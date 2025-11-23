ETV Bharat / sports

ఫైనల్​లో లక్ష్యసేన్ విజయం- ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ టైటిల్ కైవసం

ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్​ టైటిల్ సాధించిన లక్ష్య సేన్

Lakshya Sen
Lakshya Sen (Source : Associated Press (File Photo))
Lakshya Sen Australian Open 2025 : భారత బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ లక్ష్య సేన్​ 2025 ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ సూపర్ 500​లో సత్తా చాటాడు. వరుస విజయాలతో ఫైనల్​కు చేరిన లక్ష్య అక్కడ కూడా అదే జోరు కనబర్చాడు. ఫైనల్​లో యుషి తనాక (జపాన్)ను ఢీ కొట్టిన అతడు వరుస సెట్లలో విజయం సాధించాడు. 21-15, 21-11 తేడాతో పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించి పురుషుల సింగిల్స్​ టైటిల్ ముద్దాడాడు. ఈ సీజన్‌లో లక్ష్యకు ఇది తొలి టైటిల్.

38 నిమిషాల్లో ముగిసిన మ్యాచ్
ఫైనల్​ మ్యాచ్ కేవలం 38 నిమిషాల్లోనే ముగిసింది. లక్ష్య తన ప్రత్యర్థి తనాకను కేవలం 38 నిమిషాల్లో ఓడించడు. లక్ష్య మొదటి సెట్ నుంచే ఆధిపత్యం చెలాయించాడు. ప్రారంభ సెట్ ఇద్దరి మధ్య హోరాహోరీగా సాగినప్పటికీ, చివరికి వరుస పాయింట్లు గెలిచి పైచేయి సాధించాడు. దీంతో తొలి సెట్​ను 21-15 తేడాతో దక్కించుకున్నాడు.

ఇక రెండో సెట్​లో ప్రత్యర్థి తనాక మరింత తేలిపోయాడు. ఈ సెట్​లో పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించిన లక్ష్య 21-11 భారీ తేడాతో నెగ్గాడు. ఇక ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ పురుషుల సింగిల్స్ టైటిల్ నెగ్గిన లక్ష్య సేన్​కు బంగారు పతకం సహా, రూ.42 లక్షల భారీ ప్రైజ్ మనీ లభించింది.

అంతకుముందు, 22వ తేదీన జరిగిన పురుషుల సింగిల్స్ సెమీ-ఫైనల్‌లో, లక్ష్య చైనీస్ తైపీకి చెందిన ప్రపంచ 6వ ర్యాంకర్ చౌ టియెన్-చిన్‌తో తలపడ్డాడు, అతనితో జరిగిన మూడు సెట్ల మ్యాచ్‌ను 86 నిమిషాల్లో 2-1 తేడాతో గెలిచి ఫైనల్‌కు అర్హత సాధించాడు.

2021 ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో కాంస్య పతక విజేత అయిన లక్ష్య, చివరిసారిగా 2024లో లఖ్​నవూలో జరిగిన సయ్యద్ మోదీ ఇంటర్నేషనల్‌లో సూపర్ 300 టైటిల్‌ను గెలుచుకున్నాడు. అయితే, అదే సంవత్సరం కెనడా ఓపెన్‌లో ఓడిపోయాడు. ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్‌లో జరిగిన హాంకాంగ్ సూపర్ 500లో రన్నరప్‌గా నిలిచాడు.

మూడో ప్లేయర్​గా రికార్డ్
తాజా విజయంతో లక్ష్యసేన్ ఓ అరుదైన గౌరవం దక్కించుకున్నాడు. ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ టైటిల్ అందుకున్న భారత మూడో బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్​గా రికార్డ్ కొట్టాడు. లక్ష్య కంటే ముందు ఈ టైటిల్​ను కిదాంబి శ్రీకాంత్ 2017లో పురుషుల విభాగంలో, 2014, 2016లో మహిళల విభాగంలో మహిళా షట్లర్ సైనా నెహ్వాల్‌ అందుకున్నారు.

