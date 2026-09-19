ఆసియా గేమ్స్: అట్టహాసంగా ఓపెనింగ్ సెర్మనీ- భారత అథ్లెట్ల రేపటి షెడ్యూల్ ఇదే!
గ్రాండ్గా ప్రారంభమైన ఆసియా క్రీడలు- ఘనంగా ఓపెనింగ్ సెర్మనీ- భారత్ ఫ్లాగ్బేరర్లుగా మనుబాకర్, సెహ్రావత్
Published : September 19, 2026 at 4:04 PM IST
Asian Games India Schedule : 2026 ఆసియా క్రీడలు జపాన్లోని నగోయా- ఐచి వేదికగా అట్టహాసంగా ప్రారంభమయ్యాయి. అక్టోబర్ 04 దాకా ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక పోటీలు జరగనున్నాయి. శనివారం నాగోయాలోని పలోమా మిజుహో స్టేడియంలో ఓపెనింగ్ సెర్మనీ జరుతోంది. ఈ సెర్మనీలో ఒలింపిక్ పతక విజేత మను భాకర్, కబడ్డీ స్టార్ పవన్ సెహ్రావత్ భారత్కు పతాకధారులుగా వ్యవహరించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమం అనంతరం పోటీలు అధికారికంగా ప్రారంభం కానున్నాయి.
45 దేశాల నుంచి దాదాపు 11 వేలమంది అథ్లెట్లు 43 క్రీడాంశాల్లో పోటీపడుతున్నారు. ఇందులో భారత్ నుంచి 500కు పైగా అథ్లెట్లు బరిలో ఉన్నారు. గత ఎడిషన్లాగానే ఈసారి కూడా 100+ పతాకాలు సాధించాలన్న లక్ష్యంతో భారత క్రీడాకారులు బరిలో దిగనున్నారు. ఇందులో పాల్గొనేందుకు ఇప్పటికే దాదాపు అందరు అథ్లెట్లు జపాన్ చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో భారత అథ్లెట్ల ఈవెంట్లు ఎప్పుడెప్పుడు ఉన్నాయో ఫుల్ షెడ్యూల్పై ఓ లుక్కేదాం.
రోజు వారీగా షెడ్యూల్
సెప్టెంబర్ 20
- బ్యాడ్మింటన్: పురుషుల జట్టు, మహిళల జట్టు (ప్రాథమిక రౌండ్లు)
- క్రికెట్: మహిళల సెమీ-ఫైనల్ (అర్హత సాధిస్తే)
- హాకీ: భారత్ vs ఇండోనేసియా (పురుషుల పూల్ A), భారత్ vs ఉజ్బెకిస్థాన్ (మహిళల పూల్ B)
- మిక్స్డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ : పురుషుల సంప్రదాయ విభాగం -77కిలోలు, మహిళల సంప్రదాయ విభాగం -60కిలోలు
- షూటింగ్: మహిళల 10మీ ఎయిర్ రైఫిల్ (వ్యక్తిగత, జట్టు అర్హత, ఫైనల్)
- సాఫ్ట్ టెన్నిస్ : పురుషుల జట్టు (సెమీ-ఫైనల్స్, ఫైనల్స్)
- స్విమ్మింగ్ : పురుషుల 100మీ ఫ్రీస్టైల్, 100మీ బ్యాక్స్ట్రోక్
- టేబుల్ టెన్నిస్ : పురుషుల, మహిళల జట్టు పోటీలు (గ్రూప్ దశ)
- టెక్బాల్ : పురుషుల డబుల్స్, మహిళల సింగిల్స్, మిక్స్డ్ డబుల్స్ (ఫైనల్)
- వుషు: పురుషుల చాంగ్క్వాన్ ఫైనల్స్, సాండా ప్రాథమిక రౌండ్లు