాలని అనుకుంటున్నాను. అంతా సాఫీగా సాగుతోంది. కాబట్టి ఒక్కో మ్యాచ్పై దృష్టి సారిస్తూ పోటీ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాను. ప్రేక్షకుల నుంచి మాకు గొప్ప మద్దతు లభిస్తుంది. సొంత గడ్డపై ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ ఆడటం నాకు చాలా సంతోషాన్నిస్తోంది. ఈ అవకాశాన్ని పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకుని పతకం సాధించాలని ఆశిస్తున్నాను" అని సింధు తెలిపింది.
కాగా, ప్రపంచ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్లో భారత్ ఇప్పటిదాకా 15 పతకాలు సాధించింది. అందులో ఒక్క సింధునే 5 మెడల్స్ నెగ్గింది. ఇందులో ఒక స్వర్ణం, రెండేసి రజత, కాంస్య పతకాలు సాధించింది. ఇప్పుడు ఆరోసారి పతకం ముద్దాడాలనే లక్ష్యంతో ఆమె బరిలోకి దిగనుంది. ఈ టోర్నీలో దిల్లీ ఇందిరాగాంధీ ఇండోర్ స్టేడియంలో ఈ మ్యాచ్లు ఆగస్టు 17 నుంచి 23 దాకా జరగనున్నాయి. ఇందులో సింధు తన తొలి మ్యాచ్లో సోఫియా నోబెల్ (ఐర్లాండ్)ను సోమవారం ఢీ కొట్టనుంది.
#WATCH | Delhi: On the BWF World Badminton Championship 2026, Indian Badminton Player PV Sindhu says, "... It’s special because the World Championship is happening in India. I’m excited because it’s been many years since India hosted it. I won the World Championship in 2019, and… pic.twitter.com/NSrjgpv0L9— ANI (@ANI) August 16, 2026
వీళ్లు కూడా
వీళ్లతోపాటు బ్యాడ్మింటన్ యువ స్టార్లు కూడా పతకం లక్ష్యంగా ఈసారి బరిలోకి దిగుతున్నారు. అందులో ఆయుష్ శెట్టి, ఉన్నతి హుడా, అన్మోల్ ఖరబ్, మాళవిక బన్సోద్ ఉన్నారు. వీళ్లు సింగిల్స్ ఈవెంట్లలో పోటీ పడనున్నారు. మరోవైపు మహిళల డబుల్స్లో కవిప్రియ- సిమ్రన్ మొదటిసారి వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్లో ఆడుతున్నారు. సిమ్రన్ ముంబయికి చెందిన షట్లర్ కాగా, కవిప్రియది తమిళనాడు. ఈ జోడీ మహిళల డబుల్స్ తొలి రౌండ్లో మారియా- నికోల్ కరులా (స్పెయిన్) ద్వయంలో పోటీ పడనుంది. మరి అరంగేట్ర టోర్నీలో ఈ జోడీ ఎంతమేర ఆకట్టుకుంటుందో చూడాలి.
సింధును ఓడించిన అమ్మాయిపై భారీగా ఆశలు
ఈ టోర్నీలో బరిలోకి దిగుతున్న హరియాణా టీనేజర్ ఉన్నతి హుడా (17)పై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. గతంలో 14 ఏళ్లకే ఒడిశా ఓపెన్ సూపర్ 100 టోర్నీలో ఛాంపియన్గా నిలిచింది. అలాగే ఈ యంగ్ సెన్సేషన్ గతేడాది చైనా ఓపెన్ సూపర్ 1000 టోర్నీలో సింధును ఓడించి ప్రపంచం దృష్టిని తనవైపునకు తిప్పుకుంది. ఇక ఈ టోర్నీలోనూ అలాంటి సంచలనాలే సృష్టిస్తుందని నమ్మకంతో ఉన్నారు. సింగిల్స్ విభాగంలో తొలి రౌండ్లో మయన్మార్ ప్లేయర్ తెట్ తుజార్ను ఉన్నతి ఢీ కొట్టనుంది. అయితే వరల్డ్లో టాప్ ప్లేయర్గా కొనసాగుతన్న తెట్ను ఉన్నది ఎలా నిలువరిస్తుందా? అని ఆసక్తిగా ఉంది.