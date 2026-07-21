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కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 2026 : భారత అథ్లెట్లు, మెడల్స్ ఆశలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

రెండు రోజుల్లో కామన్వెల్త్ గేమ్స్- భారత్​ నుంచి పోటీలకు వెళ్లిన 125 మంది అథ్లెట్లు- గత సీజన్​ కంటే చాలా తక్కువే!

Commonwealth Games 2026
Commonwealth Games 2026 (Source : Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 21, 2026 at 8:31 PM IST

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Commonwealth Games 2026 India: 2026 కామన్వెల్త్ గేమ్స్​కు సమయం ఆసన్నమైంది. ఈ పోటీలు ఈసారి గ్లాస్గో వేదికగా జులై 23 (గురువారం) ప్రారంభం కానుంది. ప్రతి సీజన్​లోలాగే ఈసారి కూడా భారత్ భారీ అంచనాలతో బరిలోకి దిగుతోంది. భారత్ తరఫున మొత్తం 125 మంది అథ్లెట్లు ఆయా ఈవెంట్లలో మెడల్స్​ కోసం పోటీపడనున్నారు. ఇందులో 77 మంది పరుషులు ఉండగా, 48 మహిళా అథ్లెట్లు తాజాగా స్కాట్లాండ్​కు చేరుకున్నారు. మరి ఏయే విభాగంలో భారత అథ్లెట్లు పోటీ పడనున్నారు? ఏయే విభాగంలో భారత్​కు పతకం వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయో చూద్దాం!

ఈ పోటీల్లో భారత తరఫున మహిళా అథ్లెట్లు లవ్లినా బోర్గోహైన్, మిరాబాయ్ చాను ఫ్లాగ్ బేరర్లుగా ఎంపికైయ్యారు. ఇక పోటీల విషయానికొస్తే, అథ్లెటిక్స్‌లో అత్యధికంగా 32 మంది (10 మంది మహిళలు, 22 మంది పురుషులు) ప్రాతినిధ్యం వహించగా, ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో బాక్సింగ్ (14 మంది), జూడో (14 మంది), వెయిట్‌లిఫ్టింగ్ (12 మంది) పోటీ పడుతున్నాన్నారు. ముఖ్యంగా ఒలింపిక్ పతక విజేతలు నీరజ్ చోప్రా, మీరాబాయి చాను నాయకత్వంలోని భారత బృందం అథ్లెటిక్స్, బాక్సింగ్, వెయిట్‌లిఫ్టింగ్, జూడో, పారా అథ్లెటిక్స్ విభాగాల్లో పతకాలు సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

ఈసారి షాక్
అయితే 2022 బర్మింగ్​హామ్ వేదికగా జరిగిన కామన్వెల్త్ గేమ్స్​కు భారత్ నుంచి 210 మంది అథ్లెట్ల బృందం వెళ్లింది. అక్కడ సత్తా చాటి 61 మెడల్స్ సాధించారు. అయితే అప్పుడు క్రికెట్, బ్యాడ్మింటన్, హాకీ, స్క్వాష్, టేబుల్ టెన్నిస్, రెజ్లింగ్ వంటి క్రీడలు ఉన్నాయి. ఇందులో నుంచే భారత్ 30 పతకాలు సాధించింది. కానీ ఈసారి క్రికెట్, బ్యాడ్మింటన్, హాకీ, స్వ్కాష్, టేబుల్ టెన్నిస్ క్రీడలను తొలగించారు. ఇది భారత్ పతకాల సంఖ్యపై ప్రభావం చూపించవచ్చు!

Commonwealth Games 2026
2026 కామన్వెల్త్ క్రీడల భారత అథ్లెట్ల బృందంతో కేంద్రమంత్రులు మన్​సుఖ్ మాండవియా, గిరిరాజ్ సింగ్, భారత ఒలింపిక్ సంఘం అధ్యక్షురాలు పి.టి. ఉష (Source : IANS)

స్పెషల్ అట్రాక్షన్- పతకం ఆశలు!
అథ్లెటిక్స్‌లో భారత్ 32 మంది సభ్యుల బృందాన్ని కలిగి ఉంది. రెండుసార్లు ఒలింపిక్ పతకం సాధించిన జావెలిన్ త్రోయర్ నీరజ్ చోప్రా ఇందులో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాడు. అతడికి పాకిస్థాన్‌ అర్షద్ నదీమ్‌తో గట్టి పోటీ ఇవ్వొచ్చు. అయితే ఈపోటీని తట్టుకొని నీరజ్ గోల్డ్ మెడల్​ను నిలబెట్టుకుంటాడని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. ఇక లాంగ్ జంప్‌లో మురళీ శ్రీ శంకర్, ట్రిపుల్ జంప్‌లో ప్రవీణ్ చిత్రవేల్​కు పతకాలు వచ్చే ఛాన్స్​లు ఉన్నాయి. ట్రాక్ విభాగంలో గుల్వీర్ సింగ్ (10,000 మీటర్లు), పారుల్ చౌదరి (3000 మీటర్ల స్టీపుల్‌చేజ్) కూడా బలమైన పోటీదారులే!

బాక్సింగ్
మహిళల విభాగంలో బాక్సింగ్​లో భారత్​కు 14మంది బలమైన బృందం ఉంది. ఇందులో ప్రపంచ ఛాంపియన్ జాస్మిన్ లంబోరియా, ఒలింపిక్ పతక విజేత లవ్లీనా బోర్గోహైన్‌పై స్పెషల్ ఫోకస్ ఉంది. మహిళల విభాగంలో భారత్ ప్రపంచ ర్యాంకింగ్స్‌లో అగ్రస్థానంలో ఉంది. సాక్షి చౌదరి (51 కిలోలు), ప్రీతి పవార్ (54 కిలోలు) మరియు జాస్మిన్ (57 కిలోలు) స్వర్ణ పతకాలు సాధిస్తారని అంచనా.

వెయిట్‌లిఫ్టింగ్​లో ఇలా!
ఒలింపిక్ పతక విజేత మీరాబాయి చాను నాయకత్వంలో 12 మంది సభ్యుల వెయిట్‌లిఫ్టింగ్​ బృందంపైనా భారీ ఆశలు ఉన్నాయి. 48 కిలోల విభాగంలో పోటీపడుతున్న చాను స్వర్ణ పతకం సాధిస్తారని అభిమానులు గంపెడన్ని ఆశలు పెట్టుకున్నారు. అంతేకాకుండా జ్ఞానేశ్వరి యాదవ్ (53 కిలోలు), రాజా ముత్తుపాండి (65 కిలోలు) కూడా నైజీరియా, మలేసియా క్రీడాకారుల నుంచి ఎదురయ్యే బలమైన పోటీని తట్టుకొని మెడల్ పట్టేయాలని ఆశిస్తున్నారు.

జూడో
భారత జూడో బృందం కామన్వెల్త్ గేమ్స్​ చరిత్రలో తొలిసారి స్వర్ణ పతకాన్ని సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. గత సీజన్​ (2022)లో రజత పతకం సాధించిన తులికా మాన్ (హెవీవెయిట్), అస్మితా డే (48 కిలోలు) పై ఆశలు ఉన్నాయి. యువ తారలు ఇనుంగబి తఖేలంబం, ఇష్రూప్ నారంగ్ కూడా పతకాలు సాధిస్తారని అంచనా.

పారా అథ్లెటిక్స్ - పారా పవర్‌లిఫ్టింగ్
ప్రపంచ పతక విజేత సోమన్ రాణా నాయకత్వంలో 11 మంది సభ్యుల పారా అథ్లెటిక్స్ బృందం కూడా ఈ పోటీల్లో ఉంది. పురుషుల షాట్‌పుట్‌లో సోమన్ రాణా, శుభమ్ జుయల్‌లు పోటీపడుతుండగా, భారత్ డబుల్ మెడల్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇటీవల దుబాయ్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్‌లో 100 మీటర్ల పరుగులో స్వర్ణం గెలిచిన దిలీప్ గావిత్​పైనా మెడల్ ఆశలు ఉన్నాయి. పారా పవర్‌లిఫ్టింగ్‌లో అశోక్, పరంజీత్ కుమార్, సుధీర్ కూడా దేశం తరపున బిగ్ ఈవెంట్​లో ప్రాతినిధ్యం వహించనున్నారు.

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