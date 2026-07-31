కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో సత్తా చాటుతున్న భారత అథ్లెట్లు- లవ్ప్రీత్కు సిల్వర్, సీమాకు కాంస్యం
పురుషుల విభాగం 176 కిలోల బరువు ఎత్తి కామన్వెల్త్ రికార్డు సృష్టించిన లవ్ప్రీత్- మహిళల డిస్కస్ త్రోలో 58.65 మీటర్ల దూరం విసిరి సీమా కాలిరామ్నా కాంస్య పతకాన్ని కైవసం
Published : July 31, 2026 at 6:57 AM IST
Commonwealth Games 2026 : స్కాట్లాండ్లోని గ్లాస్గో వేదికగా జరుగుతున్న 2026 కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో భారత అథ్లెట్లు మరోసారి తమ సత్తా చాటుతున్నారు. వెయిట్లిఫ్టింగ్, అథ్లెటిక్స్ విభాగాల్లో భారత క్రీడాకారులు అద్భుత ప్రదర్శనతో పతకాల వేట కొనసాగిస్తున్నారు. వెయిట్లిఫ్టింగ్లో లవ్ప్రీత్ సింగ్ కామన్వెల్త్ రికార్డు నెలకొల్పుతూ రజత పతకాన్ని గెలుచుకోగా, మహిళల డిస్కస్ త్రోలో సీమా కాలిరామ్నా కాంస్య పతకాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు. మరోవైపు పురుషుల జావెలిన్ త్రోలో నీరజ్ చోప్రాతో పాటు మరో ఇద్దరు భారత అథ్లెట్లు ఫైనల్కు అర్హత సాధించడం విశేషంగా నిలిచింది.
పురుషుల +110 కిలోల హెవీవెయిట్ వెయిట్లిఫ్టింగ్ విభాగంలో భారత లిఫ్టర్ లవ్ప్రీత్ సింగ్ అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచాడు. స్నాచ్లో 176 కిలోల బరువు ఎత్తి కొత్త కామన్వెల్త్ రికార్డు నెలకొల్పాడు. అనంతరం క్లీన్ అండ్ జెర్క్తో కలిపి మొత్తం 388 కిలోల బరువు ఎత్తి రజత పతకాన్ని దక్కించుకున్నాడు. గత కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో కాంస్య పతకం సాధించిన లవ్ప్రీత్ ఈసారి తన ప్రదర్శనను మరింత మెరుగుపరుచుకుని రజతంతో మెరిశాడు. అయితే న్యూజిలాండ్కు చెందిన డేవిడ్ ఆండ్రూ మొత్తం 389 కిలోలు ఎత్తి కేవలం ఒక్క కిలో తేడాతో స్వర్ణ పతకాన్ని సొంతం చేసుకున్నాడు. ఈ పోటీల్లో భారత్ వెయిట్లిఫ్టింగ్లో ఒక స్వర్ణం, ఆరు రజతాలు, ఒక కాంస్యంతో మొత్తం ఎనిమిది పతకాలు గెలుచుకుంది.
స్వర్ణం చేజారినా ధైర్యం కోల్పోలేదు
స్వర్ణ పతకం ఒక్క అడుగు దూరంలో చేజారడం బాధ కలిగించినప్పటికీ, భవిష్యత్ పోటీల్లో మరింత బలంగా తిరిగి వస్తానని లవ్ప్రీత్ సింగ్ తెలిపాడు. ఆసియా క్రీడల్లో స్వర్ణమే లక్ష్యంగా సిద్ధమవుతానని పేర్కొన్నాడు. "స్వర్ణం కోల్పోవడం సహజంగానే బాధగా ఉంది. కానీ ఈ అనుభవం నాకు మరింత ప్రేరణ ఇచ్చింది. రానున్న ఆసియా క్రీడల్లో ఇంకా మెరుగైన ప్రదర్శన ఇస్తాను. ఈ రజత పతకాన్ని నా కోచ్ విజయ్ శర్మ, ఇండియన్ వెయిట్లిఫ్టింగ్ ఫెడరేషన్, భారత ప్రభుత్వం, భారత నౌకాదళానికి అంకితం చేస్తున్నాను" అని లవ్ప్రీత్ సింగ్ అన్నారు.
WATCH LOVEPREET WINNING HIS SECOND MEDAL AT COMMONWEALTH GAMES!— The Khel India (@TheKhelIndia) July 30, 2026
- 2022 Birmingham 🥉 & 2026 Glasgow 🥈 pic.twitter.com/lQ5oSCJo8P https://t.co/2GSwuhpvVb
సీమా కాలిరామ్నాకు తొలి కామన్వెల్త్ పతకం
అథ్లెటిక్స్లో మహిళల డిస్కస్ త్రోలో భారత క్రీడాకారిణి సీమా కాలిరామ్నా 58.65 మీటర్ల దూరం విసిరి కాంస్య పతకాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు. ఇదే ఆమెకు తొలి కామన్వెల్త్ గేమ్స్ కావడం విశేషం. తొలి ప్రయత్నంలోనే పతకం గెలవడంతో ఆమె ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. పోటీ సమయంలో చల్లని వాతావరణం కొంత ఇబ్బంది కలిగించినప్పటికీ, దానిని అధిగమించి మెరుగైన ప్రదర్శన చేయగలిగానని చెప్పారు. తన విజయం వెనుక కుటుంబం, కోచ్లు, శిక్షణా సిబ్బంది మద్దతు ఎంతో ఉందని ఆమె పేర్కొన్నారు.
"ఇది నా తొలి కామన్వెల్త్ గేమ్. తొలి ప్రయత్నంలోనే పతకం గెలవడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. పోటీ సమయంలో నేను ఎలాంటి పెద్ద ఇబ్బందులను ఎదుర్కోలేదు. చల్లని వాతావరణం ఒక్కటే సవాలుగా అనిపించింది. నా భర్త నన్ను ప్రోత్సహించేందుకు ఇక్కడికి వచ్చారు. అయితే నా కుమారుడిని తీసుకురాలేకపోయాం. అది కొంత బాధ కలిగించింది. దీనిని ఒక త్యాగం అని కూడా అనవచ్చు. ఈ పతకాన్ని నా భర్తకు అంకితం చేస్తున్నాను."
- సీమా కాలిరామ్నా, డిస్కస్ త్రోలో భారత క్రీడాకారిణి
జావెలిన్లో ముగ్గురు భారత అథ్లెట్లు ఫైనల్కు
పురుషుల జావెలిన్ త్రోలో కూడా భారత అథ్లెట్లు ఆకట్టుకున్నారు. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ ఒలింపిక్ ఛాంపియన్ నీరజ్ చోప్రా 79.61 మీటర్లు విసిరి ఫైనల్కు అర్హత సాధించాడు. రోహిత్ యాదవ్ 78.37 మీటర్లు, యష్వీర్ సింగ్ 78.36 మీటర్లతో ఫైనల్లోకి ప్రవేశించారు. దీంతో ఈ విభాగంలో భారత్కు పతకాలపై ఆశలు మరింత పెరిగాయి.
India slips at 10th Place at Medal Tally 🇮🇳— The Khel India (@TheKhelIndia) July 30, 2026
3 GOLD 🏅 10 SILVER 🥈 4 BRONZE 🥉 pic.twitter.com/cRW70sbFPs
పతకాల పట్టికలో భారత్ జోరు
గ్లాస్గో కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో భారత క్రీడాకారులు వివిధ విభాగాల్లో వరుస విజయాలు నమోదు చేస్తున్నారు. వెయిట్లిఫ్టింగ్, అథ్లెటిక్స్తో పాటు ఇతర క్రీడల్లోనూ భారత బృందం మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరుస్తోంది. రానున్న రోజుల్లో జావెలిన్, అథ్లెటిక్స్, బాక్సింగ్ వంటి విభాగాల్లో మరిన్ని పతకాలు సాధించాలని భారత అభిమానులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం భారత్ 3 స్వర్ణం, 10 రజతం, 4 కాంస్యంతో పతకాల పట్టికలో 10వ స్థానంలో ఉంది.
కామన్వెల్త్లో భారత పతకాల జోరు- పారా అథ్లెటిక్స్లో స్వర్ణ-రజతం, బాక్సింగ్లోనూ మెడల్స్
గుల్వీర్ సింగ్ సరికొత్త రికార్డు- 10,000 మీటర్ల పరుగులో రజతం- వెయిట్లిఫ్టింగ్లో మరో సిల్వర్