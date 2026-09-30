భారత్ 'గోల్డెన్ డే'- ఇవాళ ఒక్కరోజే నాలుగు స్వర్ణాలు- ఆర్చరీలో హ్యాట్రిక్
ఆసియా క్రీడల్లో భారత్పై పసిడి పతకాల వర్షం - ఆర్చరీ కాంపౌండ్లో హ్యాట్రిక్ కొట్టిన భారత షూటర్లు- డే 11 హైలైట్స్ ఇవే
Published : September 30, 2026 at 5:16 PM IST
Asian Games 2026 Day 11 Highlights : ఆసియా క్రీడల్లో భారత్కు ఇవాళ 'గోల్డెన్ డే' అని చెప్పవచ్చు. బుధవారం ఒక్కరోజే మన అథ్లెట్లు పసిడి పతకాల మోత మోగించారు. మొత్తం నాలుగు స్వర్ణాలు సాధించి పట్టికలో భారత్ స్థానాన్ని మెరుగుపర్చారు. ఇక మరికొన్ని విభాగాల్లో మన క్రీడాకారులు కాంస్య పతకాలు కూడా అందుకున్నారు. మరి ఇవాళ ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ అథ్లెట్ల ప్రదర్శన ఎలా సాగింది? ఎన్ని పతకాలు సాధించారు? ఇప్పుడు చూద్దాం!
ఆర్చరీ కాంపౌండ్లో ట్రిపుల్ ధమాకా
బుధవారం భారత్ పతకాల మోత స్వర్ణంతోనే ప్రారంభమైంది. ఉదయం జరిగిన మహిళల ఆర్చరీ కాంపౌండ్ టీమ్ ఈవెంట్లో భారత్ పసిడి నెగ్గింది. జ్యోతి సురేఖ, చికితా, ప్రీతికాతో కూడిన భారత త్రయం చైనాను 238-234 తేడాతో ఓడించి పోడియంపై నిలిచింది. అలాగే ఈ స్కోర్తో భారత త్రయం ఆసియా రికార్డును కూడా సమం చేసింది. ఈ విభాగంలో అత్యధిక స్కోర్ సాధించిన కొరియా మహిళల కాంపౌండ్ జట్టు (238 పాయింట్లు)ను మన స్టార్లు సమం చేశారు.
మహిళల జట్టు గోల్డ్ మెడల్ నెగ్గిన గంటలోనే మిక్స్డ్ టీమ్ కూడా ఆర్చరీ కాంపౌండ్లో పసిడి పట్టేసింది. మిక్స్డ్ ఈవెంట్లో భారత షూటర్లు సాహిల్ రాజేశ్ జాదవ్- చికిత తనిపర్తి సౌత్ కొరియాను ఢీ కొట్టింది. ఈ ఫైనల్లో ఇరుజట్ల స్కోర్లు (157-157) సమం అయ్యాయి. దీంతో షూట్ఆఫ్లో భారత్ టీమ్ విజయం సాధించి స్వర్ణం ముద్దాడింది.
INDIA NATIONAL ANTHEM IN JAPAN! 🇮🇳🥹— The Khel India (@TheKhelIndia) September 30, 2026
- Thanks to Sahil & Chikitha for Gold 🥇 pic.twitter.com/drgbAtmkN7
ట్రాప్ మిక్స్డ్లోనూ గోల్డ్
ఇక ట్రాప్ మిక్స్డ్ షూటింగ్ టీమ్ విభాగంలోనూ భారత్కు స్వర్ణం దక్కింది. 34 స్కోర్ సాధించిన భారత్ విజేతగా నిలిచి పసిడి ముద్దాడింది. ఈ పోటీలో ఖతార్ జట్టు 32 స్కోరుతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఇది ఇవాళ భారత్కు మూడో గోల్డ్ మెడల్ కావడం విశేషం.
మళ్లీ ఆర్చరీలోనే
పురుషుల కాంపౌండ్ టీమ్ ఈవెంట్లోనూ భారత్కు గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది. సాహిల్ రాజేష్ జాదవ్, కుశాల్ దలాల్, గణేశ్ మణిరత్నం తిరుమూరుతో కూడిన భారత త్రయం చైనాపై 238-237 తేడాతో నెగ్గింది. దీంతో కాంపౌండ్ ఆర్చరీలో మూడు విభాగాలోనూ భారత్కు పసిడి పతకం దక్కింది. ఇది భారత్కు ఇవాళ నాలుగో పసిడి పతకం కావడం విశేషం.
PERFECT DAY FOR INDIAN COMPOUND ARCHERY AT ASIAN GAMES 2026! 🇮🇳— The Khel India (@TheKhelIndia) September 30, 2026
🥇 Women’s Team
🥇 Mixed Team
🥇 Men’s Team
3/3 GOLD MEDALD FOR INDIA! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/BpbFUMd1K8
బాక్సింగ్లో కాంస్యం
బాక్సింగ్లో భారత్కు కాంస్య పతకం దక్కింది. బాక్సర్ ప్రియా ఘంఘాస్ సెమీఫైనల్ 60 కేజీల విభాగంలో చైనాకు చెందిన యంగ్ చెంగ్యూపై 1-4 తేడాతో ఓడిపోయారు. దీంతో కాంస్యంతో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది.
మరికొన్ని ఈవెంట్లు - పతకాలు
- మహిళల బాక్సింగ్లో లవ్లీనా బోర్గోహెయిన్కు పతకం ఖాయమైంది. 75 కేజీల విభాగం సెమీ ఫైనల్ మ్యాచ్లో కజకిస్థాన్ బాక్సర్ నటాలియాను లవ్లీనా 3-2 తేడాతో ఓడించింది. దీంతో ఆమె స్వర్ణ పోరుకు అర్హత సాధించింది. వరుసగా రెండు ఆసియా క్రీడల్లో ఫైనల్కు దూసుకెళ్లిన భారత రెజ్లర్గా లవ్లీనా రికార్డు కొట్టింది.
- పురుషుల 90 కేజీల విభాగంలో భారత బాక్సర్ కపిల్ పోఖారియా కాంస్యం దక్కించుకున్నాడు. అతడు సెమీఫైనల్లో కజకిస్థాన్కు చెందిన తురాబెక్ ఖబీబుల్లావ్తో పోరులో 1:4 (స్ప్లిట్ డెసిషన్) తేడాతో ఓడిపోయాడు
- పురుషుల రెజ్లింగ్ 87 కిలోల విభాగంలో భారత రెజ్లర్ సుశీల్ కుమార్ కాంస్యం సాధించాడు
60 పతకాలు
ప్రస్తుత ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ అథ్లెట్లు ఇప్పటిదాకా ఆయా విభాగాల్లో కలిపి మొత్తం 60 పతకాలు సాధించారు. ఇందులో 10 గోల్డ్, 21 సిల్వర్, 30 బ్రాంజ్ మెడల్స్ ఉన్నాయి. దీంతో పతకాల పట్టికలో భారత్ ప్రస్తుతం ఏడో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.
India climbs to 7th Place at Medal Tally 🇮🇳— The Khel India (@TheKhelIndia) September 30, 2026
10 GOLD 🏅21 SILVER🥈 27 BRONZE 🥉 pic.twitter.com/3DcJ3GYkzl