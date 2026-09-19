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ఆసియా గేమ్స్: అట్టహాసంగా ఓపెనింగ్ సెర్మనీ- భారత అథ్లెట్ల రేపటి షెడ్యూల్ ఇదే!

గ్రాండ్​గా ప్రారంభమైన ఆసియా క్రీడలు- ఘనంగా ఓపెనింగ్ సెర్మనీ- భారత్ ఫ్లాగ్​బేరర్లుగా మనుబాకర్, సెహ్రావత్

Asian Games Schedule
ఆసియా గేమ్స్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2026 at 4:04 PM IST

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Asian Games India Schedule : 2026 ఆసియా క్రీడలు జపాన్​లోని నగోయా- ఐచి వేదికగా అట్టహాసంగా ప్రారంభమయ్యాయి. అక్టోబర్ 04 దాకా ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక పోటీలు జరగనున్నాయి. శనివారం నాగోయాలోని పలోమా మిజుహో స్టేడియంలో ఓపెనింగ్ సెర్మనీ జరుతోంది. ఈ సెర్మనీలో ఒలింపిక్ పతక విజేత మను భాకర్, కబడ్డీ స్టార్ పవన్ సెహ్రావత్ భారత్​కు పతాకధారులుగా వ్యవహరించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమం అనంతరం పోటీలు అధికారికంగా ప్రారంభం కానున్నాయి.

45 దేశాల నుంచి దాదాపు 11 వేలమంది అథ్లెట్లు 43 క్రీడాంశాల్లో పోటీపడుతున్నారు. ఇందులో భారత్ నుంచి 500కు పైగా అథ్లెట్లు బరిలో ఉన్నారు. గత ఎడిషన్​లాగానే ఈసారి కూడా 100+ పతాకాలు సాధించాలన్న లక్ష్యంతో భారత క్రీడాకారులు బరిలో దిగనున్నారు. ఇందులో పాల్గొనేందుకు ఇప్పటికే దాదాపు అందరు అథ్లెట్లు జపాన్ చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో భారత అథ్లెట్ల ఈవెంట్లు ఎప్పుడెప్పుడు ఉన్నాయో ఫుల్ షెడ్యూల్​పై ఓ లుక్కేదాం.

రోజు వారీగా షెడ్యూల్

సెప్టెంబర్ 20

  • బ్యాడ్మింటన్: పురుషుల జట్టు, మహిళల జట్టు (ప్రాథమిక రౌండ్లు)
  • క్రికెట్: మహిళల సెమీ-ఫైనల్ (అర్హత సాధిస్తే)
  • హాకీ: భారత్ vs ఇండోనేసియా (పురుషుల పూల్ A), భారత్ vs ఉజ్బెకిస్థాన్ (మహిళల పూల్ B)
  • మిక్స్​డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ : పురుషుల సంప్రదాయ విభాగం -77కిలోలు, మహిళల సంప్రదాయ విభాగం -60కిలోలు
  • షూటింగ్: మహిళల 10మీ ఎయిర్ రైఫిల్ (వ్యక్తిగత, జట్టు అర్హత, ఫైనల్)
  • సాఫ్ట్ టెన్నిస్ : పురుషుల జట్టు (సెమీ-ఫైనల్స్, ఫైనల్స్)
  • స్విమ్మింగ్ : పురుషుల 100మీ ఫ్రీస్టైల్, 100మీ బ్యాక్‌స్ట్రోక్
  • టేబుల్ టెన్నిస్ : పురుషుల, మహిళల జట్టు పోటీలు (గ్రూప్ దశ)
  • టెక్‌బాల్ : పురుషుల డబుల్స్, మహిళల సింగిల్స్, మిక్స్‌డ్ డబుల్స్ (ఫైనల్)
  • వుషు: పురుషుల చాంగ్‌క్వాన్ ఫైనల్స్, సాండా ప్రాథమిక రౌండ్లు

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ASIAN GAMES INDIA EVENTS
ఆసియా గేమ్స్​లో భారత్ షెడ్యూల్
ఆసియా గేమ్స్​లో భారత అథ్లెట్లు
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