ఆసియా గేమ్స్ 2026: ఒక్క రోజే నాలుగు పతకాలు- కానీ గోల్డ్ కోసం ఎదురుచూపులు
షూటింగ్లో భారత్ రెండోరోజూ పతకాలు- తొలిసారి మిక్స్డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్లో భారత్ సత్తా- రెండో రోజు హైలైట్స్ ఇవే
Published : September 21, 2026 at 2:52 PM IST
Asian Games Day 2 Highlights : జపాన్ వేదికగా జరుగుతున్న ఆసియా క్రీడల్లో రెండోరోజూ భారత అథ్లెట్లు అదరగొట్టారు. మొదటిరోజు రెండు పతకాలు సాధించగా, ఇవాళ ఏకంగా నాలుగు మెడల్స్ భారత్ ఖాతాలో చేరాయి. దీంతో ప్రస్తుత ఆసియా క్రీడల్లో భారత పతకాల సంఖ్య ఆరుకు చేరింది. ఇందులో నాలుగు రజతాలు కాగా, రెండు కాంస్యాలు. మరి ఇవాళ మన అథ్లెట్ల ప్రదర్శన ఎలా సాగింది? ఏయే విభాగాల్లో మనోళ్లు మెడల్స్ సాధించారు? ఇవాళ్టి హైలైట్స్ ఏంటో చూద్దాం!
షూటింగ్లో డబుల్ పోడియం!
రెండోరోజు మనకు పతకం వచ్చింది షూటింగ్లోనే. తొలి రోజు జోరును కొనసాగిస్తూ పురుషుల 10 మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ టీమ్ ఈవెంట్లో రుద్రాంక్ష్ పాటిల్, హిమాన్షు ధిల్లాన్, పార్థ్ మానే త్రయం రెండో స్థానంలో నిలిచి రజత పతకాన్ని గెలుచుకుంది. మన త్రయం 1890.1 పాయింట్లు సాధించింది. ఇక చైనా త్రయం తొలి స్థానం (1899.0)లో నిలవగా, సౌత్ కొరియా (1884.2) మూడో ప్లేస్లో నిలిచి కాంస్యం దక్కించుకుంది.
వ్యక్తిగత విభాగంలోనూ
టీమ్ ఈవెంట్తోపాటు వ్యక్తిగత విభాగంలోనూ ఫైనల్కు అర్హత సాధించిన రుద్రాంక్ష్ పాటిల్, హిమాన్షు అక్కడ కూడా సత్తా చాటారు. అయితే రుధ్రాంక్ష్కు తృటితో స్వర్ణం చేజారింది. ఈ పోటీలో అతడు 189.7 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచి రజతం దక్కించుకున్నాడు. అలాగే హిమాన్షు దిల్లాన్ 188.9 పాయింట్లతో మూడో స్థానంలో నిలిచి కాంస్యం ముద్దాడాడు. ఇక 190.2 పాయింట్లతో టాప్లో నిలిచిన షెంగ్ లిహవో గోల్డ్ మెడల్ దక్కించుకున్నాడు.
🚨 DOUBLE MEDAL ALERT FOR INDIA IN MEN 10M AIR RIFLE AT ASIAN GAMES 2026!— The Khel India (@TheKhelIndia) September 21, 2026
Himanshu Dhillon 🥈
Rudrankksh Patil 🥉
China’s Sheng Lihao broke Games Record!
5th & 6th Medal for India at Asian Games
WELL DONE BOYS! 💪 pic.twitter.com/jeRNQfsOQ1
మిక్స్డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్లో సరికొత్త చరిత్ర
ఆసియా గేమ్స్లో తొలిసారి ప్రవేశపెట్టిన మిక్స్డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్లో భారత్ పోడియంపై నిలబడింది. సుచిక తరియల్ మహిళల-60 కేజీల ఈవెంట్లో మూడో స్థానంలో నిలిచి కాంస్య పతకం సాధించింది. సెమీఫైనల్లో సింగపూర్కు చెందిన హుయ్ హూన్ టియోపై సుచిక ఓడిపోయింది. దీంతో మూడో స్థానానికి పరిమితమైంది. ఇక ఆసియా గేమ్స్లో మిక్స్డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్లో మెడల్ సాధించిన భారత తొలి అథ్లెట్గా సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది.
SUCHIKA TARYAL WINS THE BRONZE! 🥉— The Khel India (@TheKhelIndia) September 21, 2026
- Historic first-ever medal for India in Mixed Martial Arts (MMA) at the Asian Games! pic.twitter.com/zb9AazpPZb
వివిధ ఈవెంట్లలో ఇలా
- సాఫ్ట్ టెన్నిస్లో ఆద్య తివారి- జయ మీనా పోరాటం ముగిసింది. ప్రీ క్వార్టర్స్లో ఈ జోడీ ఫిలిప్పిన్స్పై 2-5 తేడాతో ఓడిపోయింది
- పురుషుల బాక్సింగ్ 70కేజీల విభాగంలో సుమిత్ రౌండ్ ఆఫ్ 16కు క్వాలిపై అయ్యాడు. అతడు ధాయ్లాండ్ సిన్సిరిపై 5-0తో విజయం సాధించాడు
- కబడ్డీలో భారత్ శుభారంభం చేసింది. పురుషుల కబడ్డీలో జపాన్తో జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో భారత్ 49-24 తేడాతో విజయం సాధించింది
- వరుసగా రెండో రోజు కూడా హకీలో మహిళల జట్టు హవా కొనసాగింది. ఇవాళ ఇండోనేసియాను ఢీ కొట్టిన మన అమ్మాయిల బృందం 17-1తేడాతో ఘన విజయం నమోదు చేసింది
స్వర్ణం కోసం ఎదురుచూపులు
అథ్లెటిక్స్, షూటింగ్ ఈవెంట్స్లో సత్తా చాటుతున్నప్పటికీ రెండు రోజులైనా భారత్ ఖాతాలో గోల్డ్ మెడల్ పడలేదు. దీంతో స్వర్ణం కోసం ఎదురుచూపులు కొనసాగుతున్నాయి. అయితే రేపు మహిళల క్రికెట్ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఉంది. భారత్ జట్టు ఈ మ్యాచ్లో శ్రీలంకను ఢీ కొట్టాల్సి ఉంది. ఈ విభాగంలో మాత్రం భారత్కు గోల్డ్ మెడల్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి.