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ఆసియా గేమ్స్ 2026: ఒక్క రోజే నాలుగు పతకాలు- కానీ గోల్డ్ కోసం ఎదురుచూపులు

షూటింగ్​లో భారత్​ రెండోరోజూ పతకాలు- తొలిసారి మిక్స్​డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్​లో భారత్ సత్తా- రెండో రోజు హైలైట్స్ ఇవే

Asian Games Day 2
ఆసియా క్రీడలు (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2026 at 2:52 PM IST

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Asian Games Day 2 Highlights : జపాన్ వేదికగా జరుగుతున్న ఆసియా క్రీడల్లో రెండోరోజూ భారత అథ్లెట్లు అదరగొట్టారు. మొదటిరోజు రెండు పతకాలు సాధించగా, ఇవాళ ఏకంగా నాలుగు మెడల్స్ భారత్ ఖాతాలో చేరాయి. దీంతో ప్రస్తుత ఆసియా క్రీడల్లో భారత పతకాల సంఖ్య ఆరుకు చేరింది. ఇందులో నాలుగు రజతాలు కాగా, రెండు కాంస్యాలు. మరి ఇవాళ మన అథ్లెట్ల ప్రదర్శన ఎలా సాగింది? ఏయే విభాగాల్లో మనోళ్లు మెడల్స్ సాధించారు? ఇవాళ్టి హైలైట్స్ ఏంటో చూద్దాం!

షూటింగ్​లో డబుల్ పోడియం!
రెండోరోజు మనకు పతకం వచ్చింది షూటింగ్​లోనే. తొలి రోజు జోరును కొనసాగిస్తూ పురుషుల 10 మీటర్ల ఎయిర్‌ రైఫిల్‌ టీమ్‌ ఈవెంట్‌లో రుద్రాంక్ష్‌ పాటిల్‌, హిమాన్షు ధిల్లాన్‌, పార్థ్‌ మానే త్రయం రెండో స్థానంలో నిలిచి రజత పతకాన్ని గెలుచుకుంది. మన త్రయం 1890.1 పాయింట్లు సాధించింది. ఇక చైనా త్రయం తొలి స్థానం (1899.0)లో నిలవగా, సౌత్ కొరియా (1884.2) మూడో ప్లేస్​లో నిలిచి కాంస్యం దక్కించుకుంది.

వ్యక్తిగత విభాగంలోనూ
టీమ్ ఈవెంట్​తోపాటు వ్యక్తిగత విభాగంలోనూ ఫైనల్​కు అర్హత సాధించిన రుద్రాంక్ష్‌ పాటిల్‌, హిమాన్షు అక్కడ కూడా సత్తా చాటారు. అయితే రుధ్రాంక్ష్​కు తృటితో స్వర్ణం చేజారింది. ఈ పోటీలో అతడు 189.7 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచి రజతం దక్కించుకున్నాడు. అలాగే హిమాన్షు దిల్లాన్ 188.9 పాయింట్లతో మూడో స్థానంలో నిలిచి కాంస్యం ముద్దాడాడు. ఇక 190.2 పాయింట్లతో టాప్​లో నిలిచిన షెంగ్ లిహవో గోల్డ్ మెడల్ దక్కించుకున్నాడు.

మిక్స్‌డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్‌లో సరికొత్త చరిత్ర
ఆసియా గేమ్స్​లో తొలిసారి ప్రవేశపెట్టిన మిక్స్‌డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్​లో భారత్​ పోడియంపై నిలబడింది. సుచిక తరియల్‌ మహిళల-60 కేజీల ఈవెంట్​లో మూడో స్థానంలో నిలిచి కాంస్య పతకం సాధించింది. సెమీఫైనల్లో సింగపూర్‌కు చెందిన హుయ్ హూన్ టియోపై సుచిక ఓడిపోయింది. దీంతో మూడో స్థానానికి పరిమితమైంది. ఇక ఆసియా గేమ్స్​లో మిక్స్‌డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్‌లో మెడల్ సాధించిన భారత తొలి అథ్లెట్​గా సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది.

వివిధ ఈవెంట్లలో ఇలా

  • సాఫ్ట్ టెన్నిస్​లో ఆద్య తివారి- జయ మీనా పోరాటం ముగిసింది. ప్రీ క్వార్టర్స్​లో ఈ జోడీ ఫిలిప్పిన్స్​పై 2-5 తేడాతో ఓడిపోయింది
  • పురుషుల బాక్సింగ్ 70కేజీల విభాగంలో సుమిత్ రౌండ్ ఆఫ్ 16కు క్వాలిపై అయ్యాడు. అతడు ధాయ్​లాండ్ సిన్​సిరిపై 5-0తో విజయం సాధించాడు
  • కబడ్డీలో భారత్ శుభారంభం చేసింది. పురుషుల కబడ్డీలో జపాన్​తో జరిగిన తొలి మ్యాచ్​లో భారత్ 49-24 తేడాతో విజయం సాధించింది
  • వరుసగా రెండో రోజు కూడా హకీలో మహిళల జట్టు హవా కొనసాగింది. ఇవాళ ఇండోనేసియాను ఢీ కొట్టిన మన అమ్మాయిల బృందం 17-1తేడాతో ఘన విజయం నమోదు చేసింది

స్వర్ణం కోసం ఎదురుచూపులు
అథ్లెటిక్స్, షూటింగ్ ఈవెంట్స్​లో సత్తా చాటుతున్నప్పటికీ రెండు రోజులైనా భారత్ ఖాతాలో గోల్డ్ మెడల్ పడలేదు. దీంతో స్వర్ణం కోసం ఎదురుచూపులు కొనసాగుతున్నాయి. అయితే రేపు మహిళల క్రికెట్ ఫైనల్ మ్యాచ్​ ఉంది. భారత్ జట్టు ఈ మ్యాచ్​లో శ్రీలంకను ఢీ కొట్టాల్సి ఉంది. ఈ విభాగంలో మాత్రం భారత్​కు గోల్డ్ మెడల్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

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