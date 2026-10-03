ETV Bharat / sports

ఆసియా క్రీడలు: మహిళల​ అర్చరీలో భారత్‌కు మరో స్వర్ణం

రికర్వ్‌ ఆర్చరీ మహిళల సింగిల్స్‌లో కుంకుమ్‌ మహోద్‌కు స్వర్ణం- రికర్వ్‌ ఆర్చరీ మహిళల సింగిల్స్‌లో భారత్‌కు తొలిసారి స్వర్ణం

Asia Games Indian Archery
ఆసియా క్రీడల్లో భారత్‌కు మరో స్వర్ణం (X/ @ParthJindal11)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 3, 2026 at 8:01 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Asia Games Indian Archery : ఆసియా క్రీడల్లో భారత యువ ఆర్చర్ కుంకుమ్‌ మహోద్‌ మరోసారి అదరగొట్టింది. మహిళల వ్యక్తిగత రికర్వ్ విభాగంలో భారత్‌కు తొలి స్వర్ణ పతకాన్ని అందించింది. దక్షిణ కొరియాకు చెందిన ఓ యెజిన్‌తో జరిగిన ఫైనల్లో తీవ్ర ఒత్తిడిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటూ పసిడిని ముద్దాడింది. నిర్ణీత సమయానికి ఇరువురు 5-5 స్కోరుతో సమంగా నిలవడంతో విజేతను నిర్ణయించేందుకు మ్యాచ్ 'షూట్-అవుట్'కు వెళ్లింది. ఈ క్రమంలో ఒత్తిడికి గురైన కొరియా ఆర్చర్ ఓ యెజిన్ 8 పాయింట్లు మాత్రమే సాధించగా, గురితప్పని బాణంతో 10 పాయింట్లు సాధించిన కుంకుమ్ పసిడి పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ఈ అద్భుత విజయంతో ఆసియా క్రీడల చరిత్రలో మహిళల వ్యక్తిగత రికర్వ్ విభాగంలో పతకం సాధించిన తొలి భారతీయ మహిళగా కుంకుమ్ రికార్డు సృష్టించింది. అంతకుముందు జరిగిన సెమీఫైనల్లో చైనాకు చెందిన జింగ్యి జును 6-2 తేడాతో చిత్తుచేసిన కుంకుమ్ 2028 ఒలింపిక్స్‌ బెర్త్‌ ఖారారు చేసుకుంది. ఈ క్రీడల్లో రెండు స్వర్ణాలు, ఒక రజతంతో కుంకుమ్‌ సత్తా చాటింది.

TAGGED:

INDIAN ARCHER
ASIA GAMES 2026
ASIA GAMES INDIAN ARCHERY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.